VKD zur Pressemitteilung der Sachverständigenräte für Wirtschaft und Gesundheit: Strukturgestaltung ja - Kahlschlag nein (Verband der Krankenhausdirektoren Deutschlands).

Die einseitig vor allem auf Kapazitätsabbau im Krankenhausbereich gerichteten Vorschläge der Sachverständigenräte zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und zur Entwicklung im Gesundheitswesen werden vom Verband der Krankenhausdirektoren

Deutschlands (VKD) ausgesprochen kritisch bewertet. Sie sind aus Sicht des Managerverbandes nicht dazu geeignet, den notwendigen Strukturwandel so zu gestalten, dass sie für die Zukunftsfähigkeit der gesetzlich gebotenen flächendeckenden Gesundheitsversorgung

geeignet erscheinen.

„Der immer wieder aus der Mottenkiste hervorgeholte Hinweis auf international

deutlich geringere Krankenhaus- und Bettendichten berücksichtigt weder die

völlig unterschiedlichen Gesundheitssysteme der Länder noch die Tatsache, dass

es in Deutschland keine Wartelistenmedizin gibt“, so VKD-Präsident Dr. Josef

Düllings. „Krankenhäuser gleichen insbesondere in ländlichen Regionen Defizite

am Anfang und am Ende der Versorgungskette des Patienten aus, nämlich des

ambulanten Bereichs und der nachsorgenden Einrichtungen. Vor allem

Pflegereinrichtungen sind aufgrund des steigenden Pflegekräftemangels immer

weniger in der Lage, eine zeitnahe Anschlussversorgung gewährleisten.“

Der VKD spricht sich ebenso für notwendige Strukturveränderungen aus. Sie

müssen aber moderiert und finanziert werden und dürfen das Versorgungsnetz

nicht zerreißen. Der sogenannte Qualitätswettbewerb in der jetzigen Form

fördert kaum den Wettbewerb um bessere Qualität, sondern produziert eher

Risiken für die Patientenversorgung, etwa die mit der

GBA-Qualitätssicherungsrichtlinie für Perinatalzentren induzierte Verteilung

von Frühchen nach einer Drillingsgeburt auf drei verschiedene Krankenhäuser.

Fehlentwicklungen sind auch Ansätze einer kahlschlagartigen

Strukturbereinigung, etwa durch Urteile des Bundessozialgerichts zur

Komplexbehandlung nach Schlaganfall und geriatrischer frührehabilitativer

Komplexbehandlung. Auch von den verordneten Pflegepersonaluntergrenzen erwartet

der VKD Fehlentwicklungen.

Der Vorschlag der Sachverständigenräte zum Übergang von der dualen zur

monistischen Finanzierung mutet anachronistisch an. Angesichts der historisch

beispiellos hohen Vermögenswerte privater und vor allem öffentlicher Haushalte

sowie der maximalen Verfügbarkeit umfänglicher Finanzmittel bei einer weiter

ungebrochenen Niedrigzinsphase muss aus Sicht des VKD die Forderung sein, die

verfassungsrechtliche Vorschrift der Schuldenbremse zu hinterfragen. Die

Regelung wurde 2009 unter völlig anderen ökonomischen Rahmenbedingungen

beschlossen. Sie wird seitdem wie eine Monstranz vor sich hergetragen. Bund und

Länder blockieren damit nur den dringend nötigen und von den Ländern zu

fördernden Strukturwandel der Krankenhausversorgung. Mit dem Aufstieg der

geburtenstarken Jahrgänge in die behandlungsrelevanten Altersgruppen von 2020

bis 2030 wird sich dieser Stillstand rächen und entweder zu massiven Abstrichen

in der Qualität oder zur finanziellen Überforderung der Krankenkassen führen.

Die Krankenkassen als Förderer dieser Strukturkonzentration sind hierfür

ungeeignet, da sie in dieser kommunalpolitisch brisante Frage einheitlich und

gemeinsam handeln müssten, was nach den bisherigen Erfahrungen nicht zu

erwarten ist.

Die Flutung des DRG-Systems mit Komplexität durch die Art der Weiterentwicklung

in Deutschland sieht der VKD ebenfalls kritisch, da es Ärzte und Pflegende

zunehmend mit Bürokratie beschäftigt, statt sie beim Patienten zu belassen.

Immer mehr Fachärzte für Aktenmedizin prüfen, ob die bürokratischen

Anforderungen erfüllt wurden und nicht, ob die Versorgung im Interesse der

Patienten und Versicherten abgelaufen ist.

Die Forderung nach vermehrter Ambulantisierung ist auch aus Sicht des VKD zu

begrüßen, jedoch nicht durch Verlagerung von Leistungen in den niedergelassenen

ambulanten Bereich, wo sie aufgrund unbesetzter Praxissitze immer weniger

erbracht werden können, sondern so, wie die Patienten sie nachfragen und dort,

wo Patienten Qualität erfahren, nämlich am Krankenhaus. „Die Beschreibung des

Problems als sektorale Trennung ist eher ein Denken in Verbänden“, so Dr.

Düllings. „Die Versorgungssituation vor Ort hat sich vor allem in den letzten

zehn Jahren nach dem Willen des Patienten deutlich verändert. Allein die

ideologischen Wälle der strategischen Rückwärtsverteidigung verhindern immer

noch eine patientengerechte Versorgung. Aus unserer Sicht sollte die ambulante

Notfallversorgung den Krankenhäusern als rechtlich klar geregelte Aufgabe

zugewiesen und entsprechend finanziert werden. In ländlichen Regionen sollten

die Krankenhäuser darüber hinaus generell auch für die ambulant-fachärztliche

Versorgung geöffnet werden, etwa nach dem Modell der ehemaligen Polikliniken in

den neuen Bundesländern.“

Quelle: Verband der Krankenhausdirektoren Deutschlands, 19.12.2018