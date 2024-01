Deutschland im Mittelfeld bei ambulanten Preisen

Aktuelle Studie mit internationalem Preisvergleich ambulanter Leistungen veröffentlicht (Monitor Versorgungsforschung, PDF, 1 MB).

Preisniveau ärztlicher Leistungen in Deutschland im Mittelfeld. Moderate Preise und hohe Inanspruchnahme in ambulanter Versorgung. Zi-Chef: Chronische Unterfinanzierung, hoher Arbeitsdruck: Praxenkollaps und steigende Wartezeiten drohen; Deutschland gibt im internationalen Vergleich zwar einen hohen Anteil der Wirtschaftsleistung für die Finanzierung des Gesundheitswesens aus. Gleichzeitig ist das deutsche Gesundheitssystem aber auch geprägt durch eine überdurchschnittlich hohe Inanspruchnahme von medizinischen Leistungen. Vor diesem Hintergrund liegt die Vermutung nahe, dass die hohen Gesundheitsausgaben weniger auf hohe Preise, sondern vielmehr auf die hohe Menge abgerechneter ärztlicher Leistungen zurückzuführen sind. Das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung (Zi) hat daher das Hamburg Center for Health Economics (hche) an der Universität Hamburg beauftragt, im Rahmen einer Übersichtsarbeit einen internationalen Preisvergleich ausgewählter ambulanter Leistungen vorzunehmen. Der Abschlussbericht ist heute veröffentlicht worden.

Preise ärztlicher Leistungen in Deutschland eher im Mittelfeld

Im Ergebnis zeigt sich, dass sich die Preise ärztlicher Leistungen in Deutschland eher im Mittelfeld der Vergleichsländer befinden.

[...]

Quelle: Monitor Versorgungsforschung, 09.01.2024