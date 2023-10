TK: Weniger Frühgeborene 2020 (Pressemitteilung).

Im laufenden Jahr 2020 sind weniger Kinder zu früh auf die Welt gekommen als im Vorjahr. So lag der Anteil frühgeborener Kinder in der Zeit von Januar bis September 2020 bei der Techniker Krankenkasse (TK) bei 4,7 Prozent - ein Viertel weniger als im Vorjahreszeitraum. 2019 hatte der Anteil in diesem

Zeitraum 6,3 Prozent betragen. Das zeigt eine aktuelle Auswertung der TK zum

Weltfrühgeborenentag (17. November 2020).

Effekte genau untersuchen

"Der Rückgang an Frühgeburten ist sehr erfreulich", sagt

TK-Vorstandsvorsitzender Dr. Jens Baas. "Jetzt müssen wir die Zusammenhänge

besser verstehen." Es bleibe jedoch auch abzuwarten, ob es sich um einen

anhaltenden Trend handelt. Seit 2008 liegt Deutschland mit einer

Frühgeburtenrate von mehr als acht Prozent auf einem der hinteren Plätze in

Europa. Jedoch ist weitgehend unklar, woher die Unterschiede zwischen den

Ländern kommen. Einige Risikofaktoren für zu frühe Geburten sind mittlerweile

bekannt, beispielsweise mütterliche Infektionen, Bluthochdruck und

Depressionen. Baas: "Mit unserem Geburtenreport konnten wir hier bereits 2017

signifikante Zusammenhänge aufzeigen. Es ist wichtig, solchen Hinweisen in

Studien weiter nachzugehen und daraus Empfehlungen für die Verbesserung der

Versorgung abzuleiten."

Bringt der Corona-Lockdown neue Erkenntnisse?

Eine dänische Forschergruppe hatte die Zahl der Frühgeburten in der Zeit des

"harten Lockdowns" von Mitte März bis Mitte April mit Daten aus den Vorjahren

verglichen und festgestellt, dass in Dänemark - bei insgesamt gleichbleibender

Frühgeborenenrate - weniger Kinder vor der 28. Schwangerschaftswoche geboren

wurden. In den TK-Daten fand sich dagegen kein Rückgang bei den extrem früh

geborenen Kindern. Sollte sich nach Auswertung des gesamten Jahres 2020 ein

zeitlicher Zusammenhang zwischen Pandemie und Frühgeburten zeigen, könnte dies

eine Chance sein, weitere Erkenntnisse zu gewinnen.

"Dabei sollten wir uns fragen, was genau anders ist durch coronabedingte

Maßnahmen" sagt Professor Dr. Harald Abele, Uniklinik Tübingen - einer der

Experten, der an der im letzten Jahr neu erschienenen Leitlinie zur Prävention

und Therapie von Frühgeburten mitgewirkt hat. "Bislang gibt es einige Theorien,

aber noch keine konkreten Hinweise, ob sich zum Beispiel das Stressempfinden

der Schwangeren verändert hat." Auch über eine andere Inanspruchnahme von

ambulanten und stationären Versorgungsleistungen werde bislang nur spekuliert.

Letztlich ist unklar, ob es regionale Unterschiede gibt, die sich im Spiegel

des Gesamtkollektivs hervorheben, so Abele weiter.

Frühgeborene haben höhere Gesundheitsrisiken als reif geborene Kinder

Etwas Geduld braucht es also noch, bis mehr Daten vorliegen. Dann aber sollten

diese auch weiter ausgewertet werden. Dr. Jens Baas: "Je genauer wir verstehen,

wie Frühgeburten vermieden werden können, desto besser lassen sich

Versorgungsangebote zur Prävention entwickeln." So haben Frühchen nicht nur in

den ersten Lebenswochen und -monaten mehr Gesundheitsprobleme als reif geborene

Kinder. Verglichen mit Babys, die mit einem normalen Geburtsgewicht und rund um

den errechneten Termin auf die Welt gekommen sind, haben sie laut

TK-Kindergesundheitsreport auch in den Folgejahren ein deutlich höheres

Krankheitsrisiko, zum Beispiel für leichte und mittlere Entwicklungsstörungen

(plus 44 Prozent). Auch Sehbeeinträchtigungen treten verstärkt auf (plus 33

Prozent).

Mehr Sehstörungen bei Frühgeborenen

Eine aktuelle Sonderauswertung zum Kindergesundheitsreport untermauert diesen

Befund: Mit acht Jahren leiden früh geborene Kinder häufiger als reif geborene

Kinder unter Weitsichtigkeit (plus 49 Prozent), Hornhautverkrümmung (plus 49

Prozent) und allgemeiner Sehschwäche (plus 71 Prozent). Und das unabhängig

davon, ob sie bereits als Neugeborene Probleme mit den Augen hatten.

Direkter Draht zur Hebamme

Die TK stellt ihren Versicherten ausführliche, auf die Schwangerschaftswochen

zugeschnittene Informationen in der kostenfreien App TK-Babyzeit zur Verfügung,

damit werdende Mütter diese Zeit mit mehr Sicherheit meistern können.

Schwangere können bei individuellen Fragen auch direkt aus der App heraus per

Chat, Videotelefonie oder Anruf mit einer Hebamme vom TK-Ärztezentrum

sprechen.

Hinweis für die Redaktion

Der aktuellen TK-Auswertung zu Frühgeburten liegen Abrechnungsdaten zu

Entbindungen aus den Jahren 2019 und 2020 zugrunde.

Der TK-Kindergesundheitsreport und die Vorgängeruntersuchung, der

TK-Geburtenreport , der insbesondere Zusammenhänge von mütterlichen

Vorerkrankungen und Kaiserschnittgeburten aufzeigt, sind online verfügbar.

Mit Stand Oktober 2020 hat die TK 10,7 Millionen Versicherte.

Quelle: Pressemitteilung, 16.11.2020