Krankenhaus Rating Report 2022. Vom Krankenhaus zum Geisterhaus? Der neue Krankenhaus Rating Report zur aktuellen wirtschaftlichen Lage der Krankenhäuser mit Ausführungen zur Corona-Pandemie, zur Personalsituation und neuen Vergütungsmodellen (Buchhandel).

Nach wie vor bestimmt die Corona-Pandemie die Krankenhausversorgung. Diese ist inzwischen jedoch vor allem durch personelle Engpässe in den Krankenhäusern geprägt, weshalb viele Leistungen derzeit nicht erbracht werden können. Wie auch vor einem Jahr stellt sich daher die Frage, ob das frühere Leistungsniveau

des Jahres 2019 jemals wieder erreicht werden kann – oder ob es überhaupt noch erreicht werden sollte. Denn viele stationären Leistungen könnten künftig auch

ambulant erbracht werden. Leeren sich die Krankenhäuser und werden zu „Geisterhäusern“?

Der AOP-Katalog nach §115b SGB V befindet sich in der Überarbeitung bzw.

Ausweitung. Die Frage, inwieweit künftig Leistungen vermehrt ambulant erbracht

werden, wird sich an einem dafür geeigneten Vergütungssystem entscheiden. Wenn

wir es richtig angehen, steckt für alle Akteure im Gesundheitswesen ein großes

Potenzial in der Ambulantisierung: für Patienten, Beschäftigte und

Leistungserbringer.

[...]

Der Krankenhaus Rating Report 2022 widmet sich erneut der Darstellung der

aktuellen wirtschaftlichen Lage der Krankenhäuser mit Ausführungen unter

anderem zur Corona-Pandemie, der Personalsituation und neuen

Vergütungsmodellen. Er geht in Exkursen auf das ambulante Potenzial ein –

differenziert nach verschiedenen Krankenhaustypen –, stellt ein

Vergütungssystem vor, das die Ambulantisierung begünstigen kann, und diskutiert

alternative Vergütungsmodelle für die Pflege im Krankenhaus.

[...]

Quelle: Buchhandel, 12.04.2022