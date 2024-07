Unterfinanzierung und Liquiditätsengpass bedroht die Krankenhausversorgung in Hessen mitten in der Pandemie (Klinikverbund Hessen).

Der Vorstand des Klinikverbunds Hessen e. V. hat in seiner Sitzung am 28.10.2021 über die aktuelle Situation seiner Mitgliedskrankenhäuser beraten. Die meisten unserer Mitgliedskrankenhäuser sehen ihre finanzielle Lage für die kommenden Monate kritisch oder fürchten sogar eine Insolvenzgefahr, erklärt

Clemens Maurer, Vorstandsvorsitzender des Klinikverbunds Hessen. Aufgrund der Pandemie seien die allgemeinen Fallzahlen und damit auch die Krankenhauserlöse

eingebrochen und nach wie vor deutlich unter dem Niveau der Jahre vor der

Pandemie. Dies resultiere zum großen Teil daraus, dass die Krankenhäuser

Intensivbetten und Normalstationen sperren müssten, um sie ggf. mit

Covid-Patienten belegen zu können, und dass hierfür notwenige Personal aus

anderen Bereichen abgezogen werden müsse. Dadurch seien die Krankenhäuser in

ihren Leistungsmöglichkeiten und damit ihren Einnahmen stark beeinträchtigt,

während die Kosten weiter anstiegen. Aufgrund der Vorhalteverpflichtung sei es

den Krankenhäusern faktisch schon heute nicht möglich, Nicht-Covid-Patienten in

vollem Umfang zu behandeln.

Gleichzeitig nehme das Pandemiegeschehen und damit auch die Anzahl der

COVID-Fälle im Krankenhaus wieder deutlich zu. Dies führe zu neuen Belastungen

insbesondere der Intensivstationen und des dort tätigen Personals. Aufgrund

belastungs- und frustrationsbedingter Fluktuation stünde jedoch immer weniger

qualifiziertes Personal für die Intensivversorgung zur Verfügung. Die

Pflegekräfte seien enttäuscht, dass dem Applaus der ersten Monate keine

spürbare Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen folgte

Trotz dieser Situation habe die Bundespolitik beschlossen, die Krankenhäuser

bei der Bewältigung der Pandemie nicht weiter zu unterstützen:

Freihaltepauschalen gäbe es seit Juli nicht mehr, und mit Dezember endeten die

Ausgleichsregelungen für Mindererlöse. Gleichzeitig werde die allgemeine

Krankenhausvergütung wegen des Pflegebudgets erneut abgesenkt. Zusätzlich zu

diesen Belastungen für die Krankenhäuser führe eine weitere Entscheidung der

Bundespolitik ab Januar zu einer existenziellen Bedrohung vieler Kliniken:

„Wenn mit dem Jahreswechsel die Zahlungsfrist der Krankenkassen für

Krankenhausbehandlungen von 5 Tagen ausläuft und in Hessen wieder auf 30 Tage

angehoben wird, stehen im Januar viele Krankenhäuser quasi ohne Einnahmen da“,

betont Maurer weiter. Dies könnten etliche der öffentlichen Kliniken und ihrer

kommunalen Träger kaum kompensieren, wie die Ergebnisse einer Umfrage des

Klinikverbunds Hessen unter den Mitgliedern belegen.

Dazu komme die Unterfinanzierung der Pflegepersonalkosten, die durch den

festgelegten Pflegeentgeltwert in keiner Weise gedeckt seien. „Eigentlich

sollte mit dem Pflegepersonalstärkungsgesetz das Pflegepersonal besser

finanziert werden, aber der Abschlag, den die Krankenkassen derzeit zahlen,

deckt die Pflegekosten nur zu einem Bruchteil, so dass die Kliniken ihr

Pflegepersonalkosten jahrelang vorfinanzieren müssen – aus abgesenkten

DRG-Erlösen, in denen ausdrücklich kein Cent mehr für die Pflege enthalten ist“

erläutert Reinhard Schaffert, Geschäftsführer des Klinikverbunds Hessen. Durch

immer neue Nachweisforderungen und Strittigstellung der Zuordnung von Kosten

zögerten die Kassen die Verhandlungen hinaus, so dass es in Hessen noch kein

einziges genehmigtes Pflegebudget für das Jahr 2020 oder 2021 gebe.

„Gleichzeitig soll die Vergütung der Krankenhäuser über die Fallpauschalen

erneut um 175 Millionen Euro abgesenkt werden, “, betont Schaffert.

Die kurzfristige Reduzierung der Zahl der Krankenhäuser aufgrund wahlloser,

durch solche politischen Entscheidungen verursachter Klinikinsolvenzen könne

nicht das Ziel einer vernünftigen Gesundheitspolitik sein. Vielmehr müsse eine

zukunftsweisende Strategie der Gesundheitsversorgung in Hessen und Deutschland

fachlich fundiert und politisch transparent diskutiert werden. „An einer

solchen sachlichen Debatte beteiligen auch wir uns als Klinikverbund Hessen und

laden dazu ein, dies bei unserem Kongress „Zukunft Gesundheit“ am 16. Februar

2022 in Wiesbaden zu diskutieren“, meint Schaffert.

Um die akute Gefährdung der Krankenhausversorgung abzuwenden, fordert der

Vorstand des Klinikverbunds Hessen e. V. daher:

umgehend die verkürzte Zahlungsfrist für Krankenhausleistungen beizubehalten

die Vorhaltung von Covid-Behandlungsbereichen zu vergüten

den Abschlag für die Pflegepersonalkosten („vorläufiger Pflegentgeltwert“) an

die tatsächlichen Kosten anzupassen

auch für das Jahr 2022 einen vollständigen Ausgleich der Mindererlöse gegenüber

2019 zu ermöglichen

und auf die Absenkung der Krankenhausvergütungen im Fallpauschalenkatalog zu

verzichten.

Quelle: Klinikverbund Hessen, 29.10.2021