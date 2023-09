DAK Geschäftsbericht 2022

Geschäftsbericht 2022: Die DAK konnte rund 225.000 neue Versicherte hinzugewinnen und weist eine Rücklage in Höhe von 655 Millionen Euro aus... (DAK, PDF, 3,4 MB).

Die DAK-Gesundheit hat ihren aktuellen Geschäftsbericht vorgelegt. Unter dem Motto "Qualität und Leistungsstärke" veröffentlicht die Krankenkasse ihre Haushaltszahlen für 2022. Die drittgrößte gesetzliche Krankenversicherung mit 5,5 Millionen Versicherten hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem soliden Finanzergebnis abgeschlossen und weist für Ende 2022 eine Rücklage in Höhe von 655 Millionen Euro aus. Die Kasse konnte rund 225.000 neue Versicherte hinzugewinnen und erzielte das größte Plus in ihrer Versichertenentwicklung seit 25 Jahren. Die DAK-Gesundheit legt nicht nur einen besonderen Fokus auf Kundenzufriedenheit, sondern verstärkt auch ihre Bemühungen um das Thema Nachhaltigkeit.

Quelle: DAK, 20.09.2023