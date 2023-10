COVID-Fälle auf Intensivstationen in Hessen erreichen Maximalwerte - Klinikverbund Hessen fordert Unterstützung und Entlastung der Krankenhäuser (Pressemitteilung).

Für den 5. November weist das DIVI-Intensivregister 243 gemeldete Intensivpatienten mit der durch das Coronavirus ausgelösten Erkrankung COVID-19 in hessischen Krankenhäusern aus. Damit ist das Maximum der COVID-Intensivfälle des Frühjahrs fast erreicht. Reinhard Schaffert, Geschäftsführer des Klinikverbunds Hessen e. V.

ist sich sicher, dass diese Zahl noch deutlich überschritten wird:

„Wir befinden uns im exponentiellen Anstieg der Fallzahlentwicklung mit einer

Verdoppelung der Zahlen innerhalb von etwa 11 Tagen; bis also die am 2.

November in Kraft getretenen Maßnahmen erste Wirkung zeigen, werden wir

voraussichtlich mehr als doppelt so viele Intensivpatienten wegen COVID

behandeln,“ erläutert Schaffert. Die öffentlichen Krankenhäuser des

Klinikverbunds seien vorbereitet und in der Lage, die Patienten in dem

abgestuften Versorgungskonzept des Landes Hessen zu behandeln. Allerdings sei

eine so hohe Anzahl an Intensivpatienten, die nicht nur eine schwere und

komplexe Lungenentzündung, sondern meist auch andere Organkomplikationen

hätten, eine erhebliche Belastung für die Kliniken und ihre Mitarbeiter. Durch

Minimierung der persönlichen Kontakte und die Einhaltung der Hygieneregeln

könne jeder einzelne effektiv dazu beitragen, das Gesundheitssystem nicht zu

überlasten.

Da die Mitarbeiter im Krankenhaus genau wie die normale Bevölkerung von der

Entwicklung der Corona-Infektionen und damit auch von Erkrankung oder

Quarantänemaßnahmen betroffen seien, benötigten die Kliniken ein Höchstmaß an

Flexibilität beim Personaleinsatz. Zudem zeige sich, dass die im Zusammenhang

mit der Pandemie eingeführten Entlastungen und finanziellen Ausgleiche für die

Kliniken Ende September zu früh beendet wurden. „Es ist mir völlig

unverständlich, warum diese Maßnahmen wie beispielsweise die Freihaltepauschale

nicht längst wieder beschlossen wurden; die Entwicklung war schließlich bereits

Ende Oktober absehbar und jeder Experte weiß, dass sie noch weiter gehen wird,“

meint Schaffert.

Aufgrund der zunehmenden Zahl der COVID-Patienten müssten teilweise erneut

weniger dringliche Behandlungen verschoben werden. Diese Erlösausfälle gefährde

die Zahlungsfähigkeit der Kliniken, insbesondere wenn ab Anfang 2021 nach

bisheriger Gesetzeslage für die Krankenhäuser wieder weitestgehend

Rahmenbedingungen ohne Berücksichtigung der Pandemie-Auswirkungen gelten

würden.

Der Klinikverbund Hessen e. V. fordert daher als Sofortmaßnahmen und für das

Jahr 2021

die Wiedereinführung der Ausgleichspauschalen oder entsprechender finanzieller

Maßnahmen zur Sicherung der Liquidität der Kliniken,

die sofortige Anhebung des vorläufigen Pflegeentgeltwertes auf einen Betrag

mehr als 200 Euro,

die Beibehaltung der verkürzten Zahlungsfrist für Krankenkassen von fünf Tagen,

die Beibehaltung der reduzierten Prüfquote für Rechnungsprüfungen des

Medizinischen Dienstes von 5% der Krankenhausabrechnungen zur administrativen

Entlastung der Kliniken sowie

die Aufhebung aller Pflegepersonaluntergrenzen und den Verzicht auf

Verschärfung und Ausweitung der Regelungen im Jahr 2021, um den notwendigen

flexiblen Personaleinsatz zu ermöglichen.

Quelle: Pressemitteilung, 05.11.2020