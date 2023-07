Krankenhausreform: Für Berlin so nicht

Das Konzept der Regierungskommission gefährde die Versorgung in Berlin und kann keine Basis für eine Krankenhausreform sein (Berliner Senat).

Eine Auswirkungsanalyse zu den Reformvorschlägen der Regierungskommission zeigt, dass eine solche Bereinigung der Krankenhauslandschaft zu einer erheblichen Gefährdung der Versorgungssicherheit und zu deutlichen Verwerfungen in etablierten regionalen und überregionalen, gut funktionierenden

Versorgungsstrukturen führt. Der heute vorgestellte eigene Reformvorschlag der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) ist hingegen ein Beitrag zu der sich

nun entwickelnden Reformdebatte, der auch einer Metropolregion Rechnung trägt.

Mutige und zukunftsorientierte Schritte zur Umgestaltung des Gesundheitswesens,

nicht nur im Bereich der stationären Versorgung, sind nötig, unausweichlich und

nun auch greifbar. Dieser Prozess muss in der Zuständigkeit der Bundesländer

für die Krankenhausplanung und der Gestaltung der regionalen Versorgung

vorangebracht werden.

Eine Auswirkungsanalyse der Reformvorschläge auf Praxistauglichkeit wäre

eigentlich die Aufgabe der Regierungskommission gewesen. Nun hat die DKG eine

solche bei unabhängigen Instituten in Zusammenarbeit mit einem Mitglied der

Regierungskommission in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse zeigen, dass eine

Umsetzung der Vorschläge nach Fassung der Regierungskommission für die

Patienten:innen der Stadt eine massive Einschränkung wäre und zu einer

Gefährdung der Versorgung führen würde. Die Anzahl der Kliniken würde sich von

60 auf 7 stationäre Standorte reduzieren. Statt 18 Standorten für Geburtshilfe

wären noch 7 Standorte erhalten, sodass 54 % der Patient:innen nicht mehr

versorgt wären; in der Neurologie würden statt 14 noch 6 Standorte bleiben, die

Versorgung für etwa 50 % der Patienten:innen wäre damit ungeklärt; in der

Urologie würde sich das Versorgungsangebot von 10 auf 5 Standorte reduzieren,

sodass 45 % der Patienten:innen sich ein neues Haus suchen müssten;

interventionelle Kardiologie wird von 26 auf 8 Standorte reduziert, sodass 62 %

der Behandlungen an andere Standorte verlagert werden müssten mit gravierenden

Folgen für die Versorgung von Herzinfarkten. Auch für die psychiatrische

Versorgung, welche nicht Gegenstand der geplanten Krankenhausreform ist, wären

gravierende Kollateralschäden zu besorgen. „Nun ist offensichtlich, wie die von

der Regierungskommission vorgeschlagene bundesweite Umgestaltung der

Krankenhauslandschaft viele Krankenhäuser in ihrer Existenz und

Patienten/-innen in ihrer Versorgungssicherheit gefährden würde. Die

zahlreichen gut funktionierenden Kooperationen in Trägervielfalt dürfen nicht

verloren gehen“, so Marc Schreiner, Geschäftsführer der Berliner

Krankenhausgesellschaft (BKG).

Die Berliner Gesundheitssenatorin Ulrike Gote: „Die Auswirkungsanalyse zeigt

nun sehr deutlich, was wir in der Gesundheitsministerkonferenz bereits haben

kommen sehen. Das vorliegende Konzept der Regierungskommission für eine

Krankenhausreform bildet die unterschiedlichen Situationen in Flächenländern,

Metropolregionen und Ballungszentren derzeit nicht ausreichend ab und würde

ganz konkret die Qualität der Gesundheitsversorgung in Berlin gefährden.

Versorgungsentscheidungen müssen auch weiterhin vor dem Hintergrund regionaler

Gegebenheiten getroffen werden können. Es ist unbestritten und zweifellos

wichtig, dass der Bund endlich eine Krankenhausreform auf die Gleise setzt. Ich

hätte mir aber gewünscht, dass Bundesminister Karl Lauterbach vor der

Veröffentlichung seiner Vorstellungen diese erst einmal auf ihre

Praktikabilität und Umsetzbarkeit mit den Ländern zurückgespiegelt hätte. Nun

legen ihm die Krankenhäuser eine Analyse der Auswirkungen vor. Ich gehe davon

aus, dass das Bundesministerium für Gesundheit diese teils dramatischen

Prognosen entsprechend ernst nimmt und berücksichtigt.“

Zielsetzung einer Reform muss sein, die Versorgungsstrukturen angesichts des

demografischen Wandels effizienter zu gestalten, auch um dem Fachkräftemangel

besser begegnen zu können. Gleichzeitig müssen die regional abgestimmten

Angebote flächendeckend Zugang zur medizinischen Versorgung gewährleisten.

