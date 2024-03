BWKG stellt interaktive Internetseite zum Krankenhausstrukturwandel in Baden-Württemberg vor (Pressemeldung).

Krankenhäuser engagieren sich mit vielen Projekten - Politik muss mehr Verantwortung übernehmen. In Baden-Württemberg ist der Krankenhausstrukturwandel viel weiter fortgeschritten als in vielen anderen Bundesländern, stellt der Vorstandsvorsitzende der Baden-Württembergischen

Krankenhausgesellschaft (BWKG), Heiner Scheffold fest. Das zeige der Blick auf die von der BWKG heute vorgestellte Internetseite zum Krankenhausstrukturwandel im Land eindrucksvoll.

Manche Regionen hätten ihren Strukturwandel bereits abgeschlossen, andere seien

mitten in der Umsetzung, wieder andere haben wegweisende Grundsatzbeschlüsse

gefasst und Diskussionen finden praktisch flächendeckend statt.

„Zentralisierung, Modernisierung und die Abstimmung medizinischer Leistungen

sind die Leitmotive des Krankenhausstrukturwandels“, so Scheffold weiter. Das

zeigen die zahlreichen Projekte auf der neuen BWKG-Internetseite. An ihnen kann

man ablesen, dass die Krankenhausträger umfassende Entscheidungen fällen und

umsetzen, um ihrer Verantwortung für eine bedarfsgerechte und hochwertige

Krankenhausstruktur gerecht zu werden. Außerdem zeige die Internetseite die

Vielfalt von neuen Versorgungsformen, die sich bilden, wenn etwa ein

Krankenhaus geschlossen wird.

„Die flächendeckende Versorgung der Menschen mit Krankenhausleistungen ist ein

zentraler Bestandteil der Fürsorge des Staates für seine Bürger. Die

Herausforderung dabei ist, gleichzeitig die Versorgung sicherzustellen und die

Wirtschaftlich­keit zu gewährleisten. Das ist die Aufgabe der gewählten

Politikerinnen und Politiker auf Bundes- und Landesebene“, unterstreicht der

Vorstandsvorsitzende, der auch Landrat des Alb-Donau-Kreises ist. Denn eine

qualitativ hochwertige Versorgung mit modernen Krankenhäusern auf aktuellem

medizinischem Niveau hat ihren Preis. Die Abwägung zwischen einer möglichst

guten und flächendeckenden Versorgung einerseits und einer akzeptablen

Belastung der Krankenkassen andererseits ist der Politik für Baden-Württemberg

bislang gut gelungen. Dies zeigen auch die Zahlen: Mit 500 Krankenhausbetten je

100.000 Einwohner werden die Bürger des Landes auf höchstem Niveau versorgt –

und das zu relativ niedrigen Kosten. Der Bundesdurchschnitt liegt bei 595

Betten je 100.000 Einwohner, also 20% über dem Wert von Baden-Württemberg.

„Aktuell ist die Balance zwischen flächendeckender Versorgung und

Wirtschaftlichkeit aber in Gefahr. Durch steigenden finanziellen Druck soll

mehr Krankenhausstrukturwandel erreicht werden, ohne genau hinzuschauen, was

das vor Ort bedeutet. Das Ziel der flächendeckenden wohnortnahen Versorgung

droht so in den Hintergrund zu geraten“, so Scheffold. Ursache für die Sorge

sei die Erkenntnis, dass bislang ausschließlich die Krankenkassen von der

effizienten Krankenhausstruktur in Baden-Württemberg profitieren. Für die

Krankenhäuser wurde dagegen mit 46% im Jahr 2019 die höchste Defizitquote in

ganz Deutschland ausgewiesen (bundesweit 33%). „Der wirtschaftliche Druck ist

trotz Strukturwandel weiter gestiegen“, so Scheffold.

Scheffold formuliert mit Blick auf die aktuelle Situation die folgenden drei

Forderungen an die Politik:

„Erstens müssen durch eine Gesetzesänderung auf Bundesebene die

überdurchschnittlichen Kosten der Krankenhäuser im Land endlich finanziert

werden. Baden-Württemberg hat einfach ein höheres Lohn- und Preisniveau als

andere Länder. Und es kann nicht sein, dass die baden-württembergischen

Versicherten in der gesetzlichen Krankenkasse aus ihren überdurchschnittlichen

Löhnen überdurchschnittliche Beiträge bezahlen, davon aber nichts in das Land

zurückfließt. Solidarität darf nicht so weit gehen, dass diejenigen, die sie

finanzieren, letztlich schlechter dastehen als die anderen.

Zweitens müssen die Investitionskosten durch das Land Baden-Württemberg voll

finanziert werden. Auch wenn das Land mehr tut als andere Länder, erfüllt es

dennoch nicht die gesetzliche Verpflichtung, die Investitionskosten der

Krankenhäuser in vollem Umfang zu finanzieren. Um den laufenden

Investitionsbedarf der Krankenhäuser zu decken, muss die Summe der

Investitionsmittel dauerhaft auf insgesamt 750 Mio. Euro pro Jahr erhöht

werden. Dies bezieht sich auf die Einzelförderung und die Pauschalförderung.

Mit der Einzelförderung werden große Baumaßnahmen finanziert. Hier stehen zum

einen viele Maßnahmen an, zum anderen steigen die Baupreise und künftig wird

mehr Platz je Patient eingeplant werden müssen, um auf künftige Pandemien

besser vorbereitet zu sein. Nicht vergessen werden darf außerdem die

Pauschalförderung, mit ihr werden kleine Baumaßnahmen oder Investitionen in

neue medizinische Geräte finanziert. Sie muss von 160 Mio. auf 210 Mio. Euro

pro Jahr erhöht werden.

Drittens muss sich das Land stärker für die Krankenhausplanung engagieren. Über

die Weiterentwicklung der Krankenhausstruktur müsse im Rahmen von regionalen

Strukturgesprächen diskutiert werden. In den Strukturgesprächen sollen die

Beteiligten unter Federführung des Sozialministeriums Leistungsspektren

abstimmen und Schwerpunkte bilden. Dabei muss immer zwischen einer stärkeren

Zentralisierung und Spezialisierung einerseits und der Aufrechterhaltung der

flächendeckenden Versorgung andererseits abgewogen werden. Zunehmende Bedeutung

gewinnt dabei die Digitalisierung, die den Zugang zu hochspezialisierten

medizinischen Leistungen auch in der Fläche möglich macht, etwa via

Telemedizin. Ziel der Gespräche sollen Empfehlungen an den

Landeskrankenhausausschuss sein. Denn die Krankenhausplanung ist eine Aufgabe

des Landes und sollte es auch bleiben.“

Internetseite zum Krankenhausstrukturwandel in Baden-Württemberg:

www.krankenhausstrukturwandel-bw.de

oder über www.bwkg.de

Quelle: Pressemeldung, 24.03.2022