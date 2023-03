Bayern bereitet Bundesratsinitiative zu iMVZ vor

Bayern will investorengetragene medizinische Versorgungszentren stärker regulieren (Presseinformation).

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek will die Verbreitung von investorengetragenen medizinischen Versorgungszentren (iMVZ) stärker vom Bund regulieren lassen. Holetschek sagte am Montag in München nach einer Videoschalte der Gesundheitsministerkonferenz (GMK): „Die Bundesländer waren

sich mehrheitlich einig, dass wir die zunehmende Verbreitung vor allem von investorengetragenen MVZ stärker regulieren müssen. Deswegen hat die GMK Bayern

beauftragt, eine entsprechende Initiative in den Bundesrat einzubringen.

Mehrere Bundesländer erklärten sich in der Sitzung zu Mitantragstellern. Ziel

dabei ist, zunehmende Konzentrationsprozesse einzudämmen sowie keine

Abhängigkeiten von einzelnen Anbietern entstehen zu lassen und auf dem Land und

in den Ballungsräumen gleichermaßen eine gute ärztliche Versorgung zu

gewährleisten.“

Der Minister erklärte: „Ich sehe dringenden Handlungsbedarf, weil gerade

Investoren ihre MVZ tendenziell in Ballungsgebiete verlagern. Es besteht die

Gefahr, dass dabei der Fokus auf finanziell lukrative medizinische Angebote

gelegt und nicht das gesamte Behandlungsspektrum abgebildet wird. Das müssen

wir verhindern. Deswegen muss die Bundesregierung die Rahmenbedingungen für die

Gründung und den Betrieb von investorengetragenen MVZ anpassen. Klar ist: Wir

begrüßen kommunale MVZ ausdrücklich. Versorgung darf sich nicht an der Rendite

orientieren! Auch die Versorgung der Menschen auf dem Land muss sichergestellt

werden.“

Holetschek kündigte an: „Wir haben hierzu ein Bündel an Vorschlägen erarbeitet,

das wir jetzt in den Bundesrat einbringen werden: Wir wollen unter anderem ein

bundesweit verpflichtendes MVZ-Register einführen. Das soll Transparenz bei den

Inhaberstrukturen schaffen. Bislang ist es leider sowohl für die

institutionellen Akteure des Gesundheitswesens als auch für die Patientinnen

und Patienten völlig undurchsichtig, welche Investoren – und damit auch welche

wirtschaftlichen Interessen – hinter einem iMVZ stehen. Zudem setzen wir uns

für eine Kennzeichnungspflicht auf dem Praxisschild von MVZ ein. Darüber hinaus

gilt es, regionale Monopolstellungen eines einzelnen Anbieters durch

Höchstversorgungsanteile zu begrenzen und auch sicherzustellen, dass

Krankenhäuser nur in einem Umkreis bis zu 50 Kilometer von ihrem Sitz ein iMVZ

gründen können. Auch schlagen wir Regelungen vor, um die Unabhängigkeit der

ärztlichen Berufsausübung im iMVZ vor dem Einfluss von Kapitalinteressen zu

schützen, beispielsweise durch einen besonderen Abberufungs- und

Kündigungsschutz für die ärztliche Leitung und Vorgaben zu deren

Mindesttätigkeitsumfang.“

Der Anteil von MVZ an der Versorgung steigt rasant. Nach Angaben der

Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB) gab es allein im Freistaat zum 1.

Dezember 2004 insgesamt 9 MVZ, zum 1. Januar 2022 bereits 912 MVZ und zum 1.

August 2022 insgesamt 938 MVZ. Davon sind rund 22 Prozent in der Trägerschaft

privater Krankenhäuser. Finanzinvestoren kaufen sich dabei in Krankenhäuser

ein, um über deren MVZ-Gründungsbefugnis MVZ zu betreiben. Berichtet wird

insbesondere von größeren Konzentrationsprozessen in der Augenheilkunde und in

der zahnärztlichen Versorgung.

Quelle: Presseinformation, 28.03.2023