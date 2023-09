RLP-Kliniken: Land möge Bundesratsinitiative zu Finanzhilfen initiieren

KGRP begrüßt den Liquiditätspakt für die Krankenhäuser (Pressemeldung).

Die Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz e.V. (KGRP) hat den heute von Gesundheitsminister Clemens Hoch bekannt gegebenen "Liquiditätspakt für die Krankenhäuser" grundsätzlich begrüßt. „Wie der Minister in seiner Pressemitteilung jedoch selbst ausführt, kann das nicht das Ende der Bemühungen sein, um die Krankenhäuser vor einer Insolvenz oder gar Schließung zu bewahren", so Andreas Wermter, Geschäftsführer der KGRP. "Wir haben auch erhebliche Zweifel, ob das von Herrn Minister Hoch vorgestellte Verfahren für die Krankenhäuser zu einer wirksamen Verbesserung ihrer Liquidität führt. Die angesprochenen Einzelverhandlungen und Genehmigungsverfahren nehmen nach unserer Erfahrung einen erheblichen Zeitraum in Anspruch, so dass das angestrebte Ziel einer zeitnahen Hilfe vermutlich verfehlt

wird. Die KGRP hatte in den vom Minister ursprünglich zur Unterstützung der im

Insolvenzverfahren befindlichen DRK-Kliniken angestoßenen Gesprächen eine

Ausweitung auf alle Krankenhäuser im Land angeregt. Dies hat der Minister

dankenswerterweise aufgegriffen. Wir hatten außerdem ein Sammelverfahren

vorgeschlagen, mit dem rechtskonform und aufwandsarm ein Großteil der nach

Angaben der Krankenhäuser noch ausstehenden Erlöse für die Pflegebudgets

der Jahre 2020 bis 2022 in Höhe von mindestens 400 Millionen Euro innerhalb

eines Zeitraums von drei Monaten geflossen wäre. Ein solches unbürokratisches

Verfahren, wie es in anderen Fällen bereits in der Vergangenheit erfolgreich

einvernehmlich praktiziert wurde, konnte jedoch wegen der fehlenden

Zustimmung der Krankenkassen leider nicht zur Umsetzung kommen.

Wir begrüßen auch die von Herrn Minister Hoch bereits mehrfach geäußerte

Solidarität mit unseren Forderungen nach einer schnellen Finanzhilfe durch ein

Gesetz des Bundes. Hilfreich wäre es sicherlich, wenn das Land Rheinland-Pfalz

- gegebenenfalls gemeinsam mit anderen Bundesländern - eine Bundesratsinitiative

mit dem Ziel eines solchen Gesetzes starten würde", so der KGRP-Geschäftsführer abschließend.

Quelle: Pressemeldung, 22.09.2023