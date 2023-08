Kleine Anfrage zu Infektionsschutz und Umsetzung KRINKO-Empfehlungen (Bundestag).

Die FDP fragt:

1. Wie viele Patientinnen und Patienten erleiden jährlich nach Kenntnis der

Bundesregierung eine Krankenhausinfektion (bitte nach Bundesländern,

Krankenhausfallzahlen und nach Möglichkeit Infektionskrankheiten aufschlüsseln)?

2. In welchem Umfang treten nach Kenntnis der Bundesregierung jährlich gesundheitliche

Folgeschäden aufgrund von Krankenhausinfektionen ein (bitte

nach Anzahl jährlicher Todesfälle, Schwerstschädigungen und sonstigen irreparablen

Gesundheitsschäden aufschlüsseln)?

3. Welche Folgekosten durch Krankenhausinfektionen entstehen nach Kenntnis

der Bundesregierung bei

a) den Krankenversicherungsträgern,

b) den übrigen Sozialversicherungsträgern und

c) der Volkswirtschaft?

4. Wie viele Fälle von Infektionen sind nach Kenntnis der Bundesregierung

postoperativ während des stationären Aufenthaltes aufgetreten (bitte nach

Bundesländern und nach Möglichkeit chirurgischen Disziplinen getrennt

aufschlüsseln)?

5. Welche Erreger sind nach Kenntnis der Bundesregierung die häufigsten Auslöser

von Krankenhausinfektionen?

6. Was sind nach Kenntnis der Bundesregierung die häufigsten Gründe für

Krankenhausinfektionen?

7. Welche Maßnahmen plant die Bundesregierung, um die Datenlage zu Krankenhausinfektionen

zu verbessern?

Welche Daten sind aus Sicht der Bundesregierung notwendig, um ein aussagekräftiges

Bild über die aktuelle Situation zu erhalten (sowohl ambulant als

auch stationär)?

8. Wie stellt die Bundesregierung sicher, dass ein einheitlicher Infektionsschutzstandard

gemäß KRINKO-Empfehlungen in allen Bundesländern gewährleistet

ist?

9. Wie viele Fachärzte für Infektiologie gibt es nach Kenntnis der Bundesregierung

in Deutschland (bitte nach Bundesländern getrennt aufschlüsseln und

im europäischen Vergleich)?

Wie viele Fachärzte für Infektiologie sollten nach Ansicht der Bundesregierung

in Deutschland tätig sein?

10. Wie stellt die Bundesregierung sicher, dass die Empfehlungen der KRINKO

dem aktuellen Stand der Wissenschaft entsprechen?

11. Wie stellt die Bundesregierung sicher, dass §23 IfSG zu den Empfehlungen

der Kommission für Krankenhaushygiene des Robert-Koch-Instituts in den

Bundesländern Anwendung findet?

12. Welche Kenntnis hat die Bundesregierung über die Anwendung von Infektionsschutzmaßnahmen

und Kontrolle durch die Landesregierungen?

13. Welches konkrete Ziel hat die Bundesregierung bezüglich der Senkung von

behandlungsassoziierten Infektionen?

Wann will die Bundesregierung dieses Ziel erreicht haben?

14. Welche konkreten Maßnahmen plant die Bundesregierung, um die Zahl der

behandlungsassoziierten Infektionen zu senken?

15. Wie stellt die Bundesregierung sicher, dass das Hygienesonderprogramm einen

messbaren Effekt auf die Krankenhausinfektionen hat?