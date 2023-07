Az. B 1 KR 15/19 R: Können Krankenkassen an Krankenhäuser gezahlte Aufwandspauschalen zurückfordern? (Pressemitteilung).

Wenn Krankenkassen die Abrechnung von Krankenhäusern prüfen und die Prüfung ergibt, dass nichts zu beanstanden ist, müssen die Krankenkassen den Krankenhäusern eine Aufwandspauschale zahlen. Im Jahr 2014 hat das Bundessozialgericht entschieden, dass das nur für die Prüfung der Wirtschaftlichkeit der Krankenhausbehandlung (Erforderlichkeit und Dauer) gilt,

nicht jedoch für die Prüfung der sachlich-rechnerischen Richtigkeit der

Abrechnung. Dadurch wird die Frage aufgeworfen, ob eine Krankenkasse bereits

geleistete Aufwandspauschalen, die dem Krankenhaus nach dieser Rechtsprechung

nicht zugestanden hätten, zurückverlangen kann. Darüber wird der 1. Senat des

Bundessozialgerichts am 16. Juli 2020 um 11.30 Uhr entscheiden (Aktenzeichen B

1 KR 15/19 R). Die Entscheidung hat für eine Vielzahl weiterer Verfahren

Bedeutung, die bei den Sozialgerichten und Landessozialgerichten anhängig

sind.

Die klagende Krankenkasse führte von 2009 bis 2015 in 71 Fällen eine Prüfung

der sachlich-rechnerischen Richtigkeit der Rechnungen der beklagten

Krankenhausträgerin durch. In keinem der Fälle kam es zu einer Minderung des

Abrechnungsbetrags. Die Krankenkasse zahlte der Krankenhausträgerin

entsprechend langjähriger allgemeiner Praxis dafür eine Aufwandspauschale in

Höhe von 300 Euro je geprüfter Krankenhausrechnung. Sie forderte diese im

August 2015 aber mit Hinweis auf Urteile des Bundessozialgerichts aus dem Jahr

2014 wieder zurück. Das Sozialgericht hat die im Dezember 2015 erhobene Klage

auf Erstattung von geleisteten Aufwandspauschalen abgewiesen, weil der

Krankenhausträgerin auch für Prüfungen der sachlich-rechnerischen Richtigkeit

die Aufwandspauschale zustehe. Die Differenzierung seitens des

Bundessozialgerichts zwischen sachlich-rechnerischer Richtigkeitsprüfung und

Wirtschaftlichkeitsprüfung sei unzutreffend und rechtlich unhaltbar. Auf die

Berufung der Klägerin hat das Landessozialgericht das Urteil des Sozialgerichts

geändert und die Beklagte zur Zahlung von 21 300 Euro nebst Zinsen verurteilt.

Die Beklagte habe in den 71 Abrechnungsfällen keinen Anspruch auf Zahlung einer

Aufwandspauschale gehabt. Der Erstattungsanspruch sei weder durch das

verfassungsrechtliche Rückwirkungsverbot noch nach Treu und Glauben

ausgeschlossen. Mit ihrer Revision macht die beklagte Krankenhausträgerin

geltend, dass die Rechtsprechung des Bundessozialgerichts aus dem Jahr 2014

unzutreffend sei und beruft sich außerdem auf Vertrauensschutz.

Hinweis zum Wortlaut § 275 SGB V

§ 275 Absatz 1 und Absatz 1 c in der vorliegend anwendbaren, am 25.3.2003 in

Kraft getretenen Fassung des Art 3 Nr 8a des Gesetzes zum ordnungspolitischen

Rahmen der Krankenhausfinanzierung ab dem Jahr 2009

(Krankenhausfinanzierungsreformgesetz - KHRG) vom 17.3.2009 (BGBl I 534) hat im

Wesentlichen folgenden Wortlaut:

(1) Die Krankenkassen sind in den gesetzlich bestimmten Fällen oder wenn es

nach Art, Schwere, Dauer oder Häufigkeit der Erkrankung oder nach dem

Krankheitsverlauf erforderlich ist, verpflichtet,

1. bei Erbringung von Leistungen, insbesondere zur Prüfung von Voraussetzungen,

Art und Umfang der Leistung, sowie bei Auffälligkeiten zur Prüfung der

ordnungsgemäßen Abrechnung,

2. ….

3. ….

eine gutachtliche Stellungnahme des Medizinischen Dienstes der

Krankenversicherung (Medizinischer Dienst) einzuholen.

(1c) Bei Krankenhausbehandlung nach § 39 ist eine Prüfung nach Absatz 1 Nr. 1

zeitnah durchzuführen. Die Prüfung nach Satz 1 ist spätestens sechs Wochen nach

Eingang der Abrechnung bei der Krankenkasse einzuleiten und durch den

Medizinischen Dienst dem Krankenhaus anzuzeigen. Falls die Prüfung nicht zu

einer Minderung des Abrechnungsbetrags führt, hat die Krankenkasse dem

Krankenhaus eine Aufwandspauschale in Höhe von 300 Euro zu entrichten.

Quelle: Pressemitteilung, 09.07.2020