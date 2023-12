Neue Aufgaben des Medizinischen Dienstes stärken die Qualität im Gesundheitswesen (MD SAN).

Mit dem Gesetz für bessere und unabhängigere Prüfungen (MDK-Reformgesetz) begann der größte Reformprozess seit der Gründung der Medizinischen Dienste. In seiner Folge hat sich der einstige MDK Sachsen-Anhalt e. V. unabhängig von den

Krankenkassen als Medizinischer Dienst Sachsen-Anhalt in Form einer

Körperschaft des öffentlichen Rechts (KdöR) neu aufgestellt. Eine Veränderung,

mit der die öffentliche Aufgabenwahrnehmung des Medizinischen Dienstes für

unser Gesundheitssystem und die Solidargemeinschaft unterstrichen, gefestigt

und zugleich erweitert wurde.

Der Selbstverwaltung des Medizinischen Dienstes wurden neue Rahmenbedingungen

gegeben. Erstmals wirken jetzt stimmberechtigte Vertreterinnen und -vertreter

aus Patienten- und Verbraucherorganisationen mit sowie je eine

Vertretungsperson aus Ärzteschaft und Pflegeberufen ohne Stimmrecht. Das stärkt

deutlich die Positionen der Patienten- und Leistungserbringerverbände im

Gremium. Die Neuerung trägt damit all jenen Rechnung, die Leistungen erbringen

und jenen, bei denen die Versorgung am Ende ankommt. Der Verwaltungsrat bleibt

paritätisch aus Vertreterinnen und Vertretern der Arbeitgeber und Arbeitnehmer

besetzt. Er besteht jetzt zudem gendergerecht annähernd hälftig aus Frauen und

Männern. Die Vertreterinnen und Vertreter aus der sozialen Selbstverwaltung

dürfen nicht mehr hauptamtlich bei den Krankenkassen beschäftigt sein und

lediglich ein weiteres Selbstverwaltungsamt in der Sozialversicherung

bekleiden. Die alternierenden Vorsitzenden im neuen Verwaltungsrat sind

Traudel Gemmer (Arbeitgebervertreterin der AOK Sachsen-Anhalt) und Helge

Lewerenz (Arbeitnehmervertreter der IKK gesund plus,). Darüber hinaus wirkt

sich die Reform insbesondere auf den stationären Bereich aus, um bei der

Sicherung der Versorgungsqualität im Krankenhaus zu unterstützen.

Abrechnungsprüfungen der Krankenhäuser

Der Umfang der Abrechnungsprüfungen von Krankenhäusern orientieren sich künftig

an der Abrechnungsqualität eines jeden Krankenhauses. Das etabliert ein

Anreizsystem, welches die korrekte Rechnungslegung mit einem geringeren

Prüfaufwand honoriert. Die Anzahl der Prüfungen, mit denen die Krankenkassen

den Medizinischen Dienst beauftragen können, ist künftig begrenzt. Die

Krankenkassen können maximal 15 Prozent der Rechnungen prüfen lassen. Im Jahr

2021 ist die Prüfquote auf 12,5 Prozent beschränkt.

Struktur- und Qualitätsprüfungen in Krankenhäusern

Neben seinem bisherigen Aufgabenspektrum für die Kranken- und

Pflegeversicherung führt der Medizinische Dienst Sachsen-Anhalt als

unabhängiger Dienstleister seit Veröffentlichung der Richtlinie auch

Strukturprüfungen für die Krankenhäusern durch. Diese erhalten mit seiner

Bescheinigung die Grundlage, um komplexe Leistungen mit den Krankenkassen

abrechnen zu können. Darüber hinaus kann der Medizinische Dienst Sachsen-Anhalt

nun damit beauftragt werden, bei einem bestehenden Anlass die Qualität der

Krankenhausversorgung zu begutachten. Dabei wird geklärt, ob beispielsweise

örtliche Gegebenheiten, personelle Qualifikationen oder technische

Ausstattungen für Leistungen gegeben sind.

Mehr Transparenz in der Arbeit des Medizinischen Dienstes

Mit dem Reformgesetz weiten sich auch die Berichts- und Informationspflichten

der Medizinischen Dienste aus. Eine bundesweite Statistik zum Prüfgeschehen

erhöht die Transparenz und schafft eine Basis für wissenschaftliche Forschung

und Weiterentwicklung.

Der Medizinische Dienst Sachsen-Anhalt benennt außerdem bis zum 31.12.2021 eine

unabhängige Ombudsperson. Diese ist für alle Menschen, auch für die

Mitarbeitenden im Medizinischen Dienst Sachsen-Anhalt, ein vertraulicher

Ansprechpartner, um Unregelmäßigkeiten in der Tätigkeit und äußere

Beeinflussungsversuche zu melden. Damit wird die Unabhängigkeit des

Medizinischen Dienstes zusätzlich untermauert.

Quelle: MD SAN, 06.09.2021