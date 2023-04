Verfassungsrechtliches Primat der Krankenhausplanung durch die Länder

Bayerische Krankenhausgesellschaft begrüßt gutachterliche Aussage zur Länderzuständigkeit der Krankenhausplanung (BKG Online).

Die Bayerische Krankenhausgesellschaft (BKG) begrüßt die rechtsgutachterliche Feststellung, dass die Krankenhausplanung eindeutig in der Hoheit der Bundesländer liegt. Dazu sagte BKG-Geschäftsführer Roland Engehausen in seiner ersten Reaktion auf die Vorstellung eines Rechtsgutachtens heute Morgen

in Berlin:

„Im Gutachten von Prof. Ferdinand Wollenschläger wird das verfassungsrechtliche

Primat der Krankenhausplanung durch die Länder konsentiert, das auch nicht

durch Bundeskompetenzen in Vergütungsfragen umgangen werden darf. Dies ist eine

wichtige Feststellung, weil die regional unterschiedlichen

Versorgungsanforderungen zentral von Berlin aus nicht ausreichend

berücksichtigt werden können. Das ist schon heute problematisch und darf sich

durch die geplante Krankenhausreform nicht weiter verschärfen. Schon jetzt

werden bei bundesweiten Strukturanforderungen wie etwa mit

Mindestmengenvorgaben oder Vorgaben für die sogenannten Sicherstellungshäuser

die besonderen Herausforderungen und Bedarfe im ländlichen Raum zu wenig

berücksichtigt; sie bedrohen eine flächendeckende Versorgungssicherheit. Wir

erwarten daher, dass vor dem Hintergrund der Ergebnisse aus dem Gutachten auch

bei den Festlegungen von Strukturvorgaben über den gemeinsamen Bundesausschuss

künftig eine stärkere Länderbeteiligung erfolgen muss.“

Das umfassende Rechtsgutachten von Prof. Dr. Ferdinand Wollenschläger, Inhaber des Lehrstuhls für Öffentliches Recht, Europarecht und Öffentliches Wirtschaftsrecht an der Universität Augsburg wurde gemeinsam von den Ländern Bayern, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein in Auftrag gegeben, die

Vorschläge der Regierungskommission für eine Reform der Krankenhausvergütung der Bundesregierung auf ihre Verfassungsmäßigkeit hin zu überprüfen.

Der BKG-Geschäftsführer führte dazu weiter aus: „Wir begrüßen, dass nun auch

gutachterlich klargestellt wurde, dass Instrumente der Krankenhausfinanzierung

nicht derart massiv in die Hoheit der Krankenhausplanung eingreifen dürfen. Es

darf keine zentralen Vorgaben geben, die an der Versorgungsrealität

vorbeigehen. Allzu oft wurden bereits in der Vergangenheit

Krankenhausstrukturen im ländlichen Raum dadurch gefährdet, dass für

Finanzierungsregelungen pauschale Strukturvorgaben von Berlin aus bestimmt

worden sind.“

„Wir begrüßen ebenso, dass aus Sicht des Gutachters eine Umstellung von einer

rein leistungs- und mengenorientierten Vergütung des Fallpauschalen-Systems,

der sogenannten DRGs, auf eine Kombination aus leistungsabhängiger Vergütung

und einer Vorhaltefinanzierung auch möglich wäre, ohne die Planungshoheit der

Länder zu beschneiden.“ so Engehausen weiter.

Die Bayerische Krankenhausgesellschaft erwartet mit dieser gutachterlichen

Feststellung, dass der Fahrplan der derzeit geplanten großen Krankenhausreform

angepasst wird und die einzelnen Planungskompetenzen der Länder stärker in der

konkreten Ausgestaltung berücksichtigt werden.

Die BKG als Bayerns Klinikvertretung begrüßt ausdrücklich, dass bereits in den

letzten Monaten vom Bund deutlich erkennbar wurde, dass eine Krankenhausreform

die Planungskompetenzen der Länder nicht beschneiden darf und die

Reformkonzepte einvernehmlich zwischen Bund und Länder zu erfolgen haben.

Quelle: BKG Online, 20.04.2023