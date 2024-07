DKG stellt Konzept für ambulante Notfallversorgung vor

Konzept zur Notfallversorgung: DKG mit Vorschlägen für eine Reform der ambulanten Notfallstrukturen (Download, PDF, 2 MB).

Die ambulante Notfallversorgung muss dringend reformiert werden. Diese Reform steht seit Jahren auf der Tagesordnung und auch im Koaltionsvertrag ist sie verankert. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) hat mit ihren Mitgliedsverbänden ein Konzept entwickelt, dass eine umsetzbare, auf bestehenden

Kooperationen aufsetzende Reform ermöglicht. „Mit unseren Vorschlägen zeigen wir die Bereitschaft, die Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Ärzten zu intensiveren und eine gleichberechtigte Kooperation

einzugehen. Die Expertenkommission zur Krankenhausreform ist politisch

aufgefordert, schnell und zeitnah einen Reformvorschlag für die

Notfallversorgung zu unterbreiten. Unser Konzept ist für diese

Entscheidungsprozesse eine gute Grundlage. Für einen konstruktiven Dialog

stehen wir gerne zur Verfügung. Aber es muss klar sein, eine Notfallreform darf

nicht zu längeren Wegen und Versorgungslücken für die Patienten führen“, sagt

Dr. Gerald Gaß, Vorstandsvorsitzender der DKG.

Als grundlegende Voraussetzung sieht die DKG neben der Kooperation die

Notwendigkeit an, auf den bereits existierenden Versorgungsstrukturen

aufzusetzen und diese weiterzuentwickeln. „Es braucht eindeutige und

nachvollziehbare Strukturen und klare Verantwortlichkeiten. Eine

Notfallversorgung muss patientenorientiert gestaltet werden, d.h. wir müssen

eine qualitativ hochwertige medizinische Behandlung flächendeckend ermöglichen.

Klar ist zudem, dass der Einsatz der zur Verfügung stehenden Mitteln effizient

und effektiv gestaltet werden muss. Eine Reform muss zudem sicherstellen, dass

ambulante Notfallleistungen endlich auskömmlich finanziert werden“, fordert

Gaß. Die Behandlung ambulanter Notfälle soll zukünftig grundsätzlich in

Integrierten Notfallzentren (INZ) stattfinden, in denen Kassenärztliche

Vereinigung und Krankenhaus eng zusammenarbeiten. Alle Krankenhäuser mit einer

stationären Notfallstufe sollen ein solches INZ haben. Bestandteile des INZ

sind Portal- oder Bereitschaftsdienstpraxen an den Krankenhäusern, die von der

KVen organisiert werden und wirtschaftlich medizinisch eigenständig betrieben

werden sowie ergänzend Notfallaufnahmen oder Ambulanzen, die eigenständig vom

Krankenhaus betrieben werden. Verbindungsstück dieser beiden Elemente ist der

gemeinsame Tresen für die ambulanten Notfälle. Patienten durchlaufen dort ein

standardisiertes Ersteinschätzungsverfahren. Erst danach wird je nach

Notwendigkeit entschieden, ob in der Portalpraxis oder in der stationären

Notfallaufnahme behandelt werden muss. Dies betrifft die Zeit wochentags von

7:00 bis 19:00 Uhr.

„Die wichtigste Botschaft für die Patienten muss sein: Die Anlaufstelle für

medizinische Notfälle ist das nächstgelegene Krankenhaus. Dort organisieren die

niedergelassenen Ärzte und die Krankenhäuser gemeinsam die Versorgung für diese

Patienten“, so der DKG-Vorstandsvorsitzende.

Das Konzept finden Sie in der Anlage oder hier.

Quelle: Pressemitteilung, 03.06.2022