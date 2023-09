Kliniken in München und Dresden mit den meisten Ausschreibungen

Marode Krankenhäuser: In diesen Städten wird am meisten gebaut und saniert / Uniklinik Dresden Spitzenreiter bei Ausschreibungen (Pressenachricht).

Die Bundesgütegemeinschaft Instandsetzung von Betonbauwerken e.V. analysiert öffentliche Ausschreibungen für Bauaufträge von Kliniken und Krankenhäusern auf dem Ausschreibungsportal der Europäischen Union. Kliniken in München und Dresden haben in den vergangen fünf Jahren die meisten Aufträge für Sanierung und Neubau ausgeschrieben. In Duisburg und Wuppertal gab es in diesem Zeitraum keine öffentlichen Ausschreibungen im Klinikbereich, in Bochum und Frankfurt jeweils nur zwei. Das Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden schreibt mit 125 Aufträgen die meisten Sanierungsaufträge in Deutschland im untersuchten Zeitraum aus.

Erst kürzlich sorgten Aufnahmen von einem Wasserrohrbruch im Berliner Urban Krankenhaus deutschlandweit für Empörung. Die angespannte Situation deutscher Kliniken ist seit Jahren bekannt - das betrifft die finanzielle und personelle Ausstattung ebenso wie den baulichen Zustand. Die anstehende Krankenhausreform soll die Ausstattung der Kliniken verbessern. Auch in Gebäudebestand wird bundesweit investiert. Die Bundesgütegemeinschaft Instandsetzung von Betonbauwerken e.V. ( www.betoninstandsetzer.de) hat öffentliche Ausschreibungen für Bauaufträge von Kliniken und Krankenhäusern auf dem Ausschreibungsportal der Europäischen Union (ted.europa.eu) in den 20 bevölkerungsreichsten deutschen Städten seit Januar 2018 untersucht.

München, Dresden und Berlin sind Bau-Spitzenreiter

München ist die deutsche Stadt, die in dem untersuchten Zeitraum die meisten Bau- und Sanierungsaufträge für Kliniken ausgeschrieben hat. Auf Münchens 148 Aufträge folgt Dresden mit 138.

[...]

