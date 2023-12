Forderungen des Marburger Bundes überfordern kommunale Krankenhäuser (VKA).

Forderungen der Gewerkschaft Marburger Bund für die Ärztinnen und Ärzte an kommunalen Krankenhäusern würde Kostenvolumen von mehr als 400 Millionen Euro verursachen/Krankenhäuser brauchen flexible und bezahlbare Ruf- und Bereitschaftsdienste. Berlin. Die Gewerkschaft Marburger Bund hat heute ihre

Forderungen anlässlich der anstehenden Tarifrunde für die Ärztinnen und Ärzte an den 324 kommunalen Krankenhäusern bekannt gegeben.

Dazu Wolfgang Heyl, Verhandlungsführer der VKA und Vorsitzender des

Gruppenausschusses der VKA für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen: „Was der

Marburger Bund fordert, ist deutlich überzogen und für unsere kommunalen

Krankenhäuser nicht finanzierbar. Wegen ausgesetzter Behandlungen und

Operationen aufgrund der Corona-Pandemie stehen die kommunalen Kliniken trotz

der Ersatzleistungen finanziell so schlecht da wie lange nicht. Dass die

Pandemie zu Mehrbelastungen bei vielen Ärztinnen und Ärzten geführt hat, ist

uns bewusst. Die Forderungen müssen jedoch Maß und Mitte haben – über dieses

Ziel ist der Marburger Bund deutlich hinausgeschossen.“

Der Marburger Bund fordert für die rund 60.000 Ärztinnen und Ärzte an den

kommunalen Kliniken Entgelterhöhungen von 5,5 Prozent bei einer Laufzeit von

einem Jahr. Zudem sollen die Einsatzzeiten während der Rufbereitschaft deutlich

reduziert sowie die bestehenden tariflichen Vorgaben für die

Bereitschaftsdienste verschärft werden. Die Entgeltforderung allein würde

Mehrkosten von rund 320 Millionen Euro für die kommunalen Krankenhäuser

bedeuten. Auch die höhere Bereithaltepauschale, die der Marburger Bund

anstrebt, schlägt in Abhängigkeit von der Verteilung der Dienste auf die

Wochentage mit bis zu 100 Millionen Euro zu Buche.

„Die kommunalen Kliniken benötigen zwingend flexible Regelungen, damit sie

ihren öffentlichen Auftrag zur Gesundheitsversorgung erfüllen können. Eine

Versorgung der Bürger mit stationären Krankenhausleistungen rund um die Uhr an

sieben Tagen in der Woche verlangt bezahlbare Ruf- und Bereitschaftsdienste mit

flexiblen Arbeitszeitregelungen“, so Wolfgang Heyl weiter. „Der Marburger Bund

überfordert die kommunalen Kliniken mit seinen weitreichenden Forderungen, die

auch die Arbeitsorganisation betreffen. Bei Erfüllung dieser Forderungen drohen

den kommunalen Krankenhäusern ganz erhebliche Mehrausgaben. Die Summe aus

Entgeltforderung und Bereithaltepauschale entspricht einer Entgelterhöhung für

die Ärztinnen und Ärzte von rund 7,3 Prozent pro Jahr. Zudem sind die

weitreichenden Forderungen zur weiteren Begrenzung der Bereitschaftsdienste und

der Rufbereitschaft schlicht nicht umsetzbar. “

Die erste Verhandlungsrunde mit dem Marburger Bund ist für den 14. Oktober 2021

angesetzt.

Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) ist der Spitzenverband

der kommunalen Arbeitgeberverbände in Deutschland. Sie regelt die

Arbeitsbedingungen für die kommunalen Beschäftigten und schließt Tarifverträge

mit den zuständigen Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes. Die VKA vertritt

fast 10.000 kommunale Arbeitgeber in Deutschland mit mehr als 2,3 Millionen

Beschäftigten.

Quelle: VKA, 22.09.2021