Begrüßenswerte Tarifsteigerungen in der Pflege müssen gegenfinanziert werden

Tarifsteigerungen zeigen einmal mehr, dass das Krankenhaussystem ein grundlegendes Finanzierungsproblem hat (DKG).

Der Tag der Pflegenden am 12. Mai verdeutlicht die herausragende Bedeutung der Pflegearbeit. Ohne die zahlreichen Pflegekräfte, die in den Krankenhäusern oft an ihren Grenzen und darüber hinaus arbeiten, wäre moderne Medizin nicht möglich. Diese Pflegekräfte müssen angemessen bezahlt werden. Gerade

angesichts der stark gestiegenen Preise erwarten die Pflegekräfte zurecht kräftige Gehaltszuwächse. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) weist auf die

wirtschaftlichen Herausforderungen der anstehenden Tarifsteigerungen für die

Beschäftigten der Kliniken hin und fordert verlässliche Gegenfinanzierung. Dazu

erklärt der Vorstandsvorsitzende der DKG, Dr. Gerald Gaß:

„Spürbare Tarifsteigerungen im Krankenhaus sind absehbar und notwendig, wenn

wir Pflegearbeit attraktiver machen und aktuell die starke Inflation für unsere

Beschäftigten ausgleichen wollen. Die Krankenhäuser werden diese

Tarifsteigerungen aber in einer wirtschaftlich ohnehin angespannten Lage schwer

treffen. Für viele Häuser könnten die Tarifsteigerungen nach Fallzahlrückgängen

während der Corona-Pandemie und nur eingeschränkt wirksamen Inflationshilfen

elementare wirtschaftliche Folgen haben, wenn sie keine nachhaltige

Unterstützung finden.

Durch die Ausgliederung der Pflegekosten aus den Fallpauschalen in die

Pflegebudgets sind Tarifsteigerungen für den Großteil der Pflegekräfte über

diese Budgets abgedeckt. Ein Teil der Pflegekräfte muss aber weiterhin aus den

laufenden Einnahmen aus Fallpauschalen bezahlt werden, die restlichen

Beschäftigten des Krankenhauses sowieso. Die Erlössteigerungsmöglichkeiten der

Krankenhäuser sind aber gesetzlich begrenzt, so dass die Ausgaben für die

notwendigen Tarifsteigerungen die Einnahmen übertreffen werden. Das bringt die

Kliniken in eine noch stärkere finanzielle Schieflage und kann in vielen Fällen

zu Insolvenzen und sogar Schließungen führen.

Die anstehenden Tarifsteigerungen zeigen wieder einmal, dass das

Krankenhaussystem ein grundlegendes Finanzierungsproblem hat. Spätestens seit

der Corona-Pandemie werden Kliniken mit kurzfristigen Rettungsschirmen und

Sonderprogrammen gestützt. Für die Krankenhäuser ist das aber keine Grundlage,

auf der sie ihre Behandlungsangebote verlässlich und längerfristig planen

können. Das Grundübel der strukturellen Unterfinanzierung beseitigen diese

Kurzzeithilfen nicht. Wer es mit besseren Bedingungen und höheren Gehältern in

der Pflege ernstmeint, darf die Krankenhäuser mit den Tarifsteigerungen nicht

im Regen stehen lassen.“