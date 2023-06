Potenzialanalyse der Krankenhaus-Kommission: Unsachlicher Beitrag zur Qualitätsdebatte

Wissenschaftlich zweifelhafte Potentialanalyse verunsichert die Bevölkerung und ist kein sachlicher Beitrag zur Qualitätsdebatte (Deutsche Krankenhausgesellschaft).

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) kritisiert die neueste Stellungnahme der Regierungskommission für die Krankenhausreform und weist zentrale Behauptungen zurück. Dazu erklärt der Vorstandsvorsitzende der DKG, Dr. Gerald Gaß: „Die von Karl Lauterbach bestellte Auswertung von Abrechnungsdaten zur

Qualitätsbewertung markiert einen neuen Tiefpunkt in der politischen Debatte um die Zukunft der Krankenhausversorgung in Deutschland. Krankenhäuser beteiligen

sich seit vielen Jahren freiwillig und trotz fehlender Refinanzierung gerade im

Bereich der Krebstherapie mit großem Engagement an Qualitätssicherungsmaßnahmen

und Zertifizierungen. Aus unwissenschaftlichen Analysen abgeleitete plakative

Aussagen über vermeidbare Todesfälle bei Krebspatienten und Schlaganfällen sind

kein konstruktiver Beitrag zu einer sachlichen politischen Debatte.

Den vom Minister beauftragten Autoren sind offensichtlich keine

Schlussfolgerungen zu schlicht und fernab jeder wissenschaftlichen

medizinischen Erkenntnis, um sie nicht für ihre Zwecke zu nutzen.

Gerade die von der Regierungskommission als Beispiel herausgegriffene

Schlaganfallversorgung eignet sich überhaupt nicht für die angestrebte

Negativdiskussion. Die Zahl der zertifizierten Stroke Units hat sich über die

Jahre stetig auf heute 343 erhöht. Eine Auswertung des Bundesinstituts für Bau,

Stadt- und Raumforschung (BBSR) zeigt, dass die Bevölkerung in Deutschland

nahezu optimal mit Stroke Units versorgt ist. Fast 90 Prozent der Bürger

erreichen von ihrem Wohnort aus eine Stroke Unit innerhalb von 30 Minuten.

Auch wenn die Autoren der Studie dies nicht wissen oder zur Kenntnis nehmen:

Kaum ein Versorgungsbereich in Krankenhäusern wird so umfassend durch eigens

beauftragte Qualitätsstellen dokumentiert wie die Schlaganfallversorgung.

Schlaganfallpatienten müssen schnellstmöglich nach einem akuten Schlaganfall in

Stroke Units behandelt werden, um dort mit intensiven Therapien Erfolge

erzielen zu können. Dass der Rettungsdienst Akut-Patienten schnell in die

Stroke Units transportiert, gelingt in allen Bundesländern zuverlässig mit

einer Quote von teilweise über 90 Prozent. Verbesserungspotential im Interesse

der Patienten gibt es deshalb allenfalls bei der frühen Erkennung von

Schlaganfallsymptomen in Seniorenheimen oder im häuslichen Umfeld.

Wenn nun in der vorgelegten Studie aus den Abrechnungsdaten der Krankenhäuser

codierte Schlaganfallpatienten identifiziert werden, die im Krankenhaus nicht

in einer Stroke Unit behandelt wurden, dann sind das fast ausschließlich

Patienten, die eben nicht mit einem akuten Verdacht auf Schlaganfall ins

Krankenhaus eingeliefert wurden, sondern mit einer unklaren Diagnose. Gerade

bei älteren Patienten werden Schlaganfälle als solche oft nicht früh erkannt,

und die Patienten kommen erst Tage später in die Behandlung. Leider haben

gerade diese Patienten dann eine schlechtere Prognose und eine höhere

Mortalität. Daraus einen Zusammenhang zur Behandlungsqualität der Krankenhäuser

zu ziehen, ist völlig absurd. Es wäre eine absolute medizinische Fehlleistung,

solche Patienten zu diesem späten Zeitpunkt in eine Stroke Unit zu verlegen, da

sie dort zwar intensivmedizinisch behandelt würden, von dieser Behandlung aber

nicht profitierten. All das kann man aus den Abrechnungsdaten der Krankenkassen

nicht erkennen. Hätte die Regierungskommission tatsächlich ein Interesse an

einer wissenschaftlich fundierten Bewertung der Schlaganfallversorgung gehabt,

hätte sie die vorhandenen Schlaganfalldokumentationen auswerten müssen und

nicht die Abrechnungsdaten der Krankenkassen.

