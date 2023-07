Kliniken: Gesetzliche Personalbemessung schnell einführen / Grundsätzlicher Änderungsbedarf bei Fallpauschalen (Verdi).

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft sieht sich in vielen Punkten einig mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), die heute (1. Juli 2020) ihre Lehren aus der Corona-Pandemie der Öffentlichkeit präsentiert hat.

„Vorhaltekosten und Investitionen müssen auskömmlich finanziert, die Potenziale

der Digitalisierung genutzt und für Schutzausrüstung muss Vorsorge getroffen

werden – in all diesen Fragen ziehen wir mit der Deutschen

Krankenhausgesellschaft an einem Strang“, sagte ver.di-Bundesvorstandsmitglied

Sylvia Bühler. „Unser wichtigstes gemeinsames Anliegen ist die rasche

Einführung einer bedarfsgerechten Personalbemessung. Der

Bundesgesundheitsminister steht in der Pflicht, die PPR 2.0 schnell per Gesetz

auf den Weg zu bringen.“ Gemeinsam mit der DKG und dem Deutschen Pflegerat hat

ver.di bereits im Januar ein Instrument zur Personalbemessung in der Pflege,

die PPR 2.0, vorgestellt.

„Überhaupt nicht einverstanden sind wir allerdings mit der generellen

Aussetzung der Pflegepersonaluntergrenzen“, betonte Bühler. „Die Untergrenzen

sind weit davon entfernt, eine bedarfsgerechte Versorgung zu ermöglichen. Sie

sind das Minimum, mit dem eine akute Patientengefährdung ausgeschlossen werden

soll. Sie pauschal auszusetzen ist der falsche Weg.“

Der engagierte Einsatz der Klinikbeschäftigten werde zu Recht öffentlich

gewürdigt. „Wie ihre Kolleginnen und Kollegen in der Altenpflege haben auch die

Beschäftigten der Krankenhäuser eine Prämie als Anerkennung ihrer besonderen

Leistungen verdient“, so die Gewerkschafterin. In der Altenpflege erhalten alle

Beschäftigten eine einmalige Sonderzahlung von bis zu 1.500 Euro, was auch auf

eine ver.di-Initiative zurückgeht. DKG-Präsident Dr. Gerald Gaß hatte zuvor

bedauert, dass die Prämie nicht auch für Klinikbeschäftigte gezahlt wird.

Bühler verwies in diesem Zusammenhang auf die Erhöhung des Pflegeentgelts, das

vollständig in den Kliniken verbleibt. „Diesen Spielraum sollten die

Krankenhäuser nutzen, um die Leistungen aller Beschäftigten mit einer Prämie zu

honorieren – selbst wenn der Gesetzgeber hier nicht tätig wird.“

Beim Finanzierungssystem über Fallpauschalen (Diagnosis Related Groups, DRG)

sieht ver.di grundsätzlichen Änderungsbedarf. „In der Pandemie ist noch einmal

deutlich geworden, dass das DRG-System die falschen Anreize setzt“, erklärte

Bühler. „Die Herausnahme der Pflegepersonalkosten aus den Fallpauschalen ist

ein erster richtiger Schritt. Es müssen weitere folgen. Das DRG-System

insgesamt sollte durch eine bedarfsgerechte Finanzierung ersetzt werden, um

eine hochwertige Versorgung und gute Arbeitsbedingungen zu ermöglichen.“

Quelle: Verdi, 02.07.2020