Weitere Schritte zur Entlastung der Krankenhäuser müssen folgen (KKVD).

Zum gestern vom Bundestag verabschiedeten Gesetz zur Entlastung der Krankenhäuser angesichts Covid-19 erklärt Ingo Morell, stellvertretender Vorsitzender des Katholischen Krankenhausverbands Deutschlands (kkvd): Der Gesetzentwurf wurde nun auch vom Parlament nachgebessert. Dem müssen jetzt

schnell weitere Schritte folgen. Denn ein Blick in die Details des

verabschiedeten Schutzschirms zeigt, wo seine Schwächen liegen.

Zwei Beispiele dafür sind: Auf die Krankenhäuser werden für die Versorgung von

schwerkranken Corona-Patienten deutliche Mehrkosten zukommen. Es sind

umfangreiche Schutzmaßnahmen notwendig, auch um die Behandlungsteams nicht zu

gefährden und so den Krankenhausbetrieb am Laufen zu halten. Die im Gesetz

vorgesehene Pauschale von 50 Euro pro Patient bildet diese Mehrkosten nicht ab.

Hält der Trend bei den Neuinfizierungen wie bisher an, werden die

Corona-Mehrkosten für die Kliniken schon bald durch die Decke gehen. Bleiben

die Krankenhäuser auf dem Großteil dieser Kosten sitzen, wird dies schnell zur

existenziellen Frage. Unklar ist außerdem, wie die Pflegekräfte refinanziert

werden sollen, so lange die Betten freigehalten werden. Denn für freie Betten

kann der Pflegeentgeltwert nicht abgerechnet werden. Der eingesetzte Beirat zur

Überprüfung des Schutzschirms muss jetzt kurzfristig zusammentreten und

dringend handeln.

Wichtig ist außerdem, nun schnell Bürokratie und Dokumentationspflichten zu

reduzieren. Das Krankenhauspersonal muss den Rücken frei haben, um sich voll

auf die Versorgung der an Corona erkrankten Patienten zu konzentrieren. Die

Ärzte und Pflegekräfte werden am Bett gebraucht und nicht am Schreibtisch.

Neben der Politik ist auch die Selbstverwaltung aus Krankenkassen und

Krankenhäusern gefordert. Es kann nicht sein, dass sich ausgerechnet jetzt der

Medizinische Dienst in Krankenhäusern zu Abrechnungsprüfungen ankündigt. Zudem

müssen weitere bürokratische Vorgaben ausgesetzt werden. Das gilt

beispielsweise für die Personalmindestvorgaben in der Psychiatrie. Noch besser

wäre gewesen, die Krankenhäuser in diesem Krisenjahr von den aufwändigen

Budgetverhandlungen zu entlasten. Dafür hätte im Schutzschirm vorgesehen werden

müssen, die Kliniken über Abschläge, die sich am Vorjahresbudget orientieren,

pauschaliert zu finanzieren.“

Quelle: KKVD, 26.03.2020