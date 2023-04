Sachsen-Anhalt: Krankenhausgutachten wird beraten

Sachsen-Anhalt: Sonderkabinett berät wesentliche Ergebnisse des Krankenhausgutachtens (Landesportal Sachsen-Anhalt).

In einer Sonderkabinettsitzung sind am Dienstag die wesentlichen Ergebnisse des Gutachtens zur Krankenhauslandschaft in Sachsen-Anhalt vorgestellt worden. Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass die Versorgung mit stationären Krankenhausleistungen durch die 54 Krankenhausstandorte insgesamt gut ist.

In den Ballungszentren sind alle notwendigen medizinischen Kapazitäten vorhanden. Eine Unterversorgung bescheinigt die Studie allerdings der Altmark

im Norden von Sachsen-Anhalt. Die Gutachter empfehlen ein gestuftes System der

Krankenhausversorgung: Eine Basisversorgung mit internistischen und

chirurgischen Leistungen soll wohnortnah möglich sein, auch Kinder- und

Geburtskliniken sollen regional verfügbar sein. Je spezialisierter die

medizinischen Leistungen werden, desto stärker werden die Leistungen an großen

Schwerpunktversorgern, Maximalversorgern und den Universitätskliniken

konzentriert.

Zudem wird unter anderem der Ausbau der Angebote für eine neurologische

Frührehabilitation sowie die Einrichtung mindestens eines Neurovaskulärem

Zentrum empfohlen, um die Versorgung von Schlaganfällen zu verbessern. „Wir

haben mit dem Gutachten eine gute Grundlage mit detaillierten Daten und

Erkenntnissen, die uns bei der künftigen Sicherstellung der stationären,

medizinischen Versorgung in bestmöglicher Qualität im Land weiterhelfen“, sagte

Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne. „Klar ist, die Standorte in der Fläche

müssen erhalten bleiben. Die Probleme, die wir durch den Fachkräftemangel und

die demografische Entwicklung im Land haben, dürfen die medizinische Versorgung

nicht gefährden. Dafür brauchen wir kluge, nachhaltige Strukturen wie

beispielsweise die Kombination und Verflechtung von ambulanten und stationären

Leistungen im Bereich der Kinder- und Jugendmedizin.“

Die Studie zeigt auch auf, wie die Krankenhäuser die Fachkräftesituation und

die wirtschaftliche Lage bewerten. So berichteten in einer Online-Befragung 85

Prozent der Krankenhäuser von einem Fachkräftemangel in der Pflege. 43 Prozent

der befragten Krankenhäuser berichteten von einem negativen Jahresergebnis und

fast alle Krankenhäuser erwarteten dauerhaft reduzierte Fallzahlen.

Im Bereich der Geburtshilfe stellen die Gutachter fest, dass in den meisten

Gebieten in weniger als 30 Minuten eine Geburtshilfe erreicht werden kann.

Einige Geburtskliniken schaffen jedoch nicht einmal 300 Geburten pro Jahr. Im

Durchschnitt wird in diesen Einrichtungen nicht jeden Tag ein Kind geboren. Die

Hälfte der Geburtskliniken in Sachsen-Anhalt schafft die meist als

wirtschaftliche Untergrenze angesehenen 600 Geburten nicht. Dennoch werden aber

fast alle Geburtskliniken als notwendig für eine akzeptable Versorgung im Land

angesehen.

Im Bereich der Kinder- und Jugendmedizin ist die Versorgung in Sachsen-Anhalt

der Studie zufolge aktuell vergleichsweise gut. 97 Prozent der Bevölkerung

erreichen in weniger als 40 Minuten Fahrzeit einen Krankenhausstandort mit

Kinderheilkunde. Von 2017 bis 2021 wurde ein starker Rückgang der Fallzahlen

festgestellt. In 2021 haben 22 Standorte Leistungen im Versorgungsbereich der

Kinderheilkunde erbracht. Davon erbrachten fünf Standorte im Jahr 2021 weniger

als 500 Fälle in der Altersklasse der Kinder und Jugendlichen. Lediglich an

sechs Standorten wurden mehr als 1.000 stationäre Fälle behandelt. Die

Gutachter sehen aufgrund des Bevölkerungsrückgangs in Verbindung mit der häufig

unzureichenden Finanzierung pädiatrischer Leistungen die Tragfähigkeit

insbesondere kleiner Abteilungen als gefährdet an.

In der Basisnotfallversorgung besteht dem Gutachten zufolge eine gute

flächendeckende Versorgung, im Rettungswesen grundsätzlich eine gute, wenn auch

kleinteilige und heterogene Versorgungslandschaft. In den höheren Stufen der

Notfallversorgung bestehen zum Teil erhebliche Lücken und daraus resultierende

lange Anfahrtszeiten. Die Luftrettung, die sich in Sachsen-Anhalt lediglich auf

zwei Standorte in Halle und Magdeburg verteilt, kann ihre Ziele nur durch eine

bundesländerübergreifende Versorgung sicherstellen.

Die Gutachter halten es für unbedingt erforderlich, dass alle Möglichkeiten

einer sektorenübergreifenden Versorgung genutzt werden. Bereits etablierte

Modelle der Zusammenarbeit zwischen niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten und

den Krankenhäusern können ausgebaut werden. Dazu zählen auch ambulante Angebote

(MVZ) durch Krankenhäuser oder Kommunen. Notwendig sind aber auch neue Modelle,

in denen Krankenhausärzte im Bereich der ambulanten Behandlung Lücken füllen

und tätig werden können. Das Land fördert bereits die engere Verzahnung von

ambulanten und stationären Angeboten in Gardelegen. Zudem ist ein Projekt in

Genthin geplant.

Für das Gutachten wurde die stationäre Versorgung mit Krankenhausleistungen und

die Notfallversorgung in Sachsen-Anhalt untersucht, Krankenhausbehandlungen

analysiert, Krankenhausträger und weitere Akteure aus dem Gesundheitssektor

befragt. Das Gutachten, das in den kommenden Wochen abgeschlossen wird, soll

auch unter Berücksichtigung der Krankenhausreform des Bundes die Grundlage für

die weiteren Planungen im Land sein.

Mit der Erstellung des Gutachtens wurde die PD – Berater der öffentlichen Hand

GmbH mit Sitz in Berlin beauftragt. Die Gesellschaft ist ein

Beratungsunternehmen für Bund, Länder, Kommunen sowie andere öffentliche

Körperschaften und Einrichtungen und zu 100 Prozent in öffentlicher Hand. Das

Land Sachsen-Anhalt ist wie andere Länder auch selbst Gesellschafter.

Weitere Informationen finden Sie unter: http://lsaurl.de/Gutachten

Quelle: Landesportal Sachsen-Anhalt, 05.04.2023