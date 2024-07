Zur Beziehung zwischen Operationszeit und perioperativen Komplikationen bei gefäßchirurgischen Eingriffen (Springer).

Ob neben bekannten Risikofaktoren wie der Größe des Eingriffs und der Komorbidität des Patienten auch die Operationszeit als Maß für das Risiko eines gefäßchirurgischen Eingriffs gelten kann, ist bisher kaum überprüft worden.

[...]

Folgerung

[...]

und damit als Qualitätsindikator nicht nutzbar.

Was fehlt und nicht beschrieben wurde, ist zunächst die Erarbeitung von

Standardoperationszeiten für bestimmte Eingriffe. Dabei sollte zwischen

komplikationsfreien und komplikativen Eingriffen unterschieden werden. Bei den

komplikationslos verlaufenen Operationen könnten dann lange Operationszeiten

eventuell auch als ein Maß für die Schwere des Lokalbefundes gelten und damit

sogar später einmal bei zu definierenden Eingriffen im DRG (Diagnosis Related

Groups)-System Berücksichtigung finden, wie dies – um ein einfaches Beispiel zu

wählen – bei dem chirurgischen Wunddebridement geläufig ist. (Dort wird seit

Langem schon zwischen OPS-Code „5-896.0** Kleinflächig“ und OPS-Code „5-896.1**

Großflächig“ unterschieden).

Der Operationsbereich ist der teuerste Platz eines Krankenhauses.

[...]

Wir haben demnach damit begonnen, für bestimmte gefäßchirurgische Eingriffe in

einer Multizenterstudie die Operationszeiten zu erfassen. Unterschieden werden

soll zwischen den Operationszeiten bei komplikationslosen und komplikativen

Eingriffen in einer konsekutiven Serie, ohne Ausschlusskriterien. Die Frage

wird sein, wie sich die beteiligenden Kliniken in ihren durchschnittlichen

Operationszeiten unterscheiden und welche Beziehung jeweils zwischen

Operationszeit, Krankenhauswiederaufnahmerate und Krankenhausverweildauer

besteht.

Quelle: Springer, 30.11.2021