Krankenhausreform: DKG zur Auswirkungsanalyse

DKG plädiert für Augenmaß und bringt eigenen Vorschlag in die Krankenhausreformdiskussion ein (Presseinformation).

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) bringt sich mit einem umfassenden Struktur- und Finanzierungsvorschlag in die aktuelle Debatte um eine große Krankenhausreform in Deutschland ein. Am 6. Dezember 2022 hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zusammen mit der von ihm berufenen Regierungskommission ein umfassendes Reformkonzept für

Krankenhäuser in Deutschland vorgestellt. Eine konkrete Auswirkungsanalyse dazu

hatte aber weder die Regierungskommission noch der Bundesgesundheitsminister

vorgelegt. Diese Auswirkungsanalyse hat die DKG beim Forschungsinstitut

Institute for Health Care Business (hcb) in Kooperation mit Vebeto beauftragt.

„Die Auswirkungen des demografischen Wandels erfordern mutige,

zukunftsorientierte Schritte zur Umgestaltung unseres Gesundheitswesens, nicht

nur der Krankenhausversorgung. Es ist unstrittig, dass es nicht möglich sein

wird, in den heutigen Versorgungsstrukturen die notwendigen

Gesundheitsleistungen von morgen zu erbringen. Wir werden die vorhandenen

Strukturen im ambulanten und stationären Bereich nicht unverändert lassen und

sie mit einer ausreichenden Zahl an Fachkräften ausstatten können“, sagt der

DKG-Vorstandsvorsitzende Dr. Gerald Gaß.

In ihrer jetzt vorliegenden Auswirkungsanalyse hat hcb in Kooperation mit

Vebeto auf Basis öffentlich zugänglicher Daten die Vorschläge der

Reformkommission geprüft. Datengrundlage waren die Qualitätsberichte der

Krankenhäuser des Datenjahres 2020, die Notfallstufen nach den G‑BA‑Richtlinien

und eine manuelle Prüfung zur Identifikation von Fachkliniken. Auf dieser

Grundlage kommt das Institut zum Schluss, dass von den heute rund 1700

Standorten ca. 630 entweder dem neuen Level 1i zugehörig wären oder keine

Zuordnung zu einem Level bekämen. Darunter fallen viele potentielle

Fachkliniken. Etwa 830 Kliniken wären Level 1n. Würde man dies noch mit der

30-Minuten-Regel kombinieren, würden von diesen ca. 560 weitere Kliniken zu

1i-Einrichtungen. In den beiden oberen Leveln wären es nach dieser Ausführung

noch insgesamt rund 230 Krankenhäuser.

Wie groß die Auswirkungen sind, wenn die Kriterien der Regierungskommission

streng angewendet würden, zeigt sich bei der Verschiebung potentieller

Patientenströme. So müssten sich 52 Prozent aller werdenden Mütter einen neuen

Standort für die Geburt suchen. 56 Prozent der Patientinnen und Patienten in

der interventionellen Kardiologie müssten das Krankenhaus wechseln. In der

Urologie wären es 47 und in der Neurologie 39 Prozent. Andere Leistungsgruppen

hätten ähnliche Ergebnisse. „Wir werden weitere Szenarien durchspielen, um zu

sehen, welche Änderungen der Kriterien welche Auswirkungen haben, zum Beispiel

das Erreichen von Level 2, auch ohne Stroke Unit und ohne Geburtshilfe. Wichtig

scheint mir zudem, dass jede Leistungsgruppe an mindestens einem Standort

innerhalb der für die Leistungsgruppe passenden Region vorhanden ist. Darüber

hinaus brauchen wir Simulationen, um Anpassungsreaktionen der Krankenhäuser zu

antizipieren, worüber wir auch den dazu nötigen Investitionsbedarf abschätzen

können. Damit wird zudem klar, dass wir einen ausreichenden Übergangszeitraum

für die Reform benötigen“, erklärt Prof. Boris Augurzky, hcb-Geschäftsführer

und Mitglied der Regierungskommission.

„Die Auswirkungsanalyse von hcb und Vebeto hat gezeigt, dass der Vorschlag der

Regierungskommission in seiner bisherigen Fassung zu einem sehr tiefen Eingriff

in die Krankenhauslandschaft führen würde. Sehr viele Kliniken würden ihren

bisherigen Auftrag zur Patientenversorgung ganz verlieren oder müssten sehr

weitgehend umgestaltet werden. Derart massive Veränderungen würden zu

erheblichen Verwerfungen führen und sind sicher nicht erforderlich, um die

Krankenhausversorgung zukunftsfest zu machen“, sagt Gaß.

Angesichts der vorgelegten Erkenntnisse appelliert die DKG an die politischen

Akteure der Bund-Länder-Runde zur Krankenhausreform, den Umbau der

Krankenhauslandschaft mit Augenmaß und dem Blick auf die regionalen

Versorgungsbedarfe der Bevölkerung voranzubringen. „Die Einordnung der

Vorschläge der Regierungskommission als radikal und revolutionär, die der

Bundesgesundheitsminister bei seiner Präsentation am 6. Dezember 2022 selbst

vorgenommen hat, bewahrheitet sich bei der Simulation des Konzepts der

Regierungskommission. Aus unserer Sicht müssen deshalb sehr weitgehende

Anpassungen vorgenommen und Länderöffnungsklauseln eingebaut werden, um die

durchaus richtigen Grundgedanken umsetzbar weiter zu entwickeln“, erklärt

DKG-Vorstand Gaß. Diese notwendigen Anpassungen hat die DKG in ihrem Konzept

berücksichtigt. Das Konzept ergänzt aber auch in wichtigen Punkten wie

klinisch-ambulante Versorgung, Investitionsfonds und Notfallversorgung die

Überlegungen der Regierungskommission.

