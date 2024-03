Großteil der hessischen Krankenhäuser verfügt über einen gigabitfähigen Internetanschluss

Hessen: Mehr als 90 Prozent der Krankenhäuser mit Gigabit-Internet (Medienmitteilung).

Mit Blick auf die zunehmende Bedeutung digitaler Anwendungen im medizinischen Bereich ist die gigabitfähige Anbindung von Krankenhäusern an das Internet immer wichtiger. Hessens Digitalministerin Prof. Dr. Kristina Sinemus teilte heute in Wiesbaden mit, dass nach dem eigens eingerichteten Monitoring bereits

nahezu alle Plankrankenhäuser in Hessen gigabitfähig angeschlossen seien. Von den insgesamt 128 Krankenhäusern verfügen 117 über einen gigabitfähigen

Anschluss (91,4 Prozent), bei weiteren sechs Plankrankenhäusern (4,7 Prozent)

ist der Anschluss in Vorbereitung, bei den restlichen fünf Krankenhäusern (3,9

Prozent) besteht vorwiegend eine Breitbandversorgung von mindestens 100 bis 400

Mbit/s.

„Mit der flächendeckenden gigabitfähigen Anbindung der Krankenhäuser schaffen

wir in Hessen die Voraussetzungen, dass durch den Einsatz digitaler

Technologien den behandelten Patientinnen und Patienten die jeweils beste

medizinische Versorgung ermöglicht wird“, betonte Digitalministerin Sinemus.

Eine schnelle Netzanbindung ist inzwischen für Krankenhäuser und das

Klinikpersonal unerlässlich, da viele Arbeitsprozesse und der Datenaustausch

mit großen Datenmengen vollständig digitalisiert ablaufen. Zusätzlich

ermöglichen hohe Datenraten die Nutzung von Telemedizin, damit sich eine Ärztin

oder Arzt eines Krankenhauses mit einer Kollegin oder Kollege per

Videokonferenz beispielsweise gemeinsam ein Röntgenbild begutachten und eine

Diagnose stellen beziehungsweise eine Zweitmeinung einholen kann.

Vorrang für sozioökonomische Einrichtungen

„Die Basis der weiter voranschreitenden Digitalisierung des hessischen

Gesundheitssystems ist eine verlässliche, sichere und umfassende digitale

technische Infrastruktur. Die gigabitfähige Anbindung der Plankrankenhäuser ist

der Grundstein für moderne Behandlungsmethoden wie den Einsatz Künstlicher

Intelligenz bei der Diagnostik oder Virtual Reality bei der Therapie. Schnelle

Datenverfügbarkeit ist auch eine zentrale Voraussetzung zur Bewältigung

aktueller Krisen – von der COVID-Pandemie bis zur Versorgung von Personen mit

Kriegsverletzungen“, so Hessens Gesundheitsminister Kai Klose.

„Wir werden unsere Ziele im Rahmen der Gigabitstrategie erreichen, bis 2025

gigabitfähige Anschlüsse bereitzustellen. Sozioökonomische Einrichtungen,

insbesondere die Schulen und Krankenhäuser, sollen dabei vorrangig bis 2022

angebunden werden“, ergänzte Sinemus. Als Beispiele zur Förderung nannte

Ministerin die Kliniken in Braunfels sowie das

Kaiserin-Auguste-Victoria-Krankenhaus in Ehringshausen, beide im

Lahn-Dill-Kreis, die zusammen mit Schulen und weiteren Adressen im Rahmen des

Projektes zur Nachverdichtung alleine von der Hessische Landesregierung mit

drei Millionen Euro gefördert wurden. „Bei den Krankenhäusern haben wir dieses

erste Etappenziel der Gigabitstrategie fast erreicht und auch bei den Schulen

sind wir auf einem sehr guten Weg“, ergänzte die Ministerin. Bis 2030 werden

flächendeckend Glasfaseranschlussnetze zur Verfügung stehen. Um dieses Ziel zu

erreichen, wurde auch Mitte Mai 2022 der

Glasfaserpakt für Hessen

Öffnet sich in einem neuen Fenster mit Verbänden und

Telekommunikationsunternehmen unterzeichnet. Mit Stand Mai 2022 verfügen

bereits 93 Plankrankenhäuser (72,7 Prozent) über einen Glasfaseranschluss, bei

weiteren sieben Krankenhäusern (5,5 Prozent) ist dieser in Vorbereitung.

Alle Daten stehen auch unter

https://www.breitbandbuero-hessen.de/dashboard

Quelle: Medienmitteilung, 20.05.2022