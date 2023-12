Rekorddefizit der gesetzlichen Krankenkassen: Krankenkassen kürzen überall - außer bei sich selbst / Dringender Reformbedarf bei den Krankenkassen werde ignoriert (Rhön-Klinikum AG).

Dringender Reformbedarf bei Krankenkassen wird ignoriert. CEO Dr. Christian Höftberger schlägt Reduzierung der Versicherungen vor. Kliniken werden seit Jahren mit Kürzungen und Vorwürfen überzogen. Nachdem schon vor Wochen Gesundheitsminister Jens Spahn nach

Presseberichten einen Rekordzuschuss von 27 Mrd. Euro zur gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) für 2022 plante, um deren Defizite auszugleichen, haben sich gemäß einer

aktuellen Studie der Krankenkasse DAK-Gesundheit zur mittelfristigen Finanzlage

der GKV weitere massive Finanzlücken aufgetan. Demnach solle der reguläre

Bundeszuschuss von 14,5 Mrd. auf dauerhaft 41,3 Mrd. Euro steigen, um künftig

alle Ausgaben bezahlen zu können. Ansonsten sei die Handlungsfähigkeit der

gesetzlichen Krankenversicherungen bedroht oder es käme zum „historisch größten

Beitragssprung“.

„Statt in den finanziellen Abgrund zu starren und zu erwarten, dass hier jemand

mit Steuermitteln einspringt, sollten die Krankenkassen als Erstes prüfen, was

sie selbst zur Kostensenkung beitragen könnten“, sagt Dr. Christian Höftberger,

CEO der RHÖN-KLINIKUM AG. Zwar sieht Höftberger auch den Einfluss von

versicherungsfremden Leistungen, der demographischen Entwicklung und des

medizinisch-technischen Fortschritts, doch von jedem Unternehmen werde

erwartet, dass es in einer solchen Situation erstmal seine eigene Struktur und

die Prozesse auf den Prüfstand stellt.

Besonders absurd findet Höftberger, dass all diejenigen, die Patienten

behandeln und deren Gesundheit wiederherstellen, mit immer neuen Sparaktionen

und Vorwürfen konfrontiert werden, während die Krankenversicherungen mit ihrer

rein verwaltenden Tätigkeit keinem ökonomischen Druck ausgesetzt sind, da sie

ihre Defizite bislang weiterreichen können.

Höftberger sieht im deutschen Krankenkassensystem, das allein mehr als 100

gesetzliche Kassen hat, dringenden Reformbedarf. „Warum haben wir überhaupt so

viele Krankenkassen, alle jeweils mit eigenen Strukturen, Verwaltungen,

Vorständen und Verwaltungspalästen“, fragt er und verweist auf andere Länder

wie Israel, in denen man mit einem halben Dutzend Versicherungen auskommt und

diese digital bestens strukturiert sind.

Bei der Bürokratisierung sieht der CEO der RHÖN-KLINIKUM AG erhebliche

Einsparpotenziale. „Der zunehmende Dokumentationsaufwand beschäftigt sowohl auf

Kassenseite wie in den Kliniken – unabhängig von ihrer Trägerschaft und

Einrichtungsgröße – immer mehr Mitarbeitende und bindet damit wertvolle

Ressourcen, die anderswo sinnvoller eingesetzt werden können“, weiß Höftberger,

der auch Präsident der Hessischen Krankenhausgesellschaft e. V. ist und diesen

Aspekt trägerübergreifend und unabhängig von der Größe der Kliniken wahrnimmt.

„44 Prozent der Arbeitszeit der Ärzte entfallen auf die Bürokratie, beim

Pflegepersonal sind es 36 Prozent.“

Auch im Marketing der Krankenversicherungen kann gespart werden. Dazu zählen

für ihn beispielsweise Behandlungsformen, für deren Wirksamkeit es keinen

medizinischen Beleg gibt, die dennoch oft übernommen werden, um Versicherte an

sich zu binden. „Stattdessen sparen die Kassen seit Jahren bei den

Klinikleistungen, so dass das Personal in Deutschland doppelt so viele

Patienten behandeln muss als in allen anderen vergleichbaren Ländern“, beklagt

Höftberger.

Da politische Strukturreformen nicht angegangen werden, sind inzwischen viele

Kliniken in Deutschland auf Subventionen angewiesen. „Wenn den Kassen dann

trotzdem die Kosten aus dem Ruder laufen, obwohl sie die Pandemiekosten gar

nicht stemmen müssen, viele Behandlungen und Operationen coronabedingt

zurückgestellt oder abgesagt werden mussten und Patienten auf notwendige

Behandlungen sogar verzichtet haben, die Ausgaben der Krankenkassen für

Kliniken, Reha und Vorsorge gesunken sind, besteht offenbar dringender

Reformbedarf, um sich selbst zu überdenken und überflüssige Ausgaben zu

senken“, so Höftberger.

