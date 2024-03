Noch keine Entwarnung für die Krankenhäuser im Klinikverbund Hessen - Auswirkungen der Pandemie werden noch das gesamte Jahr 2021 in den Kliniken zu spüren sein (Pressemitteilung).

Auswirkungen der Pandemie werden noch das gesamte Jahr 2021 in den Kliniken zu spüren sein. Aktuell scheinen die COVID-Zahlen sowohl in Hessen als auch im Bundesgebiet in die richtige Richtung zu weisen. Die Inzidenzen und die Belegungen der Intensivstationen gehen erfreulicherweise

derzeit zurück. Auch das Anlaufen der Impfungen für Risikogruppen und medizinisches Personal in den Risikobereichen lässt auf weitere Reduzierung der Infektionen und Erkrankungen hoffen.

Dennoch müsse aus Sicht des Klinikverbundes Hessen an den Maßnahmen zur

Verhinderung der Infektionsausbreitung festgehalten werden. Dies bedeute in

erster Linie: So wenig persönliche Kontakte, wie möglich! „Wir müssen beachten,

dass die Infektion ein internationales Geschehen ist und die positive

Entwicklung bei uns im Gegensatz zu den Entwicklungen in vielen europäischen

Nachbarländern steht“, meint Reinhard Schaffert, Geschäftsführer des

Klinikverbunds Hessen e. V. Der Rückgang der Infektionszahlen und die Impfungen

stünden im Wettlauf mit der Ausbreitung der infektiöseren Virusvarianten. Je

geringer die Anzahl der Infektionen insgesamt und je höher die Anzahl der

immunisierten Menschen, umso weniger Schaden könne auch der Anstieg der

Infektiosität durch die Mutationen anrichten und umso besser könnten

Entwicklungen wie beispielsweise in England, Irland oder Portugal vermieden

werden, wo die Gesundheitssysteme inzwischen überlastet seien.

„Die Menschen, die in der Pflege, als Ärztinnen und Ärzte und in vielen anderen

Funktionen seit Monaten mit großem Engagement Patientinnen und Patienten

behandeln, halten die Versorgung trotz der hohen Belastungen in unseren

Krankenhäusern aufrecht“, betont Schaffert. Jeder Einzelne könne mit seinem

Verhalten dazu beitragen, diese Belastungen für die Beschäftigten zu

vermindern.

Um eine abgestimmte bedarfsgerechte Versorgung zu ermöglichen und die möglichst

ausgewogene Verteilung der COVID-Patienten in den hessischen Krankenhäusern zu

gewährleisten habe die Landesregierung mit Beteiligung der Krankenhäuser eine

abgestufte und abgestimmte Versorgungsstruktur entwickelt und umgesetzt.

„Dieses hessische Konzept hat sich bewährt“, stellt Clemens Maurer,

Vorstandsvorsitzender des Klinikverbunds Hessen fest.

Allerdings könnten die Krankenhäuser des Klinikverbundes diese

Leistungsfähigkeit nur aufrechterhalten, wenn sie ausreichende Liquidität und

finanzielle Planungssicherheit hätten. Die Liquidität sollten zwar die so

genannten Ausgleichspauschalen sicherstellen, erfüllten dies jedoch aus Sicht

des Klinikverbunds Hessen nicht in jedem Fall. Die für die Pauschale

verwendeten Kriterien der regionalen Inzidenz, der Notfallstufe sowie der

Intensivbelegung identifizierten nicht unbedingt die Kliniken, die besonders

unter pandemiebedingten Einnahmeverlusten litten. Zudem passe dieses

Finanzierungsmodell nicht zu dem hessischen Versorgungskonzept und böte

insbesondere keine Planungssicherheit.

„Herr Spahn hat das Versprechen abgegeben, dass keine Klinik durch die Pandemie

in finanzielle Schwierigkeiten gerät und die Zahlungsfähigkeit der

Krankenhäuser garantiert; daran müssen die Ausgleichsregelungen gemessen

werden“, meint Maurer. Zumindest müsse sichergestellt sein, dass alle

Krankenhäuser auch für das Jahr 2021 einen angemessenen Mindererlösausgleich

geltend machen könnten. Denn kein Krankenhaus – auch nicht die psychiatrischen

und psychosomatischen Kliniken – könnten aufgrund der Hygienemaßnahmen so viele

Patienten behandeln, wie vor der Pandemie. Dies bedeute Erlösausfälle bei

gleichzeitig steigenden Kosten.

Kein Verständnis zeigten die Krankenhäuser im Klinikverbund Hessen für die

immer wiederkehrenden Behauptungen und Kommentare, dass sich Krankenhäuser an

den Ausgleichspauschalen bereicherten. „Krankenhäuser sind nicht nur für die

Versorgung der COVID-Patienten und damit für die Bewältigung der Pandemie

essenziell, sondern sie sind auch Wirtschaftsfaktor und eine Branche, die – wie

andere Branchen auch – Erlösausfälle außerhalb der

Krankenversicherungsleistungen kompensieren muss“, stellt Achim Neyer,

stellvertretender Vorstandsvorsitzender des Klinikverbunds Hessen klar. Zudem

seien Pauschalen per Definition nicht zwingend sachgerecht. Sie seien auch

keine Idee der Krankenhäuser gewesen; diese hätten von Anfang an eine an den

bisherigen Budgets orientierte Lösung vorgeschlagen.

„Für unsere Krankenhäuser bleibt auch das Jahr 2021 ein Ausnahmejahr und eine

Rückkehr ins bisherige Tagesgeschäft unmöglich“, erklärt Schaffert. Dies müsse

auch bei den Rahmenbedingungen und Regelungen berücksichtigt werden. Die

Forderungen des Klinikverbunds Hessen nach Fortsetzung der verkürzten

Zahlungsfrist für die Krankenkassen und einer Erhöhung des Pflegeentgeltwertes

seien dankenswerter Weise berücksichtigt worden, wenn auch nicht in vollem

Umfang. Allerdings steige der administrative Aufwand für die Prüfungen des

Medizinischen Dienstes durch die seit Jahresbeginn erhöhte Prüfquote gerade

jetzt wieder an. Zudem werde damit die in das Gesetz aufgenommene Möglichkeit

blockiert, die Beschäftigten des Medizinischen Dienstes, statt in der

Abrechnungsprüfung für die Pandemiebekämpfung einzusetzen. Auch die Ausweitung

der starren und aufwändig nachzuweisenden Personaluntergrenzen ab 1. Februar

sei gerade jetzt eher schädlich für die Versorgung, da sie neben dem

erheblichen Organisations- und Verwaltungsaufwand das Personal unabhängig vom

tatsächlichen Pflegebedarf bänden und damit einen flexiblen Personaleinsatz

verhinderten.

„Es gibt noch keine Entwarnung für die Krankenhäuser und der Weg in die

Normalität ist noch sehr, sehr lang; also bitte entlastet auch im Jahr 2021

die Kliniken von unnötigem Verwaltungsaufwand und unterstützt sie bei der

Versorgung der betroffenen Patientinnen und Patienten“, fordert Schaffert den

Gesetzgeber sowie das Bundesgesundheitsministerium auf.

Quelle: Pressemitteilung, 23.01.2021