Fachkongress eHealth.NRW: Fokussierung auf Virtuelles Krankenhaus NRW (KGNW).

Das Virtuelle Krankenhaus Nordrhein-Westfalen (VKH NRW) stand im Fokus des digitalen Fachkongresses eHealth.NRW – Das digitale Gesundheitswesen am 14. September 2021. Das ZTG Zentrum für Telematik und Telemedizin hatte in Kooperation mit dem Landesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS)

zahlreiche Expertinnen und Experten eingeladen. Weitere Themen der Veranstaltung: Telemonitoring in der Betreuung chronisch kranker Patientinnen

und Patienten und das elektronische Gesundheitsberuferegister (eGBR). Die

Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen begleitet das VKH NRW von Beginn

an.

Initiative mit Modellcharakter

Im März hatte das Land aufgrund der Corona-Pandemie die Vorstufe des Virtuellen

Krankenhauses gestartet. Seitdem stellen die Universitätskliniken Aachen und

Münster den Häusern im Land ihre Expertise bei der Behandlung von

Covid-19-Patientinnen und -Patienten via Telekonsil zur Verfügung. In den

Aufbau der Vorstufe waren die Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen

(KGNW) und das ZTG Zentrum für Telematik und Telemedizin eingebunden. Ein

Erfolgsprojekt, wie die Zahlen zeigen: 470 Patientinnen und Patienten mit

COVID-19 seien in insgesamt über 3000 Televisiten von intensivmedizinischen

Experten der Universitätskliniken mitbetreut worden, sagte Prof. Dr. Gernot

Marx vom UK Aachen. Mittlerweile sind rund 140 Krankenhäuser ans Netzwerk

angeschlossen, haben damit ihr Interesse an der Nutzung bekundet. Die Quote der

Verlegungen und die Sterblichkeit bei Behandlung in der VK-Infrastruktur liege

unter dem Bundesdurchschnitt.

Minister Karl-Josef Laumann hob das bei der Kongresseröffnung hervor: „Wir

haben während der Pandemie gesehen, dass das Virtuelle Krankenhaus

Nordrhein-Westfalen eine gute Idee ist. Spezialisten in Schwerpunktkliniken

haben mit Ärztinnen und Ärzten aus anderen Krankenhäusern zusammengearbeitet,

und dadurch sind in NRW manche Verlegungen von schwer erkrankten Menschen nicht

notwendig geworden. Die Digitalisierung wird einen riesigen Beitrag für die

sektorübergreifende Versorgung leisten. Sie wird Versorgungsgrenzen sprengen

und auflösen.“

Die Initiative hat in Deutschland Modellcharakter und soll künftig in Richtung

einer flächendeckenden telemedizinischen Versorgung in NRW ausgebaut werden.

„Wir wollen mit telekonsiliarischer Beratung zwischen Ärztinnen und Ärzten

Unterstützung bieten in ganz besonders komplexen Behandlungsfällen. Stellen Sie

sich das Virtuelle Krankenhaus als Navigationssystem vor – ein technisches

Hilfsmittel, das Sie dabei unterstützt, den Weg zur bestmöglichen Versorgung zu

finden“, sagte Nadja Pecquet, Geschäftsführerin der Virtuelles Krankenhaus NRW

gGmbH. Mit Start der Pilotphase im Herbst 2021 kommen weitere Indikationen

hinzu, zunächst Infektiologie, Herzinsuffizienz, Lebertumore und Seltene

Erkrankungen.

Austausch über Sektorengrenzen hinweg

Dreh- und Angelpunkt auf medizinischer Ebene bilden die „Experten-Hubs“, die im

Krankenhausentgeltgesetz als Zentren mit besonderen Aufgaben ausgewiesenen

Krankenhäuser. „Spokes“ – die Behandler vor Ort – können alle anderen

Krankenhäuser und niedergelassene Ärztinnen und Ärzte oder Medizinische

Versorgungszentren (MVZ) sein: „Die Nutzungsverträge liegen vor. Mit den

Kassenärztlichen Vereinigungen arbeiten wir gerade daran, möglichst aufwandsarm

und flächendeckend die niedergelassenen Ärzte zu kontaktieren. Es geht uns auch

um den Austausch über Sektorengrenzen hinweg“, stellte Nadja Pecquet klar. Die

Patientin oder der Patient müsse somit nicht mehr zu jeder Behandlung das

Zentrum aufsuchen. Den medizinischen Nutzen umriss Prof. Dr. Ulf-Peter Neumann

vom UK Aachen an einem Beispiel: „Bei Lebertumoren haben wir gute Daten, dass

gemeinsame Diskussionen mit Spezialisten dazu führen, dass mehr Lokaltherapien

durchgeführt werden und die Patienten signifikant länger überleben. Bisher

haben wir diese Konsile mit Telefon, Fax und DVD gemacht.“

Beste Voraussetzungen für Telemonitoring in NRW

Das Beispiel des Virtuellen Krankenhauses zeigt den medizinischen Nutzen von

Digitalisierung im Gesundheitswesen, von dem auch die Patientinnen und

Patienten unmittelbar profitieren. Dass der Prozess erst am Anfang steht,

erwies sich in den folgenden Themenblöcken zu Telemonitoring und

Telematikinfrastruktur: „Richtig positive Effekte wird man erst dann erzielen

können, wenn Telemonitoring Bestandteil eines intersektoralen und

interdisziplinären therapeutischen Ansatzes werden kann. In NRW haben wir dafür

die besten Voraussetzungen“, sagte ZTG-Geschäftsführer Rainer Beckers. Nun sei

es an der Zeit, die nötigen Impulse zu setzen und offene Fragen zu

beantworten.

Voraussetzung, damit telemedizinische Anwendungen flächendeckend nutzbar sind,

ist die Anbindung an die Telematikinfrastruktur (TI). Zielgruppen bilden neben

Praxen niedergelassener Ärztinnen und Ärzte sowie Psychotherapeutinnen und

-therapeuten, Kliniken und Apotheken auch Gesundheitsfachberufe, zum Beispiel

Hebammen und aus der Physiotherapie. Dazu stellt sich derzeit das elektronische

Gesundheitsberuferegister (eGBR) auf, eine länderübergreifende Institution, die

nach und nach für die nicht verkammerten Berufe die „Secure Module Card –

Betriebsstätte“ (SMC-B), den elektronischen Praxisausweis sowie den

persönlichen elektronischen Heilberufsausweis (eHBA) ausstellt. Diese beiden

Ausweise ermöglichen den Anschluss einer Einrichtung an die

Telematikinfrastruktur. Für Herbst 2021 ist der Pilotbetrieb des eGBR geplant.

Quelle: KGNW, 21.09.2021