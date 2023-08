Tarifvertrag für Entlastung bei Vivantes gefordert (Pressemitteilung).

Verhandlungen Vivantes-seitig rechtlich nicht möglich. Versorgungskapazitäten in Berlin im Ergebnis massiv gefährdet. Ver.di fordert Vivantes zu Tarifverhandlungen zu einem Tarifvertrag Entlastung auf. Das ist sowohl rechtlich als auch inhaltlich der falsche Weg.

Vivantes ist es, als Mitglied des Kommunalen Arbeitgeberverbandes Berlin,

bereits formal untersagt, eigenständige Verhandlungen zu dieser Forderung zu

führen. Zudem wären die ver.di-Forderungen angesichts des deutschlandweit

fehlenden Fachpersonals nur umsetzbar, indem weniger Patient*innen behandelt

werden. Das würde eine deutliche Einschränkung der Versorgungskapazitäten zur

Folge haben und steht dem Versorgungsauftrag von Vivantes als größtem

kommunalen Klinikträger massiv entgegen.

Vivantes arbeitet bereits heute auf allen Ebenen daran, die Arbeitsbedingungen

seiner Beschäftigten, insbesondere in der Pflege, kontinuierlich zu verbessern.

Im vergangenen Jahr konnten rund 800 Pflegekräfte eingestellt werden. Zudem

investiert das Unternehmen massiv in die Ausbildung künftiger Fachkräfte. So

wird Vivantes alleine in der Gesundheits- und Krankenpflege die Zahl seiner

Ausbildungsplätze bis 2023 auf rd. 1.400 erhöhen und gehört damit bundesweit zu

den größten Ausbildungsstätten für dieses Berufsbild. Eine Vielzahl von

bundesweit geltenden ordnungspolitischen Vorgaben, wie die

Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung (PpUGV) und die Personalausstattung

Psychiatrie und Psychosomatik (PPRL), stellen zudem bereits heute die

Personalschlüssel in besonders sensiblen Krankenhausbereichen sicher.

Dorothea Schmidt, Vivantes Geschäftsführerin Personalmanagement: „Ver.di weiß

sehr genau, dass Vivantes - als Mitglied des Kommunalen Arbeitgeberverbandes

Berlin - keine eigenständigen Verhandlungen zu einem „Tarifvertrag Entlastung“

führen darf. Insofern geht die Forderung bereits rechtlich ins Leere. Es helfen

hier auch keine Verweise auf Uniklinika, wie beispielsweise Kiel oder Jena, da

für diese andere rechtliche Rahmenbedingungen gelten. Eine tarifliche Regelung,

die zusätzliches Personal vorschreibt, das am Markt nicht vorhanden ist, hätte

zudem zur Folge, dass bei Vivantes Betten gesperrt bzw. ganze

Versorgungsbereiche vom Netz genommen werden müssen. Das ist mit unserem

Versorgungsauftrag für das Land Berlin nicht vereinbar, insbesondere in einer

Situation, in der pandemiebedingt bereits hunderte Patientinnen und Patienten

auf eine Behandlung warten. Es erschließt sich zudem nicht, dass ausgerechnet

die Gewerkschaft, die seit Jahrzehnten deutschlandweit den Abschluss bzw. die

Einhaltung von Flächentarifverträgen im Gesundheitswesen propagiert, nun bei

diesem Thema einzelne Klinikträger herauspickt und zu eigenständigen

Verhandlungen auffordert. Die Arbeitsbedingungen in kommunalen Kliniken sind in

Berlin nicht anders als in München, Bremen oder Frankfurt am Main. Wir regen

daher an, die Forderung dort zu platzieren, wo auch ansonsten ver.di-seitig die

Verhandlungen von Tarifverträgen kommunaler Kliniken zu Recht eingefordert

werden – bei der Vereinigung kommunaler Arbeitgeber (VKA). Das jetzige Vorgehen

ist rechtlich und inhaltlich nicht nachvollziehbar.“

Vivantes wird sich auch weiterhin für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen

seiner Beschäftigten stark machen. Das Unternehmen steht zudem jederzeit für

Gespräche mit Politik, Gewerkschaften und weiteren Interessenvertretern zur

Verfügung, um gemeinsam zu erörtern, wie man die Arbeitsbedingungen in

deutschen Kliniken langfristig und nachhaltig verbessern und insbesondere

finanzieren kann.

Quelle: Pressemitteilung, 06.05.2021