Jahresbericht 2021/22 Bundeskartellamt

Bundeskartellamt: Wettbewerb zwischen Krankenhäusern zum Wohle des Patienten / Behandlungsqualität sei wichtiger Parameter / Jahresbericht 2021/22 (Download, PDF, 9 MB).

Wettbewerbsschutz in schwierigen Zeiten

Andreas Mundt: „Der schreckliche Krieg Russlands gegen die Ukraine und seine

furchtbaren Folgen gehen mit Unwägbarkeiten auf den Märkten, mit Knappheiten

und mit Preissteigerungen in vielen Branchen einher. Die Inflation führt seit

Frühjahr 2022 zu großen Belastungen für die Verbraucherinnen und Verbraucher.

Unternehmen dürfen die Krise nicht dazu nutzen, ihre Gewinne durch

Kartellrechtsverstöße zu erhöhen. Wir schauen deshalb genauestens hin: Gegen

illegale Absprachen oder Marktmachtmissbrauch werden wir konsequent vorgehen.

Auf der anderen Seite zeigt sich das Kartellrecht auch als flexibel genug, um

die veränderten Rahmenbedingungen zu berücksichtigen und besondere Bedarfe der

Unternehmen, beispielsweise nach krisenbedingten Kooperationen untereinander

übergangsweise zu tolerieren.“

Kraftstoffpreise unter dem Brennglas des Bundeskartellamtes

Das Bundeskartellamt hat seine fortlaufende Beobachtung der Kraftstoffpreise an

den rund 15.000 Tankstellen in Deutschland durch die Markttransparenzstelle für

Kraftstoffe seit dem März dieses Jahres intensiviert und darüber hinaus eine

Untersuchung der Raffinerie- und Großhandelsebene eingeleitet.

Andreas Mundt: „Wir werden weiter ganz genau hinsehen und darüber informieren,

wie sich die Preise entwickeln und was passiert, wenn die Steuerermäßigung zum

1. September wegfällt. Mit unserer Untersuchung der Raffinerie- und

Großhandelsebene wollen wir außerdem Faktoren und Mechanismen der Preissetzung

durchleuchten. Bislang weiß man wenig darüber, was zwischen Rohöleinkauf und

dem Verkauf an der Tankstelle eigentlich passiert. Hier wollen wir im Herbst

erste Zwischenergebnisse vorlegen.“

Schwerpunkt Digitalwirtschaft

Für das Bundeskartellamt ist die digitale Ökonomie nach wie vor ein zentraler

Arbeitsbereich.

Andreas Mundt: „Seit Einführung des neuen gesetzlichen Instruments zur besseren

Kontrolle von großen Digitalkonzernen Anfang 2021 haben wir mehrere Verfahren

gegen Alphabet, Amazon, Apple und Meta eingeleitet und zum Teil auch schon

abgeschlossen. Wir erweitern fortlaufend unser Knowhow im nationalen und

internationalen Austausch mit anderen Expertinnen und Experten sowie in

Verfahren und Untersuchungen, wie beispielsweise unserer aktuellen Untersuchung

zur Online-Werbung. In enger Zusammenarbeit mit der EU-Kommission und

nationalen Wettbewerbsbehörden auf der ganzen Welt arbeiten wir mit Nachdruck

an Lösungen, um den Wettbewerb in der Digitalwirtschaft zu schützen bzw.

wiederherzustellen.“

Das Bundeskartellamt hat eine „überragende marktübergreifende Bedeutung für den

Wettbewerb“ nach dem neuen § 19a Abs. 1 GWB (Gesetz gegen

Wettbewerbsbeschränkungen) für Alphabet/Google, Amazon und Meta/Facebook

bereits festgestellt. Ein entsprechendes Verfahren gegen Apple läuft derzeit

noch.

Darüber hinaus geht das Bundeskartellamt in weiteren Verfahren gegen alle vier

genannten Digitalkonzerne der Frage nach, ob bestimmte Verhaltensweisen der

Unternehmen untersagt werden müssen, da sie den Wettbewerb beeinträchtigen bzw.

ihre Machtposition absichern.

Kartellverfolgung nimmt Fahrt auf

2021 hat das Bundeskartellamt rund 105 Mio. Euro Bußgeld gegen insgesamt elf

Unternehmen bzw. Verbände und acht natürliche Personen verhängt. Betroffen

waren Branchen wie die Edelstahlherstellung und Stahlschmieden sowie vertikale

Preisabsprachen bei Musikinstrumenten, Schulranzen und Unterhaltungselektronik.

Im bisherigen Verlauf des Jahres 2022 folgten Bußgelder in Höhe von rund 20

Mio. Euro gegen Hersteller von Brückendehnfugen sowie gegen Unternehmen wegen

Absprachen bei der Auftragsvergabe von Industriebauten.

