Verbesserungen bei den Investitionen in Berlins Krankenhäuser: Erste richtige Schritte in die richtige Richtung sind getan (BKG).

Die Investitionen in Berliner Krankenhäuser betragen 169 Mio. Euro in 2022 und 162 Mio. Euro in 2023. Hinzu kommen Darlehensprogramme in Höhe von 94 Mio. Euro für 2022 und 140 Mio. Euro für 2023. Für ein Green-Hospital-Programm sind knapp 1 Mio. Euro in 2022 und 10 Mio.

Euro in 2023 sowie weitere 20 Mio. Euro als Verpflichtungsermächtigung gesetzt. Das sind richtige und wichtige Verbesserungen für die großen Aufgaben und Probleme, vor denen die Kliniken

stehen.

„Dieser Haushalt ist ein ermutigendes Signal für Berlins Krankenhäuser, denn er

nähert sich einen Schritt weit dem Bedarf, den die Krankenhäuser angezeigt

haben. Damit ist es dem Abgeordnetenhaus von Berlin gelungen, den völlig

unzureichenden Vorschlag des Senats deutlich zu verbessern. Hierfür hatten sich

Krankenhäuser und ihre Beschäftigten, zuletzt in einer starken

Gemeinschaftsleistung mit einer Demonstration vor dem Parlament, stark

gemacht“, so Marc Schreiner, Geschäftsführer der Berliner

Krankenhausgesellschaft (BKG).

„Während die reinen Investitionspauschalen zwar erheblich von ursprünglich rund

300 Millionen Euro auf nunmehr 330 Millionen Euro für die zwei Haushaltsjahre

angehoben wurden, bleiben sie weiterhin deutlich hinter dem von den

Krankenhäusern nachgewiesenen Rechtsanspruch von insgesamt 700 Millionen Euro

zurück.

Zur Deckung dieser enormen Lücke haben die Abgeordneten jedoch Kredite in Höhe

von insgesamt 235 Millionen Euro im Haushalt eingestellt. Wenn es hier gelingt,

die Ausgabekriterien für die Kliniken attraktiv zu gestalten (nicht

grundbuchfähige Kreditvergabe sowie Zins und Tilgung durch das Land selbst),

könnte Berlin insgesamt sogar zum guten Investitions-Beispiel für andere

Bundesländer werden. Politik hat bereits mit der Höhe der Kreditmittel die

Bedeutung der Krankenhäuser nachvollzogen. Jetzt muss das gute Angebot nur noch

mit guten Konditionen für die Krankenhäuser umsetzbar gestaltet werden. Wir

sind hoffnungsvoll, da Spitzenpolitiker die Kreditvergabe zu diesen Bedingungen

bereits in Aussicht gestellt haben. Damit würden die bislang wenig attraktiven

Kredite zu interessantem Geld für die Krankenhäuser“, sagt Marc Schreiner.

Hinzu kommt ein „Green Hospital Programm“ im Haushalt, welches mit weiteren 30

Millionen Euro an Fördermitteln und Kreditlinien unterlegt ist. Die Berliner

Krankenhausgesellschaft hat sich bereits im Mai 2021 für mehr Nachhaltigkeit in

der Krankenhausversorgung ausgesprochen und mittlerweile mit Experten/-innen

einen umfassenden Strategieplan für mehr Klimaschutz entwickelt. Dafür braucht

es finanzielle und politische Unterstützung. Mit diesem Ansatz hat das

Abgeordnetenhaus einen guten ersten Schritt gemacht!

Sofern die Kreditvergabe noch attraktiv gestaltet werden könnte, stünden den

Berliner Krankenhäusern somit insgesamt über 570 Millionen Euro statt der

ursprünglich vom Senat geplanten 300 Millionen Euro zur Verfügung. Das wäre ein

wirklich gutes Signal für die Kliniken und ihre Beschäftigten. Die Mittel

werden dringend benötigt für die großen Aufgaben der Kliniken wie das Angebot

einer qualitativ hochwertigen stationären Versorgung für eine wachsende und

alternde Stadt, die Schaffung guter Arbeitsbedingungen im Kampf gegen den

grassierenden Fachkräftemangel, die Umsetzung der Digitalisierung in der

medizinischen Versorgung oder einen guten Beitrag zur Vermeidung des

Klimawandels. Dazu hoffen wir jetzt auf die Verwaltung, dass die Kreditvergabe

zu den angekündigten Konditionen erfolgen kann.

Quelle: BKG, 24.06.2022