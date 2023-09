Hospitalisierung und Intensivtherapie am Lebensende - Eine nationale Analyse der DRG-Statistik zwischen 2007 und 2015 / Hospitalization and intensive therapy at the end of life - a national analysis of DRG statistics from 2007-2015 (Deutsches Ärzteblatt).

Hintergrund: In Deutschland gibt es pro Kopf mehr Intensivbetten als in den USA, aber es ist unbekannt, wie diese Ressource am Lebensende von Patienten genutzt wird.

[...]

Schlussfolgerung: Die Inanspruchnahme einer Intensivtherapie bei

Kranken­haus­auf­enthalten am Lebensende nimmt in Deutschland in allen

Altersgruppen und insbesondere bei älteren Menschen zu. Ein vermehrter

Versorgungsbedarf am Lebensende (End-of-life Care) auf der Intensivstation

erfordert entsprechende Verbesserungen bei der Aus- und Weiterbildung, in der

Gesundheitspolitik und bei der Kostenerstattung. Es ist unklar, ob diese

Intensität der Versorgung angemessen und den Patientenwünschen entsprechend

ist.

[...]

Quelle: Deutsches Ärzteblatt, 26.09.2019