Andreas Mundt: „Die besonderen Umstände während der Pandemie haben eine

effektive Kartellverfolgung in den vergangenen Jahren erschwert. Aber das liegt

jetzt hinter uns. Wir haben eine Reihe von neuen Verfahren eröffnet und auch

wieder zahlreiche Durchsuchungen durchgeführt. Mehrere dieser neuen Verfahren

wurden durch Hinweise ausgelöst, die wir über unser anonymes Hinweisgebersystem

erhalten haben.“

Insgesamt hat das Bundeskartellamt im Jahr 2022 bereits 13

Durchsuchungsaktionen durchgeführt; davon acht im Rahmen eigener Verfahren und

fünf für Verfahren anderer Wettbewerbsbehörden im Netzwerk der Europäischen

Wettbewerbsbehörden.

Fusionskontrolle

Das Bundeskartellamt hat 2021 rund 1.000 angemeldete Vorhaben geprüft. Davon

wurden zehn Zusammenschlüsse in der sogenannten zweiten Phase vertieft geprüft.

Davon wurden drei Vorhaben ohne Auflagen freigegeben. Eine Freigabe erfolgte

unter Auflagen, so durfte EDEKA nur einen Teil der Real-Standorte übernehmen.

Fünf Anmeldungen wurden von den beteiligten Unternehmen während der laufenden

Prüfung zurückgenommen. Das Vorhaben der Funke Mediengruppe, die Ostthüringer

Zeitung zu übernehmen, wurde untersagt.

Im laufenden Jahr hat das Bundeskartellamt bislang ein Fusionsvorhaben

untersagt (Aco/Birco im Bereich Entwässerungsanlagen). Die EG Group durfte OMV

Tankstellen nur unter einer Veräußerungsauflage erwerben und in drei Verfahren

haben die Unternehmen ihre Anmeldung während der zweiten Prüfungsphase

zurückgenommen.

Andreas Mundt: „Die aktuelle wirtschaftliche Lage verdeutlicht die überaus

wichtige Funktion der Fusionskontrolle. In konzentrierten Märkten ist

Preissetzungsmacht durch einzelne Unternehmen leichter durchzusetzen. Die

präventiv wirkende Fusionskontrolle ist auch aus diesem Grund ein wichtiges

Instrument der Wettbewerbsbehörden. Verschiedene Studien belegen, dass die

Konzentration in Europa und Deutschland über die vergangenen Jahre nicht

zugenommen hat. Das ist auch das Ergebnis einer konsequenten Fusionskontrolle

in Europa.“

Das Wettbewerbsregister ist in Betrieb

Erfolgreich an den Start gebracht hat das Bundeskartellamt das

Wettbewerbsregister des Bundes, das einen Beitrag zur Bekämpfung von

Wirtschaftskriminalität und Kartellverstößen leisten soll. Im Frühjahr 2021 hat

das Bundeskartellamt den Betrieb des Wettbewerbsregisters aufgenommen und mit

der Registrierung der abfrageberechtigten Auftraggeber und

mitteilungspflichtigen Behörden begonnen. Mit einer einzigen elektronischen

Abfrage können öffentliche Auftraggeber nachprüfen, ob es bei einem Unternehmen

zu Rechtsverstößen gekommen ist, die zu einem Ausschluss von einem

Vergabeverfahren führen können.

Es gibt bereits über 4.000 Mitteilungen über relevante Verstöße von

Staatsanwaltschaften, dem Zoll und anderen Behörden. Täglich werden

durchschnittlich rund 800 Abfragen, ob eine Eintragung vorliegt, von

Auftraggebern durchgeführt.

Verschärfung des Kartellrechts

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat vor einigen Wochen angekündigt, die

Handlungsmöglichkeiten des Bundeskartellamtes zu erweitern. Mit der 11. Novelle

des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen sollen Sektoruntersuchungen

schlagkräftiger ausgestaltet werden, die Hürden für eine kartellrechtliche

Gewinnabschöpfung gesenkt werden und ein missbrauchsunabhängiges

Entflechtungsinstrument eingeführt werden. Außerdem plant die Bundesregierung,

die Kompetenzen des Bundeskartellamtes im Bereich des behördlichen

Verbraucherschutzes noch in dieser Legislaturperiode auszubauen.

Andreas Mundt: „Wir begrüßen die Pläne zur Stärkung des Bundeskartellamtes und

bringen uns konstruktiv in die Entwicklung der konkreten Gesetzesvorschläge

ein.“

Die Broschüre „Jahresbericht 2021/22“ gibt Ihnen einen anschaulichen Überblick

über die Aktivitäten des Amtes im Zeitraum 2021 bis Mai 2022.