Denn: Erreichbarkeit und gute Personalausstattung sind zentrale Bürgerwünsche.

Klinisch-ambulante Angebote müssen die stationäre Versorgung entlasten und

Lücken in der ambulanten Versorgung kompensieren. Die Mitarbeiter:innen müssen

um bürokratische Vorgaben entlastet werden, um mehr Zeit für die

Patienten:innen zu haben. „Mit dem nun vorliegenden Reformvorschlag der

Krankenhäuser eröffnet sich die Chance, diese Zielsetzungen zu erreichen. Die

Krankenhäuser sind bereit, daran mitzuarbeiten und auch Verantwortung zu

übernehmen. Wir bewerten den Prozess der Anpassung der Krankenhauslandschaft

als richtig und notwendig. Er muss aber in der Verantwortung der

Krankenhausplanung der Länder mit Blick auf die regionale Versorgungssituation

getroffen werden. Die Schaffung eines finanzstarken Strukturfonds, die

Einführung von Vorhaltefinanzierung, die Offensive zu klinisch-ambulanter

Patientenbehandlung und die Entwicklung medizinisch-pflegerischer

Versorgungszentren eröffnen in Verbindung mit dem bundeseinheitlichen

Planungsrahmen der Leistungsgruppen erstmals seit vielen Jahren eine

realistische Perspektive zur bedarfsgerechten Umwandlung, Fusion und

Weiterentwicklung von Krankenhausstandorten. Die BKG hat sich gemeinsam mit dem

Land Berlin darauf verständigt, in einem gemeinsamen Austausch die Beratungen

zwischen Bund und Ländern konstruktiv zu begleiten und auf Basis dieses

Vorschlags gemeinsam mit den Krankenhausträgern zukunftsfähige

Versorgungsstrukturen zu entwickeln“, so Schreiner.

Die Vorschläge der Deutschen Krankenhausgesellschaft sehen vor:

Gestuftes System auf Basis der G-BA-Notfallstufen + Fachkliniken

Länderplanung über Leistungsgruppen (Basis NRW/ca. 60)

Keine Verknüpfung von Versorgungsstufen und Leistungsgruppen

Vorhaltefinanzierung auf Basis von Leistungsgruppen und Notfallstufen

Klinisch-ambulante Leistungen

regionale Gesundheitszentren

Beseitigung der strukturellen Unterfinanzierung inkl. Investitionsfinanzierung

Deregulierung/Entbürokratisierung

Eine Krankenhausreform muss außerdem zusätzliche Mittel für die notwendigen

Umsetzungsschritte zur Verfügung stellen. Der Umbau und auch die Konzentration

von Versorgungsstrukturen erfordern hohe Investitionssummen. Um Krankenhäuser

in die Lage zu versetzen, einen Teil der bisher akutstationär behandelten

Patienten/-innen zukünftig klinisch-ambulant zu versorgen, muss die Reform

bereits zum Start des Transformationsprozesses eine dafür notwendige und

angemessene Finanzierung der Krankenhäuser einführen. Das Gesamtvorhaben muss

durch einen Systemzuschlag finanziert von Bund, Ländern und GKV geleistet

werden. Bis Reformen umgesetzt sind und greifen, müssen die Krankenhäuser vor

dem Hintergrund der immensen Kostensteigerungen abgesichert werden, sonst

werden unkontrolliert Fakten durch Insolvenzen geschaffen.

Hintergrund zur Krankenhausstruktur in Berlin: Berlin hat in den 90er Jahren

bereits massive Konzentrationen der Krankenhausstrukturen historisch durchlebt

und ist weiterhin eine wachsende Stadt. Zudem nimmt Berlin ca. 18% der

überregionale Versorgungsaufgaben für das Umland wahr. Mit einer Auslastung von

84,1 % (Bund 77,2%; 2019-Daten, spätere Daten wären durch Corona beeinflusst)

und 49,07 Betten je 10.000 Einwohner:innen (Bund 58,45) ist Berlin strukturell

im Vergleich bereits sehr gut aufgestellt. Im gesamten Stadtgebiet Berlins gibt

es ein gut funktionierendes Netz aus Grundversorgung und spezialisierter

Medizin. Das ist das Ergebnis einer bereits weit ausdifferenzierten

Krankenhausplanung, die stets die gute Versorgung nach zahlreichen

Qualitätskriterien im Blick hat.

