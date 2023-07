Landesberichterstattung Gesundheitsberufe Nordrhein-Westfalen 2019 (Download, PDF, 14 MB).

Immer mehr junge Menschen entscheiden sich für den Einstieg in den Pflege- und Gesundheitsberuf. Das reicht jedoch bei weitem nicht aus, um den stark gewachsenen Fachkräftemangel in der Pflege auszugleichen. Denn der Bedarf an Pflegekräften steigt kontinuierlich. Das ist das Ergebnis der

Landesberichterstattung Gesundheitsberufe Nordrhein-Westfalen 2019. Situation der Ausbildung und Beschäftigung“ (LbG NRW 2019), den NRW-Gesundheitsminister

Karl-Josef Laumann gemeinsam mit Prof. Dr. Michael Isfort vom Deutschen

Institut für angewandte Pflegeforschung e.V. (DIP) vorgestellt hat.

Der Bedarf an Pflegekräften hat sich seit dem letzten Bericht mehr als

verdoppelt. 2017 wurde die Anzahl der offenen oder zukünftig zu besetzenden

Vollzeitstellen mit knapp über 10.000 kalkuliert. Dieser Bedarf ist im nun

erfassten Berichtszeitraum 2018/2019 auf 23.763 gestiegen. Im Einzelnen fehlen

13.502 Kräfte in der Gesundheits- und Krankenpflege, 1.451 in der Gesundheits-

und Kinderkrankenpflege und 8.810 in der Altenpflege. Dass Pflegefachkräfte

dringend gesucht sind, zeigt sich auch in der Befragung der Krankenhäuser: In

rund 40 Prozent der Einrichtungen entspricht die Personalausstattung nicht dem

eigentlichen Personalbedarf. Die Befunde zum Personalbedarf werden

unterstrichen durch die Befragung zur Anzahl der Bewerbungen: 81 Prozent der

Krankenhäuser antworteten, dass sich nicht mehr Menschen bewerben, als offene

Stellen ausgeschrieben sind.

Insgesamt 10.393 Stellen in der Gesundheits- und Krankenpflege, der

Gesundheits- und Kinderkrankenpflege und Altenpflege sind derzeit offen und

könnten direkt besetzt werden. Im Vergleich zur vorhergehenden Untersuchung

2017 (9.227) ist dieser Sofortbedarf nahezu stabil geblieben.

Relevant ist auch der Blick auf die Personengruppe, die in den kommenden sieben

bis zehn Jahren in den Ruhestand eintreten und damit aus dem Berufsleben

ausscheiden. Betrachtet wird dazu die Gruppe der 51- bis 55-jährigen

Beschäftigten. Ihr Anteil liegt für die Krankenhäuser bei 13 Prozent. Dieser

sogenannte „Ersatzbedarf“ ist über die Sektorengrenzen hinweg stark gestiegen.

Im Jahr 2017 lag der Wert bei 2.444 Personen, 2019 bei 3.793.

Angesichts des Fachkräftemangels versprach Gesundheitsminister Laumann zu

reagieren. Bisher habe das Land Nordrhein-Westfalen durchgesetzt, dass in den

Gesundheitsberufen kein Schulgeld mehr gezahlt werden müsse. Darüber hinaus

habe das Land 350 Millionen Euro in den Aufbau und die Modernisierung von

Ausbildungskapazitäten investiert. Es komme weiterhin darauf an, mehr

auszubilden. Zusätzlich zur Ausweitung der Ausbildungskapazitäten setzt das

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen

(MAGS) auf die Anwerbung von Fachkräften aus dem Ausland sowie Menschen, die in

Deutschland eine Ausbildung beginnen wollen. Damit diese Option so

niederschwellig wie möglich zur Verfügung stehe, werde im Ministerium eine neue

Organisationseinheit entstehen, die diesen Weg vorantreibe.

In diesem Zusammenhang ist folgender Trend, den der Bericht ausweist, ebenso

beachtenswert: Weder seitens der Einrichtungen noch seitens der Interessierten

flacht das Interesse an einer Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege

ab. Im Gegenteil – die Ausbildungszahlen sind in diesem Bereich auf 17.078 im

Jahr 2019 gestiegen. Zwei Jahre zuvor lag der Wert noch bei 15.187 neuen

Schülerinnen und Schülern. Die Anzahl der Auszubildenden entspricht nicht der

Anzahl qualifizierter Menschen. Dennoch sind die höheren Ausbildungszahlen

nicht unwichtig, da sie auf die neuen Berufseinsteigerinnen und -einsteiger im

Jahr 2022 hindeuten.

Die Krankenhausgesellschaft hat zusammen mit vielen anderen Akteuren in der

Landesgesundheitskonferenz eine Reihe von Maßnahmen beschlossen, die dem

Fachkräftemangel im Gesundheitswesen entgegenwirken sollen. Überdies

unternehmen die nordrhein-westfälischen Krankenhäuser große Anstrengungen,

qualifiziertes Personal aus dem Ausland zu gewinnen.

Quelle: KGNW, 29.11.2021