Katholischer Krankenhausverband will bei Planung und Finanzierung von Krankenhausstrukturen neue Wege gehen (Pressemitteilung).

Heute vor einem halben Jahr wurde in Deutschland die erste Corona-Infektion festgestellt. In einem Positionspapier formuliert der Katholische Krankenhausverband Deutschlands (kkvd) Lehren aus den ersten sechs Monaten der Pandemiebekämpfung. Der Verband kommt zum Ergebnis, dass sich die dezentrale Krankenhausstruktur in der andauernden Corona-Pandemie als sicheres Netz und

Erfolgsfaktor erwiesen hat. Er spricht sich für nachhaltig gute

Arbeitsbedingungen für die Klinikteams und eine Stärkung der

Krankenhausseelsorge für vergleichbare Krisen aus. Zudem berichten in dem

Positionspapier Stimmen aus der Praxis über ihre Erfahrungen in den ersten

Monaten der Pandemie.

Bernadette Rümmelin, Geschäftsführerin des kkvd: „Hinter dem Gesundheitssystem

liegen herausfordernde Wochen. Trotz vieler Unkenrufe hat sich das deutsche

System angesichts der Corona-Krise als belastbar gezeigt. Daran haben die

Krankenhäuser vor Ort großen Anteil. Sie waren jeden Tag offen, haben die

Notfallversorgung der Bevölkerung sichergestellt und Corona-Patienten getestet

und versorgt. In regionalen Netzwerken haben sie den örtlichen

Maximalversorgern so den Rücken freigehalten. Sie arbeiteten Hand in Hand mit

niedergelassenen Ärzten und Gesundheitsämtern und reagierten rasch, wenn

beispielsweise Pflegeheime von der Infektionswelle getroffen wurden. Die

dezentrale Klinikstruktur war ein entscheidender Erfolgsfaktor in der

Pandemiebekämpfung. Nun gilt es, diesen wichtigen Vorteil nicht zu verspielen.

Die Pandemie ist noch nicht zu Ende, die Befürchtungen vor einer zweiten Welle

sind real. Auch über den Herbst hinaus brauchen die Krankenhäuser daher einen

gesetzlichen Rahmen für ihre Arbeit im anhaltenden Ausnahmezustand. Aus den

Erfahrungen der letzten Monate heraus sollte zudem heute ein

Finanzierungsmechanismus entwickelt werden, der bei künftigen Krisen die

Krankenhausversorgung absichert.“

In seinem Positionspapier unter dem Titel „Regional. Bedarfsorientiert.

Krisenfest“ schlägt der kkvd vor, bei der Planung und Finanzierung von

Krankenhausstrukturen neue Wege zu gehen. Werden notwendige Vorhaltekosten

auskömmlich erstattet, wären Krankenhäuser nicht mehr gezwungen,

Leistungsmengen zu steigern. Parallel sollte die Krankenhausstruktur am

regionalen Bedarf orientiert und innerhalb intelligenter Versorgungsnetzwerke

weiterentwickelt werden. So lässt sich die Daseinsvorsorge langfristig

flächendeckend sicherstellen, ohne zugleich den Aspekt der Finanzierbarkeit aus

den Augen zu verlieren.

Rümmelin weiter: „Die Krise hat nochmals gezeigt, wie wichtig die Beschäftigten

in den Kliniken gewesen sind. Die Dankbarkeit dafür muss sich in nachhaltig

besseren Arbeitsbedingungen ausdrücken. Für eine am konkreten Bedarf der

Patienten ausgerichtete Pflege sollte in den Krankenhäusern möglichst bald das

Konzept der ‚Pflegepersonal-Regelung 2.0‘ eingeführt werden. Zudem haben die

Mitarbeitenden in allen Kliniken unabhängig der Trägerschaft Anspruch auf eine

faire, angemessene Bezahlung.“

Neben mehr Investitionen in Digitalisierung und Patientensicherheit sowie einer

Stärkung der sektorenübergreifenden Versorgung nimmt der kkvd auch die

Situation der Krankenhausseelsorge in den Blick.

„Die seelsorgerische Begleitung im Krankenhaus muss auch in Krisensituationen

gewährleistet sein. Dabei geht es nicht nur um die Patienten und deren

Angehörige, sondern auch um die Mitarbeitenden. Neben die Sorge um ihre

Familien treten bei ihnen das berufsbedingt erhöhte Infektionsrisiko und die

besondere Arbeitsbelastung. In den Rahmenverordnungen der Länder war die

Klinikseelsorge zumindest zu Beginn oft nicht mit bedacht. Für künftige Krisen

muss hierauf geachtet werden“, so Rümmelin abschließend.

Quelle: Pressemitteilung, 27.07.2020