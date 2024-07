Beschäftigtenzahl im NRW-Gesundheitswesen war 2019 um 1,5 Prozent höher als 2018 (IT.NRW).

Im Jahr 2019 waren in Nordrhein-Westfalen mit 1,21 Millionen 1,5 Prozent mehr Menschen im Gesundheitswesen beschäftigt als ein Jahr zuvor. Düsseldorf (IT.NRW). Im Jahr 2019 waren in Nordrhein-Westfalen mit 1,21 Millionen 1,5 Prozent mehr Menschen im Gesundheitswesen beschäftigt als ein Jahr zuvor. Wie

Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt mitteilt, arbeiteten 510 600 Beschäftigte in ambulanten und 458 800

Beschäftigte in stationären oder teilstationären Einrichtungen. Fast die Hälfte

der Beschäftigten im ambulanten Bereich arbeitete in Arzt- und Zahnarztpraxen

(231 400). In stationären und teilstationären Einrichtungen war der

überwiegende Teil der beschäftigten Personen in Krankenhäusern (276 000) tätig.

Der (teil-)stationäre Pflegebereich (z. B. Altenpflegeheime) beschäftigte 166

300 Personen.



Tabellarische Daten der Grafik

Die meisten Beschäftigten im NRW-Gesundheitswesen waren 2019 in Krankenhäusern

(22,8 Prozent), in der stationären/teilstationären Pflege (13,7 Prozent) und in

Arztpraxen (12,7 Prozent) tätig. Bei den vorliegenden Ergebnissen wurde die

Zahl aller Beschäftigungsverhältnisse erfasst, d. h., dass Personen mit

mehreren Arbeitsverhältnissen in verschiedenen Einrichtungen auch mehrfach

gezählt wurden.

Die höchsten Frauenanteile ermittelten die Statistiker bei Beschäftigten in

Einrichtungen der ambulanten Pflege (85,8 Prozent), in der

stationären/teilstationären Pflege (84,4 Prozent) und in Apotheken und

Zahnarztpraxen (jeweils 82,4 Prozent).



Tabellarische Daten der Grafik

Diese und weitere Länderergebnisse z. B. zu den Gesundheitsausgaben werden

durch die Arbeitsgruppe „Gesundheitsökonomische Gesamtrechnungen der Länder”

bereitgestellt. Die Ergebnisse und weitere methodische Hinweise finden Sie

unter https://www.statistikportal.de/de/ggrdl. (IT.NRW)

Quelle: IT.NRW, 28.10.2021