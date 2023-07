MDK-Reform noch vor Koalitionsbruch AKG?

Kommt die MDK-Reform noch vor dem Koalitionsbruch? (Pressemitteilung).

Misstrauenskultur vernichtet wertvolle Ressourcen. AKG fordert zügige Reform des MDK als Grundlage zur gemeinsamen Weiterentwicklung der Krankenhausabrechnung. Laut gebrüllt ist nicht gewonnen Noch immer vergeht kaum eine Woche, in der den Selbstverwaltungspartnern

beim Gedanken an die unzähligen Klagen der Krankenkassen aus dem Herbst des vergangenen Jahres nicht verbal der Kragen platzt. Dabei hat der Gesundheitsminister bereits im November des vergangenen Jahres im Rahmen des Deutschen Krankenhaustages in Düsseldorf die

Parteien zu einem gemeinsamen Vorschlag zur grundlegenden Vereinfachung der Krankenhausabrechnung aufgefordert. Leider muss man davon ausgehen, dass konkrete Konzepte dafür fehlen. Die kommunalen Großkrankenhäuser wissen bereits seit vielen Jahren, klagen allein

löst die Probleme nicht.

Der Minister in der Pflicht

„Unsere Mitarbeiter gehen weiterhin jeden Tag in Vorleistung während

kontinuierlich steigende Prüfquoten, willkürliche Verrechnungen und hohe

Rückstellungen für Prüfrisiken die Liquidität und Wirtschaftlichkeit der Häuser

gefährden. Die inzwischen manifestierte Misstrauenskultur zwischen den

Vertragspartnern führt zu einem unverantwortlichen Ressourceneinsatz und einer

unerträglichen Arbeitsbelastung bei den Mitarbeitern“, beschreibt der

AKG-Vorsitzende Dr. Matthias Bracht die Situation an der Basis. Dabei wurde

eine Reform des MDK bereits im Koalitionsvertrag der aktuellen Bundesregierung

auf die Agenda gehoben. „Die unzähligen Gesetzesvorhaben aus dem

Gesundheitsministerium binden die politischen Akteure in Berlin derzeit

dermaßen, dass völlig unklar erscheint, wie und wann dieses Thema noch Einzug

in die Gesetzgebung erhält“, konstatiert Helmut Schüttig, Geschäftsführer der

AKG. „Dabei wäre eine Reform des MDK eine wertvolle Basis um die

Misstrauenskultur zwischen den Selbstverwaltungspartnern zu durchbrechen und

die Grundlage für eine echte Reform der Krankenhausabrechnung zu ermöglichen.

Wir werden dieses wichtige Thema daher wieder ins Bewusstsein der

Fachöffentlichkeit bringen“, stellt der AKG-Geschäftsführer heraus.

Interdisziplinäre Versorgung besonders belastet

Die kommunalen Großkrankenhäuser sehen sich nach einer aktuellen Auswertung in

den beteiligten Krankenhäusern einer durchschnittlichen Reklamationsquote von

rund 22 Prozent aller stationären Krankenhausfälle ausgesetzt. Dabei gehen

einzelne Kassen immer stärker auch dazu über, schon bei der sachlich

rechnerischen Prüfung kleinste Korrekturen – ohne Auswirkungen auf die

Rechnungsstellung - zu fordern, um die fälligen Aufwandsentschädigungen zu

umgehen. Die höchsten Prüfquoten sind hingegen bei den

Komplextherapieleistungen zu finden. Hier sind detaillierte

Strukturanforderungen zu erfüllen, die vielfach nur die großen Einrichtungen

und Maximalversorger bereitstellen können. In diesem Bereich nutzt der MDK

bereits minimale Dokumentationsversäumnisse der Leistungserbringer (z.B.

vergessenes Handzeichen einer Therapiesitzung), um bei vollständig erbrachter

Leistung die regelhaft aufwendigen und teuren Therapien aus rein formalen

Gründen gesamthaft aus der Abrechnung zu streichen. Es sind gerade diese

hochpreisigen Fälle, die die Verluste der Krankenhäuser durch nachträgliche

Korrekturen zwischenzeitlich auf über 3 % der Umsatzerlöse ansteigen

lassen.

