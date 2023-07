Krankenhäuser fordern Verantwortung der Politik bei Reformen ein (DKG).

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) hat am 16. März auf ihrem Krankenhausgipfel in Berlin über die Zukunft der Krankenhausfinanzierung und die Lösung des Pflegepersonalmangels diskutiert. Um die flächendeckende Krankenhaus- und Gesundheitsversorgung auch in Zukunft

zu sichern, fordert die DKG ein Umdenken, sowohl in der Finanzierung als auch

in der sektorenübergreifenden Organisation. Die Pandemie hat gezeigt, dass das

Fallpauschalensystem deutlich reformiert werden muss, um den zukünftigen

Herausforderungen gerecht zu werden. Auch die anhaltende Problematik

ausbleibender Investitionskostenfinanzierung muss die Politik dringend angehen.

In der Versorgung müssen die Krankenhäuser ihre ambulanten Potentiale den

Patienten zur Verfügung stellen können und dürfen. Hier müssen Hürden abgebaut

werden, denn gerade in Regionen, in denen die ärztliche Versorgung im

niedergelassenen Bereich immer schwieriger wird, können Krankenhäuser die

Lücken füllen. „Doch die ambulanten Potentiale sind keine Lückenfüller. Die

Krankenhäuser brauchen die Möglichkeit, im Interesse der Patienten bislang

stationär erbrachte Leistungen zukünftig auch ambulant zu erbringen (=

ambulant-klinische Leistungen). Dazu gehören aus unserer Sicht

Krankenhausleistungen, die die Ausstattung und den multiprofessionellen

Hintergrund des Krankenhauses benötigen. Die Vergütung dieser

ambulant-klinischen Leistungen kann, wie im Koalitionsvertrag vorgesehen, über

Hybrid-DRGs erfolgen, die sich an der bisherigen stationären Vergütung

orientieren. Dies ist auch zugleich Chance, den sektorenübergreifenden

Versorgungsansatz zu fördern, denn Kliniken sollen mit niedergelassenen Ärzten

kooperativ zusammenarbeiten können. Das zeigt, wir sind offen und bereit für

Veränderungen. Wir fordern aber von der Politik auch Respekt und Anerkennung

für herausragende Leistungen in der Spitzenmedizin ebenso wie für die enormen

Anstrengungen bei der wohnortnahen Versorgung und dem Aufrechterhalten von

Notfallstrukturen auch im ländlichen Raum. Die großen krankenhauspolitischen

Reformen sollen in einer Regierungskommission vorbereitet und dann in einer

Bund-Länder Arbeitsgruppe abgestimmt werden, so heißt es im Koalitionsvertrag.

Eine solche Regierungskommission muss vor allem den Konsens zwischen Politik,

den betroffenen Akteuren und der Gesellschaft organisieren. Denn wir haben kein

Erkenntnis-, sondern ein Konsensproblem. Wir stehen bereit für Reformen,

erwarten aber auch, dass wir an dieser geplanten Regierungskommission beteiligt

werden“, sagte DKG-Vorstandsvorsitzender Dr. Gerald Gaß in seiner einleitenden

Rede.

Auch die ambulante Notfallversorgung bedarf einer Reform. Für die Krankenhäuser

steht fest, dass die Sicherstellung im niedergelassenen Bereich verbleibt. Der

Grundsatz ambulant vor stationär muss und soll gelten. Um aber die ambulante

Notfallversorgung dauerhaft gewährleisten zu können, braucht es eine enge

Zusammenarbeit zwischen dem niedergelassenen Bereich und den Krankenhäusern.

„Unser Reformvorschlag setzt auf den bereits existierenden

Versorgungsstrukturen auf und entwickelt diese weiter. Wir haben vier

Zielsetzungen, im Sinne der Patienten:

Nachvollziehbare und eindeutige Strukturen, klare Verantwortlichkeiten

Qualitativ hochwertige medizinische Behandlungen

Flächendeckende, interdisziplinäre und patientenorientierte Versorgung

Effizienter und effektiver Einsatz der zur Verfügung stehenden finanziellen

Mittel

Grundsätzlich sollen Integrierte Notfallzentren (INZ) zukünftig der

Behandlungsbereich für die ambulanten Notfälle sein. INZ soll es dann an den

Krankenhäusern geben, die eine stationäre Notfallstufe nach G-BA- Beschluss

haben. Patienten durchlaufen eine standardisierte Ersteinschätzung am

gemeinsamen Tresen durch qualifizierte Mitarbeiter der Kassenärztlichen

Vereinigung (KV) oder des Krankenhauses. Klarheit und Definition von

Zuständigkeiten, aber auch Abgrenzung sind wesentliche Voraussetzungen für eine

gute Kooperation. Dazu haben wir ein Konzept erstellt, das klare Definitionen

beispielsweise der Zeiten, wann Portalpraxen oder Kliniken die Versorgung

übernehmen, enthält. Zudem muss die Vergütung der ambulanten Notfälle

auskömmlich sein“, so Dr. Gerald Gaß.

Dass nach der Pandemie Reformen in der Krankenhauspolitik nötig werden,

bestätigten die Vertreterinnen und Vertreter aller beteiligten Parteien und

Fraktionen. Insbesondere der anhaltende Personalmangel wird die

Gesundheitspolitik der kommenden Jahre begleiten. „Wir werden den Wettbewerb um

die jungen Menschen für die sozialen Berufe in den Krankenhäusern und damit

auch unsere Zukunftsfähigkeit verlieren, wenn die Politik in dieser

Legislaturperiode nicht handelt“, sagte DKG-Vorstandsvorsitzender Gaß.

Besonders ächzen die Krankenhäuser unter der nach wie vor hohen Bürokratielast.

Nicht nur in Zeiten des Pflegepersonalmangels und gesteigerter Ausfälle durch

Krankheit und Quarantäne ist es nicht akzeptabel, dass Krankenhausbeschäftigte

mehrere Stunden täglich für medizinisch und pflegerisch oft nicht notwendige

Dokumentationsarbeiten verbringen. Übermäßige Bürokratie und Regulierung

behindert auch die sektorenübergreifende Zusammenarbeit; gerade auch, wenn es

um die ambulanten Potentiale der Krankenhäuser geht. „Es muss aufhören, dass

Pflegekräfte ihre wertvolle Arbeitskraft stundenlang für bürokratische Arbeiten

verschwenden müssen, statt die Patientinnen und Patienten zu betreuen.“, so

Gerald Gaß.

Der Krankenhausgipfel ist das jährliche Debattenformat der Deutschen

Krankenhausgesellschaft. Bereits zum dritten Mal trafen sich Politikerinnen und

Politiker aus Bundes- und Landesebene, um mit Vertreterinnen und Vertretern aus

der Krankenhauspraxis über die krankenhauspolitischen Weichenstellungen zu

diskutieren.

Quelle: DKG, 16.03.2022