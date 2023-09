Verfahrensbestände am LSG NRW mit knapp 100.000 Verfahren weiterhin auf Rekordniveau

Große Wellen von Abrechnungsstreitigkeiten zwischen Krankenhausträgern und Krankenkassen verbrennen Beitragsgelder (Pressemeldung).

Wir sind stolz darauf, dass wir es in der Sozialgerichtsbarkeit mit flexiblen und kreativen Lösungen, gleichzeitig mit Anstrengung und Disziplin erreicht haben, den Geschäftsbetrieb ohne größere Einschränkungen aufrechtzuerhalten.

[...]

Die Bestände bewegen

sich mit knapp 100.000 Verfahren weiterhin auf Rekordniveau. Dies hat seinen

Ursprung in großen Wellen von Abrechnungsstreitigkeiten zwischen

Krankenhausträgern und Krankenkassen, von denen die Sozialgerichte 2018 und

2019 überschwemmt wurden. Die in diesem Bereich immer weiter steigenden

Eingänge sind Ausdruck einer Fehlentwicklung im System der gesetzlichen

Krankenversicherung. „Mit den Kosten der gerichtlichen Auseinandersetzung in

zigtausenden Verfahren (Gerichts-, Anwalts- und Sachverständigenkosten) werden

Beiträge der Versicherten in Milliardenhöhe verbrannt“, so Löns. Denn diese

Ausgaben werden ganz oder anteilig aus den im Kern beitragsfinanzierten

Haushalten mindestens eines der Beteiligten erbracht, egal wer gewinnt oder

verliert. Eine sinnvolle Weiterentwicklung der Vergütungsstrukturen, so wie sie

der Gesetzgeber von den am Abrechnungssystem Beteiligten erwartet, findet

offensichtlich nicht statt. In NRW sind mittlerweile rund 10 Prozent aller

eintausend Angehörigen der Sozialgerichtsbarkeit in Abrechnungsstreitigkeiten

zwischen Krankenkassen und Krankenhäusern eingesetzt. Eine gründliche Revision

durch den Gesetzgeber ist längst überfällig.

[...]

Quelle: Pressemeldung, 07.04.2022