Eine unabhängige Prüfinstanz ist im Sinne der Krankenhäuser

Vor diesem Hintergrund fordert die AKG eine zügige Umsetzung der im

Koalitionsvertrag der aktuellen Regierungsparteien verankerten Reform des MDK

als sachliche Basis für eine neue Vertrauenskultur zwischen den

Selbstverwaltungspartnern und eine grundlegende Neuordnung der

Krankenhausabrechnung.

Der MDK ist als Bundesbehörde zu einer vollständig unabhängigen Institution mit

erweitertem Handlungsspielraum und unparteiischer Partner der Selbstverwaltung

weiterzuentwickeln.

Gemeinsam mit den Selbstverwaltungspartnern sorgt der neue MDK für

rechtssichere und auslegungsfreie Kodierrichtlinien mit gemeinsamer

Kommentierung aller Verhandlungspartner.

Die Arbeit des neuen MDK wird einem bundeseinheitlichen Prüfverfahren

unterworfen. Dabei ist im Einzelfall auch die tatsächliche Versorgungssituation

vor Ort in die Erwägungen mit einzubeziehen.

Ihm obliegt die Überwachung aller Prüfverfahren gemäß der geltenden

Verfahrensverordnungen inkl. entsprechender Sanktionierung bei Nichteinhaltung.

Der neue MDK kann sowohl von Seiten der Kassen als auch durch die

Leistungserbringer beauftragt werden. Jeder Auftraggeber hat die jeweiligen

Bearbeitungskosten durch den MDK selbständig zu tragen.

Darüber hinaus wird der neue MDK dazu verpflichtet, auf Hinweise zu

systematischer Falschabrechnung der Krankenhäuser oder zur systematischen

Rechnungskorrektur auf Seiten der Krankenkassen mit eigenen Prüfungen und

statistischen Analyse der Abrechnungsdatensätze aller Krankenhäuser zur

reagieren. Auf Basis seiner Analyseergebnisse ist er berechtigt, bei

systematischen Auffälligkeiten eine Klarstellung der Kodierrichtlinien zu

beantragen, Sanktionen auszusprechen und/ oder regelhafte Stichprobenprüfungen

durchzuführen. In diesen Fällen muss der neue MDK von Amts wegen tätig werden.

Für eine grundlegende Vereinfachung der Krankenhausabrechnungen sind die

bestehenden Strukturprüfungen und Prüfung von Strukturanforderungen bei

Komplexcodes zu einer Art Zulassungsverfahren mit tragfähiger

Planungssicherheit und maßvollen Stichprobenprüfungen umzustellen. Durch die

konsequente Weiterentwicklung dieser Strukturanforderungen als Grundlage für

Qualitäts- und Abrechnungskriterien können bei allen Vertragspartnern

erhebliche Ressourcen eingespart werden.

Als letzte Instanz muss der Klageweg für die Leistungserbringer wieder zu einem

funktionsfähigen Mittel des Rechtsschutzes werden, wobei die Sozialgerichte vor

bürokratischem Mehraufwand zu schützen sind. Wir fordern daher die Einführung

von Musterfeststellungsklagen bzw. Sammelklagen analog dem Verbraucherrecht zu

prüfen.

Die AKG

Die AKG ist ein Interessenverbund von 22 Großkrankenhäusern und

Krankenhausverbünden aus dem gesamten Bundesgebiet mit einem Umsatz von

insgesamt gut 8,6 Milliarden Euro. Sie repräsentiert derzeit ca. 40.500 Betten

und vertritt damit rund 8,5 % des gesamtdeutschen Krankenhausmarktes. Gut 1,7

Millionen Patienten im Jahr werden in den Häusern der AKG von nahezu 110.000

Mitarbeiter/innen vollstationär behandelt. Alle Mitglieder sind

Maximalversorger in kommunaler Trägerschaft und decken damit das gesamte

medizinische Spektrum ab. Als kommunale Krankenhäuser erbringen die Mitglieder

der AKG eine wichtige Leistung für die Versorgung der gesamten Bevölkerung, von

der Grund- bis zur Maximalversorgung. Damit leisten sie einen wichtigen

gesundheitspolitischen Beitrag. Die Gewinne werden reinvestiert und nicht an

Investoren abgeführt. So bleiben die Gelder den Regionen erhalten.

Quelle: Pressemitteilung, 28.02.2019