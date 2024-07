Krankenhäuser in Hamburg 2020: Zahl der Patientinnen und Patienten um zwölf Prozent zurückgegangen (Statistik Nord).

Nach vorläufigen Ergebnissen wurden im Jahr 2020 in den Hamburger Krankenhäusern knapp 438 000 Patientinnen und Patienten vollstationär versorgt. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies ein deutlicher Rückgang um zwölf Prozent, so das Statistikamt Nord. Die durchschnittliche Verweildauer lag wie im Vorjahr bei 7,5 Tagen. Insgesamt gab es 12 902

Krankenhausbetten in der Hansestadt, das sind 111 mehr als im Vorjahr. Im Jahresdurchschnitt waren 69,8 Prozent aller Betten belegt, das sind

deutlich weniger als 2019 (80,5 Prozent).

Hinweis:

In den Zahlen sind gesunde Neugeborene nicht enthalten. Sie werden in diesem

Teil der Kran­kenhausstatistik nicht erfasst.

Quelle: Statistik Nord, 02.12.2021