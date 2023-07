Neuer Vorsitzender der KGRP gewählt / Dringender Nachbesserungsbedarf beim Rettungsschirm (Pressemitteilung).

Der Vorstand der Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz e.V. (KGRP) hat in seiner heutigen Sitzung einstimmig Dr. Hartmut Münzel aus Remagen als neuen Vorsitzenden für die Amtsperiode 2022 bis 2023 gewählt. Herr Dr. Münzel ist zugelassener Rechtsanwalt und Vorstandsvorsitzender der Angela von

Cordier-Stiftung in Remagen (u.a. Gesellschafter der Krankenhausverbund Linz/Remagen gemeinnützige GmbH als Träger des Verbundkrankenhaus Linz-Remagen mit den

Standorten Krankenhaus Maria Stern Remagen und Franziskus Krankenhaus Linz).

Er ist ein ausgewiesener Fachmann des Krankenhauswesens und Mitglied im

Vorstand der AG Katholischer Krankenhäuser. Herr Dr. Münzel folgt Herrn Bernd

Decker nach, der dieses Amt von 2018 bis 2021 wahrgenommen hatte.



Darüber hinaus hat der KGRP-Vorstand auch den bisherigen stellvertretenden

Vorsitzenden, Herrn Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld, Landkreis Bad Dürkheim,

einstimmig in seinem Amt bestätigt und Herrn Dr. Christoph Smolenski,

Geschäftsführer der Dr. von Ehrenwall'schen Klinik, Fachkrankenhaus für

Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Neurologie in Bad Neuenahr-

Ahrweiler einstimmig als neuen stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.

Dem Vorstand der KGRP gehören Vertreterinnen und Vertreter der

Mitgliedsverbände und der Krankenhäuser an, die die Vielfalt der

Krankenhauslandschaft in Rheinland-Pfalz repräsentieren. So sind Kommunen

(Städtetag und Landkreistag) ebenso vertreten wie die freigemeinnützigen Träger

(Caritas, Diakonie, Deutsches Rotes Kreuz, Der Paritätische Wohlfahrtsverband), die

Privatkliniken sowie die Universitätsmedizin Mainz, das Landeskrankenhaus (AöR)

sowie das Pfalzklinikum für Psychiatrie und Neurologie (AdöR).

Die Liste der Vorstandsmitglieder der KGRP finden Sie unter:

https://www.kgrp.de/die-kgrp/

Dringender Nachbesserungsbedarf beim Rettungsschirm für Krankenhäuser

Zentrales Thema in der heutige Vorstandssitzung der KGRP war die aktuelle Lage in

den Kliniken des Landes. Ein Ende der Corona-Pandemie sei noch nicht in Sicht und

die sich derzeit durch anhaltend hohe oder sogar noch steigende Inzidenzen weiter

verschärfende Lage stelle eine erneute Herausforderung für die Kliniken im Land

dar. Für viele Kliniken sei bereits seit Wochen nicht die Zunahme der Corona-Fälle

selbst, sondern die Personalausfälle das Hauptproblem.

„Es geht nunmehr darum, die Krankenhäuser in der für sie bisher schwersten Zeit der

Pandemie zu unterstützen. In dieser so schwierigen Phase, die durch eine stetige

Zunahmen an Covid-Patientinnen und Patienten, aber insbesondere auch durch einen

dramatischen Ausfall der Beschäftigten geprägt ist, gilt es, die medizinischen

Versorgung in allem rheinland-pfälzischen Krankenhäusern aufrecht zu erhalten“, so

Dr. Münzel, der neue Vorsitzende der KGRP.

Wie ernst die Lage ist, schilderten die Geschäftsführungen und medizinisch

Verantwortlichen der koordinierenden Krankenhäuser dem Ministerialdirektor sehr

eindringlich: Die Ausfallraten liegen seit Wochen krankheits- und quarantänebedingt

weit über dem normalen Maß. Die Corona-Warnampeln, die als Ergänzung zu den

Corona-Inzidenzen eingerichtet wurden und auch und gerade den politischen

Entscheidungsträgern zur Einschätzung der Versorgungsfähigkeit der Kliniken im

Land unter besonderer Berücksichtigung des zur Verfügung stehenden Personals

dienen soll, stehen mittlerweile landesweit auf Orange-Rot. Wieder müssen planbare

medizinische Leistungen verschoben werden, OP-Säle und ganze Stationen können

mangels Personals nicht betrieben werden.

„Eine Rückkehr zu Normalität und damit zu einer Versorgung aller Patientinnen und

Patienten mit notwendigen stationären Leistungen ist damit den Kliniken in

Rheinland-Pfalz faktisch unmöglich“, so Andreas Wermter, Geschäftsführer der

KGRP.

„Weniger Fälle bedeuten auch weniger Einnahmen und damit eine akute Gefährdung

der Liquidität der Kliniken. Angesichts dieser Lage ist es völlig unverständlich, dass

die von uns bereits seit Wochen geforderte Verlängerung der Ausgleichszahlungen

für die Kliniken nach deren Auslaufen am 19.03.2022 von der Bundesregierung nicht

vorgenommen wurde“, beklagt der KGRP-Vorsitzende.

„Unsere Forderung hat zwar bei Staatsminister Clemens Hoch Gehör gefunden.

Leider hat die Bundesregierung auch seiner eindringlichen Bitte einer Verlängerung

der Ausgleichszahlungen bislang nicht Folge geleistet. Dies ist für uns nicht

nachvollziehbar“, so Dr. Münzel.

Aus Sicht der KGRP sollen auch wieder alle Krankenhäuser von den

Ausgleichszahlungen profitieren können, auch die psychiatrischen Einrichtungen, bei

denen sich der Personalmangel und der Rückgang von Fällen ebenso auswirken wie

im somatischen Bereich.

Auch die zum Ausgleich coronabedingter Erlösrückgänge in den Jahren 2021 und

2022 vorgesehenen Mechanismen müssen aus Sicht der KGRP dringend

nachgebessert werden, um die Kliniken im Land nicht in eine finanzielle Schieflage

geraten zu lassen.

Da ein baldiges Ende der Pandemie leider immer noch nicht absehbar ist und sich die

Situation durch Virusmutationen sogar noch verschärfen könnte, benötigen die

Krankenhäuser für das Jahr 2022 sehr schnell einen vernünftigen finanziellen

Rettungsschirm – und zwar diesmal ohne Lücken.

„Der Rettungsschirm 3.0 muss die Liquidität aller Krankenhäuser durch auskömmliche

Ausgleichszahlungen kurzfristig erhalten, finanzielle Sicherheit für das dritte Krisenjahr

2022 geben und weniger Bürokratie und Dokumentation sowie flexiblen

Personaleinsatz ermöglichen“, fasst Dr. Münzel die zentralen Forderungen

zusammen.

Die Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz e.V. (KGRP) ist der Dachverband der

Krankenhausträger in Rheinland-Pfalz und vertritt die Interessen von 84 Krankenhäusern mit rund

26.000 Betten. Über 980.000 Patientinnen und Patienten werden jährlich in den rheinland-pfälzischen

Krankenhäusern umfassend stationär behandelt. Hinzu kommen jährlich mehr als 80.000 ambulante

Operationen. Die Kliniken sind zugleich einer der bedeutendsten Arbeitgeber in Rheinland-Pfalz mit

rund 58.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Nähere Informationen zu den Aufgaben der Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz unter

www.kgrp.de.