„Die Deutsche Krankenhausgesellschaft respektiert mit ihrem Vorschlag die

verfassungsrechtliche Zuständigkeit der Bundesländer für das wichtige Feld der

Krankenhausplanung und die Gestaltung der regionalen Versorgungsstrukturen. Wir

treffen mit unserem Konzept im Gegensatz zur Regierungskommission keine

ultimative Festlegung, welche Krankenhausstandorte fusioniert, in

Medizinisch-Pflegerische Zentren umgewandelt oder ganz vom Markt genommen

werden müssen. Wir eröffnen mit unserem Konzept Perspektiven für eine auf den

regionalen Versorgungsbedarf abgestimmte Krankenhausentwicklung in allen

Bundesländern und allen Regionen Deutschlands“, so Gaß.

Kernelemente des DKG-Konzeptes sind bundeseinheitliche Leistungsgruppen zur

Krankenhausplanung und ein länderübergreifendes Stufenkonzept zur Einordnung

der Krankenhäuser. Die Schaffung eines finanzstarken Strukturfonds, die

Einführung von Vorhaltefinanzierung, die Offensive zu klinisch-ambulanter

Patientenbehandlung und die Entwicklung Medizinisch-Pflegerischer

Versorgungszentren eröffnen in Verbindung mit dem bundeseinheitlichen

Planungsrahmen der Leistungsgruppen, erstmals seit vielen Jahren eine

realistische Perspektive zur bedarfsgerechten Umwandlung, Fusion und

Weiterentwicklung von Krankenhausstandorten. „Dieser Umbau, der im Ergebnis in

vielen Regionen auch einen Abbau vollstationärer Versorgungsstrukturen und eine

Reduzierung der Anzahl der Krankenhausstandorte bedeuten wird, muss so

gestaltet werden, dass er bei den Bürgerinnen und Bürgern keine Ängste

hervorruft, sondern in einem konstruktiven Miteinander von Politik,

Krankenhausträgern und Krankenkassen die Chancen der Veränderung aufzeigt. Es

gibt eine sehr große Veränderungsbereitschaft bei den Verantwortlichen der

Krankenhäuser, die aber nur dann in konkretes Handeln münden kann, wenn auch

klar ist, welche Zukunftsperspektiven von der Politik angeboten werden“, so

Gaß. In vielen Regionen hätten längst leistungsfähige Krankenhausstandorte mit

attraktiven Beschäftigungsbedingungen durch Fusionen entstehen können, wenn die

dafür notwendigen Investitionsmittel zur Verfügung stünden. Auch die Umwandlung

kleinerer Standorte in Medizinisch-Pflegerische Versorgungszentren ist bis

heute daran gescheitert, dass es weder einen Rechtsrahmen noch eine

Finanzierungsgrundlage dafür gibt.

Die von der Politik wiederholt geforderte Entlastung der Krankenhäuser vom

wirtschaftlichen Druck wird erst durch den Finanzierungsvorschlag der DKG

tatsächlich möglich. Indem Bund, Länder und GKV sich in angemessener Weise an

der ergänzenden Vorhaltefinanzierung, dem Aufbau eines Strukturfonds und der

Finanzierung ambulanter Leistungen an den Krankenhäusern beteiligen, kann das

System tatsächlich konsequent umgestaltet werden. „Der vor uns liegende

Transformationsprozess ist eine Investition in die Zukunft, die man nicht

allein mit einem kleinteiligen Gesetzesprozess schaffen kann“, sagt Gaß.

Wir appellieren an die Bundesländer, im Rahmen ihrer gemeinsamen Beratungen mit

dem Bund dieses Gestaltungskonzept der deutschen Krankenhäuser in all seinen

Aspekten aufzugreifen und auf Basis dieses Vorschlags gemeinsam mit den

Krankenhausträgern zukunftsfähige Versorgungsstrukturen zu entwickeln.

Die Chance ist da und die Erkenntnis bei allen Verantwortlichen gereift, dass

es mit einem mutigen politischen Konzept und einem konsensorientierten Prozess

gemeinsam gelingen kann, zukunftsfähige Strukturen für eine gute

Patientenversorgung und attraktive Beschäftigungsbedingungen in den deutschen

Krankenhäusern zu schaffen. Die Anpassung der Krankenhauslandschaft an diese

Herausforderungen ist deshalb richtig und notwendig, muss aber in der

verfassungsrechtlichen Verantwortung der Krankenhausplanung von den Ländern mit

Blick auf die Versorgungslage in den einzelnen Regionen getroffen werden. Die

Deutsche Krankenhausgesellschaft, die Krankenhausgesellschaften in den Ländern

und die Krankenhausträger vor Ort sind dazu bereit.

Quelle: Presseinformation, 13.02.2023