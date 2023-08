Klagen gegen Krankenhäuser: vdek Rheinland-Pfalz begrüßt bundesweite Einigung (Pressemitteilung).

Der Streit um die Klinikrechnungen zwischen den Krankenhäusern und den Krankenkassen ist auf Bundesebene beigelegt. Die Vertreter der Kassen und Kliniken einigten sich, auch vor dem Hintergrund der inzwischen neu definierten Abrechnungskriterien für die Behandlung

von Schlaganfall- und Geriatriepatienten, auf eine gemeinsame Empfehlung. Danach sollen die Vertragsparteien vor Ort prüfen, Klagen und Aufrechnungen fallen zu lassen, sofern die neu definierten Abrechnungskriterien erfüllt sind. Die Ersatzkassen hatten ohnehin

die neuen Kriterien bereits berücksichtigt und nur bei wenigen Krankenhäusern Klage erhoben.

Hierzu erklärt Martin Schneider, Leiter der vdek-Landesvertretung

Rheinland-Pfalz: „Für die Ersatzkassen ist die oberste Maxime, dass die

Versorgung der Patienten gesichert ist. Deshalb setzen wir auf

partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Krankenhausträgern. Wir

müssen lösungsorientiert nach vorn sehen. Die auf Bundesebene

getroffene Empfehlung ist deshalb ein akzeptabler Kompromiss, den die

Ersatzkassen in Rheinland-Pfalz eins zu eins mittragen.“ Auch im ersten

Mediationsgespräch im Land am vergangenen Montag haben die

Ersatzkassen dies nochmals bekräftigt.

Zum Hintergrund: Durch die BSG-Urteile konnten Krankenkassen unter

anderem Rückforderungen gegen Kliniken geltend machen, wenn

Schlaganfall-Patienten nicht binnen einer halben Stunde nach der

Entscheidung für die Verlegung in eine „Stroke Unit“ in dieser angelangt

sind. Der Gesetzgeber hat daraufhin die Verjährungsfrist für

Rückforderungen von Krankenkassen gegen Krankenhäusern von vier

auf zwei Jahre halbiert. So konnten die Krankenkassen aufgrund des

Gesetzes ihre Rückforderungen, die vor dem 1.1.2017 entstanden

waren, nur noch bis zum 9.11.2018 einklagen. Zwischenzeitlich sind,

ebenfalls durch den Gesetzgeber legitimiert, rückwirkende Änderungen

in den Abrechnungskriterien vorgenommen worden, die klarstellen, dass

die halbe Stunde erst mit dem Eintreffen eines geeigneten

Rettungsmittels für die Verlegung (z. B. Rettungswagen oder

Hubschrauber) zu laufen beginnt. In Rheinland-Pfalz finden derzeit

moderierte Gespräche zwischen den Krankenhausträgern und den

Krankenkassen und -verbänden mit dem ehemaligen Präsidenten des

Landessozialgerichts, Ernst Merz, statt, um die bundesweite Lösung

gemeinsam im Land umzusetzen.

