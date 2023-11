Krankenhausreform: Marktwirtschaftler fordern Monistik, Zentralisierung und mehr Wettbewerb

Kronberger Kreis fordert Reform der Krankenhausversorgung und präsentiert Studie [PDF, 653 kB] (Stiftung Marktwirtschaft).

Um den Mitteleinsatz in der Krankenhausversorgung in Deutschland zu verbessern sowie die Resilienz und Agilität des Systems zu erhöhen, fordert der wissenschaftliche Beirat der Stiftung Marktwirtschaft eine Zentralisierung der

Krankenhausplanung, eine monistische Krankenhausfinanzierung sowie eine Stärkung des Krankenhauswettbewerbs.



„Die Tatsache, dass die Krankenhausversorgung in Deutschland den enormen

Belastungen in der Corona-Pandemie im internationalen Vergleich relativ gut

standgehalten hat, ist leider nicht auf eine vorausschauende Planung und ein

effizientes Versorgungssystem zurückzuführen. Stattdessen ist die

Krankenhausversorgung hierzulande hochgradig reformbedürftig“, betont Prof. Dr.

Dr. h.c. Lars P. Feld. Der Sprecher des Kronberger Kreises führt aus, dass

insbesondere institutionelle Fehlanreize in den Bereichen Krankenhausplanung,

-finanzierung und -wettbewerb dazu geführt hätten, dass zu viele

Krankenhausbetten vorgehalten würden, es zu viele kleine Krankenhäuser gäbe und

die Krankenhausinvestitionen zu gering seien. Gewisse Überkapazitäten trügen

zwar zu einer stärkeren Krisenresilienz bei, deren Planung sollte aber im

Rahmen grenzüberschreitender Vereinbarungen auf europäischer Ebene erfolgen.

„In der bisherigen Krankenhausversorgung fehlt es an einer funktionsfähigen

Abstimmung zwischen Regulierung und Wettbewerb“, hebt Prof. Dr. Heike

Schweitzer hervor. Die Krankenhausplanung sollte sich daher in Zukunft strikt

darauf beschränken, die Eckpfeiler einer Mindest- (und womöglich einer

Höchst-)versorgung festzulegen. Unter Berücksichtigung lokaler Besonderheiten

sollte dies idealerweise auf Bundesebene geschehen, fordert der Kronberger

Kreis. „Über die Ausgestaltung der Krankenhausversorgung im Übrigen sollte der

Wettbewerb entscheiden – vor allem dort, wo keine Versorgungslücken auftreten“,

betont Schweitzer.

Auch die dezentrale und zugleich duale Finanzierung der Krankenhäuser trage

entscheidend zur Fehlversorgung bei, wie Prof. Dr. Berthold Wigger ausführt:

„Da die Länder ihrer Verantwortung für die Finanzierung der

Krankenhausinvestitionen nur unzureichend nachkommen, versuchen die

Krankenhäuser mit zusätzlichen Fallzahlen Deckungsbeiträge für die Finanzierung

von Investitionen zu generieren. Das löst starke Anreize aus, viele

Krankenhausbetten vorzuhalten und zugleich die Kosten der Pflege am Bett

möglichst gering zu halten. Im Ergebnis werden nicht nur zu viele Betten

vorgehalten, sondern diese auch belegt und in der Pflege tendenziell

unterversorgt.“ Der Kronberger Kreis fordert, zu einer monistischen

Finanzierung in der Krankenhausversorgung überzugehen, sodass Anreize

verringert würden, mit zusätzlichen Behandlungsfällen Deckungsbeiträge für

ansonsten unterfinanzierte Krankenhausinvestitionen zu erzielen.

Trotz der großen Unterschiede, die Gesundheitsdienstleistungen zu anderen

Gütern aufwiesen, könne die Krankenhausversorgung durch mehr Wettbewerb

verbessert werden. Mehr Preis- und Qualitätswettbewerb ließe sich

gewährleisten, wenn Krankenkassen mehr Möglichkeiten hätten, die

Krankenhauswahl ihrer Versicherten zu beeinflussen. In einem gewissen Rahmen

sei dies durch Selektivverträge möglich, bei denen Krankenversicherungen ihren

Versicherten Vorgaben machen, welche Krankenhäuser sie in Anspruch nehmen

können, und so Patientenströme lenken. Zudem erläutert Prof. Dr. Justus Haucap:

„Der Wettbewerb zwischen Krankenhäusern steigert nachweislich die

Behandlungsqualität. Ein wichtiger Baustein zum Schutz dieses Wettbewerbs ist

die Fusionskontrolle, die für Krankenhäuser den Anreiz zu Innovation,

Investition und Behandlungsqualität erhält, da Patienten auf andere

Krankenhäuser ausweichen können. Statt der gegenwärtigen partiellen

Ausschaltung der Fusionskontrolle im Krankenhaussektor, brauchen wir also eine

stärkere Fusionskontrolle.“

Quelle: Stiftung Marktwirtschaft, 10.10.2022