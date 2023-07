2021 wurden 107 Sachsen-Anhalter in einem Krankenhaus aufgrund einer Virushepatitis behandelt

Sachsen-Anhalt: Die meisten Krankenhausbehandlungen verursachte eine akute Virushepatitis E (Statistikamt Sachsen-Anhalt).

Dies teilt das Statistische Landesamt anlässlich des Welt-Hepatitis-Tags am 28. Juli mit. Bezogen auf 100 000 Menschen waren das 4,9 Fälle und damit deutlich mehr als bundesweit (3,2 Behandlungsfälle je 100 000 Einwohnerinnen und Einwohner). Männer waren unter den Behandelten sowohl absolut (75) als auch in Bezug zu 100 000 Einwohnern (7,0) in der Überzahl gegenüber Frauen (32 Fälle; 2,9 Fälle je 100 000 Einwohnerinnen).

Die meisten Krankenhausbehandlungen verursachte eine akute Virushepatitis E (67). Wegen einer Virushepatitis Typ A oder B mussten jeweils 7 Erkrankte stationär versorgt werden. 14 Patientinnen und Patienten litten an einer chronischen Virushepatitis.

2021 verstarben 11 Menschen an einer Virushepatitis, darunter 7 Männer. Gerechnet auf 100 000 Personen waren das 0,5 Sterbefälle.

Quelle: Statistikamt Sachsen-Anhalt, 24.07.2023