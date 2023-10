Ein kritischer DRG-Blick auf Fälle mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen / A critical DRG-evaluation of cases with inflammatory bowel disease (Thieme Connect).

Ob stationäre Behandlungsfälle mit chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen (CED) in deutschen Krankenhäusern kostendeckend vergütet werden, wurde bislang nicht untersucht. Vor diesem Hintergrund befasst sich die vorliegende Arbeit mit der Vergütungssituation (Kosten-Erlös-Vergleich) von CED in deutschen Krankenhäusern in Abhängigkeit von der Erkrankungskomplexität sowie den Versorgungstypen.

[...]

Unsere Ergebnisse zeigen, dass CED nicht kostendeckend vergütet werden. Dies ist auf die unzureichende Vergütung von gastroenterologischen Komplikationen, Infektionen, spezifischen Prozeduren und Notfall- und Verlegungsfällen zurückzuführen. Verlegungsfälle tragen signifikant höhere Kosten.

Quelle: Thieme Connect, 12.10.2023