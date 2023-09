Bayerische Krankenhäuser beklagen Kultur des Misstrauens (Pressemitteilung).

Bayerische Krankenhausgesellschaft fordert mehr Vertrauen und weniger bürokratische Vorschriften für die Kliniken Die Bayerische Krankenhausgesellschaft (BKG) wendet sich gegen eine immer größer werdende Regelungsflut in den Kliniken, die auf die Beschäftigten demotivierend und lähmend wirke. Bei der

BKG-Mitgliederversammlung am Freitag in München beklagte der BKG-Vorsitzende Franz Stumpf, eine „Kultur des Misstrauens und der mangelnden Wertschätzung gegenüber den Kliniken und ihren Mitarbeitern“.

Stumpf wartete auch mit Zahlen auf. Die Krankenhausmitarbeiter müssten

inzwischen aus Katalogen mit 30.000 Prozeduren und 1.300 Fallpauschalen ihre

Behandlungen dokumentieren. Dies wiederum löse eine Flut von Kontrollen durch

die Krankenkassen aus, was den Klinikmitarbeitern wertvolle Zeit für die

Patientenbetreuung raube.

Stumpf forderte ein Ende des ungezügelten politischen Aktionismus, der zu

ausufernden Dokumentationen sowie Kontrollen und Sanktionen führe. „Kontrollen

sind notwendig, aber sie müssen in angemessenem Umfang und gezielt erfolgen“,

betonte er.

Die BKG sprach sich auch für eine „geordnete Debatte über die

Krankenhausstruktur in Bayern aus“. „Es geht nicht an, dass mit

wirtschaftlichem Druck auf alle und unrealistischen Personal- und

Strukturvorgaben eine Strukturbereinigung unter der Hand betrieben wird“, sagte

Stumpf. Er sieht hier unter der Regie der staatlichen Krankenhausplanung für

kleine Krankenhäuser im ländlichen Raum auch eine Chance, ein neues

Aufgabenspektrum zu gestalten und nannte die ambulante Versorgung und Pflege

als Beispiele.

Die jüngsten Gesetze von Bundesgesundheitsminister Spahn bewertet die BKG

differenziert. Das Pflegepersonal-Stärkungsgesetz biete eine geeignete

Grundlage, die Situation in der Pflege zu verbessern, aber es müssten dringend

und rasch weitere Schritte folgen. „Nötig ist unter anderem ein verändertes

attraktiveres Berufsbild Pflege und eine bundesweite Initiative Pflege“

forderte BKG-Geschäftsführer Siegfried Hasenbein. „Man kann mehr Geld zur

Verfügung stellen und noch so viele Personalschlüssel vorschreiben, das alles

läuft ins Leere, wenn nicht genügend Fachkräfte zur Verfügung stehen.“

Bei der Wahl des Vorstands kandidierte Franz Stumpf nach 20-jähriger Tätigkeit

nicht mehr für das Amt des Vorsitzenden. Die BKG-Mitgliederversammlung wählte

einstimmig die Landrätin des Landkreises Kitzingen, Tamara Bischof, zu seiner

Nachfolgerin.

Quelle: Pressemitteilung, 14.12.2018