Auch der zweite zentrale Bereich der Studie wirft viele Fragen auf.

Unzweifelhaft ist der Zusammenhang zwischen onkologischer Behandlungsqualität

und Zertifizierung durch die Deutsche Krebsgesellschaft. Gerade deshalb

engagieren sich die Krankenhäuser in diesem Bereich und unterziehen sich

absolut freiwillig dieser Zertifizierung, ohne dass Minister Lauterbach jemals

daran gedacht hätte, dieses Engagement finanziell zu fördern. Die Zahl der von

der Krebsgesellschaft für eine onkologische Behandlung zertifizierten Standorte

steigt daher stetig. Von 2010 bis 2022 hat sie sich von 641 auf 1926

entwickelt. Die Kliniken lassen sich aus eigenem Ansporn und im Bewusstsein,

daraus Vorteile für die Patientinnen und Patienten zu erzielen, zertifizieren.

Es wäre erfreulich, wenn der Minister und die Kommission das einmal zur

Kenntnis nehmen und würdigen. Wenn die Autoren der Studie nun das Potential der

zu rettenden Lebensjahre aus den Daten 2017 herleiten und suggerieren, die

Krankenhausreform würde das ermöglichen, muss man feststellen, dass

zwischenzeitlich schon sehr viel von diesem theoretischen Potential gehoben

wurde. Seit 2017 bis heute ist die Zahl der zertifizierten Organkrebszentren um

fast 50 Prozent und die der zertifizierten onkologischen Zentren um fast 40

Prozent gestiegen. All das haben die Krankenhäuser mit ihrem freiwilligen

Engagement erreicht, nicht durch Zwangsmaßnahmen aus dem

Bundesgesundheitsministerium. Und diese Entwicklung geht weiter. Es ist

unübersehbar, dass die Krankenhäuser längst auf dem Weg sind und alles

unternehmen, um die Patientenversorgung weiter zu verbessern. Auf diesem Weg

waren sie schon bevor sich die Kommission mit der Krankenhausreform beschäftigt

hat.

Wo Krebs noch außerhalb zertifizierter Standorte behandelt wird, muss man genau

analysieren, um welche Patienten in welcher Lebensphase es sich handelt. Auch

das geht nicht aus den Abrechnungsdaten hervor. Nicht selten sind es

individuelle bewusste Entscheidungen der Patienten am Ende einer langen

Leidensphase.

Grundsätzlich muss sich der Bundesgesundheitsminister mehr und mehr fragen, auf

welche Füße er seine Reform stellt. Auch diese Stellungnahme lässt ein weiteres

Mal die breite wissenschaftliche Debatte vermissen. Das ist erstaunlich, beruft

sich der Minister doch immer wieder auf die Wissenschaft als Leitlinie seines

Handelns. Wissenschaft bedeutet jedoch nicht, dass ein eingeschränkter

Personenkreis hinter verschlossenen Türen eigene Erkenntnisse und Theorien

entwickelt, sondern im Austausch mit der breiten wissenschaftlichen Community

erarbeitet. In diesem Zusammenhang ist es völlig inakzeptabel, dass der

GKV-Spitzenverband und der AOK-Bundesverband eng eingebunden werden und

interessensgeleitete Analysen liefern, während alle anderen Akteure des

Gesundheitswesens als ‚Lobbyverbände‘ ausgeschlossen werden.

Der Minister sollte seine Zeit besser dafür nutzen, das von ihm selbst

propagierte Krankenhaussterben zu beenden. Das wäre kurzfristig der

wirkungsvollste Beitrag zur Qualitätssicherung im Interesse der Patientinnen

und Patienten.“

Quelle: Deutsche Krankenhausgesellschaft, 22.06.2023