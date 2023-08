Herztransplantationen: Erfolgsaussichten steigen mit höheren Fallzahlen (IQWiG).

In Kliniken, in denen Herzen häufiger transplantiert werden, stehen die Überlebenschancen für die Operierten besser. In einer Reihe von Prüfaufträgen, die der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) dem Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) erteilt hat, geht es um die Frage, ob bei bestimmten Operationen ein Zusammenhang zwischen

der Menge der pro Krankenhaus erbrachten Leistung und der Qualität des Behandlungsergebnisses nachweisbar ist. Für Herztransplantationen

liegt nun der Rapid Report des IQWiG vor.

Danach ist bei Herztransplantationen bei Erwachsenen ein positiver Zusammenhang

zwischen der Leistungsmenge und der Qualität des Behandlungsergebnisses

ableitbar: In Krankenhäusern mit höheren Fallzahlen versterben sowohl im

direkten Zusammenhang mit dem Eingriff als auch insgesamt weniger der

Transplantierten. Jedoch weisen die in die Untersuchung eingeschlossenen drei

Beobachtungsstudien nur eine niedrige Aussagekraft der Ergebnisse auf.

318 Herztransplantationen in Deutschland im Jahr 2018

Eine Herztransplantation kann medizinisch bei einer hochgradigen Herzschwäche

indiziert sein, die trotz Anwendung aller anderen Behandlungsmöglichkeiten

fortschreitet und das Leben der Betroffenen gefährdet beziehungsweise deren

Lebensqualität in besonderem Maße einschränkt. Nach der Transplantation ist

eine lebenslange Immunsuppression zur Vermeidung eines Organverlustes durch

Abstoßungsreaktionen notwendig. Die mittlere Überlebenszeit nach dem operativen

Eingriff beträgt im Eurotransplant-Raum aktuell elf Jahre.

Nach der Eurotransplant-Statistik wurden im Jahr 2018 in Deutschland insgesamt

318 Herztransplantationen durchgeführt. Der Bedarf war deutlich höher, konnte

aber wegen der Knappheit an Spenderorganen nicht gedeckt werden.

Für Herztransplantationen bei Erwachsenen hat der G-BA für Deutschland bislang

keine verbindlichen Mindestmengen für die Leistungserbringung in Krankenhäusern

festgelegt.

Positiver Zusammenhang zwischen Fallzahlen und Überlebenschancen

Bei seinen weltweiten Recherchen hat das IQWiG drei Beobachtungsstudien

identifiziert, die verwertbare Daten enthalten zur Untersuchung des

Zusammenhangs zwischen Leistungsmenge und Qualität des Behandlungsergebnisses

bei Herztransplantationen. Alle drei Studien analysieren den Zusammenhang

zwischen Menge und Qualität ausschließlich auf Ebene der Krankenhäuser und

nicht auf Ebene der an der Transplantation beteiligten Ärztinnen und Ärzte.

Für die Zielgrößenkategorie „Mortalität“ (Sterblichkeit) liegen Daten zu zwei

Zielgrößen vor: zur „Gesamtmortalität“ und zur „intra- und perioperativen

Mortalität“ (Sterblichkeit vor, während und unmittelbar nach der Operation).

Für beide Zielgrößen ist aus den Daten eine Verringerung der Zahl der

Todesfälle in Kliniken mit mehr Herztransplantationen pro Jahr ableitbar.

Für die Zielgrößen „Versterben im Krankenhaus“, „Notwendigkeit einer

Retransplantation“, „gesundheitsbezogene Lebensqualität“ (einschließlich

Aktivitäten des täglichen Lebens und Abhängigkeit von der Hilfe anderer

Personen) sowie „Krankenhausaufenthaltsdauer“ enthielten die ausgewerteten

Studien keine Daten. Für die Zielgröße „unerwünschte Nebenwirkungen der

Therapie“ lagen zwar Daten vor, daraus ließen sich aber keine statistisch

signifikanten Ergebnisse ableiten.

Für die Untersuchung des Effekts konkret in die Versorgung eingeführter

Mindestfallzahlen für Herztransplantationen bei Erwachsenen auf die Qualität

des Behandlungsergebnisses hat das IQWiG keine aussagefähigen Studien

identifizieren können.

Zum Ablauf der Berichtserstellung

Der G-BA hatte das IQWiG im Juni 2019 mit einer systematischen

Literaturrecherche und Evidenzbewertung zum Zusammenhang zwischen

Leistungsmenge und Qualität bei Herztransplantationen bei Erwachsenen

beauftragt. Die Arbeiten an diesem in einem beschleunigten Verfahren als „Rapid

Report“ erstellten Bericht wurden in Abstimmung mit dem G-BA im April 2020

aufgenommen. Dem Auftraggeber ist dieser nun veröffentlichte Rapid Report im

November 2020 zugegangen.

Quelle: IQWiG, 10.12.2020