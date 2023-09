Verständigung auf Pflegepersonalbedarfsbemessungsinstrument: Neue Vorgaben sollen bedarfsgerechte Pflege sichern (Deutsche Krankenhausgesellschaft).

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG), der Deutsche Pflegerat (DPR) und die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) haben heute in einer gemeinsamen Pressekonferenz ein Instrument zur verbindlichen Bemessung des

notwendigen Pflegepersonalbedarfs und der Pflegepersonalausstattung der

Öffentlichkeit präsentiert. Bereits am gestrigen Montag hatten die beteiligten

Verbände das sogenannte Pflegepersonalbedarfsbemessungsinstrument dem

Bundesministerium für Gesundheit (BMG) fristgemäß vorgestellt. Im Rahmen der

„Konzertierten Aktion Pflege“ der Bundesregierung haben sich DPR, ver.di und

DKG selbst verpflichtet, ein Instrument zur Bemessung des Personalbedarfs im

Krankenhaus als Interimslösung zu erarbeiten. Es ermittelt den

Pflegepersonalbedarf eines Krankenhauses für die unmittelbare

Patientenversorgung auf allen bettenführenden Stationen und definiert die

notwendige Pflegepersonalausstattung für die Stationen des gesamten

Krankenhauses. Das Instrument orientiert sich an den Standards einer qualitativ

hochwertigen Patientenversorgung. Zusammen mit Eckpunkten zur Umsetzung, die

ebenfalls vereinbart wurden, gewährleistet es eine hohe Patientensicherheit und

Entlastung für das Pflegepersonal. Das BMG hatte in der „Konzertierten Aktion

Pflege“ die Prüfung des Instruments zugesagt und die drei Beteiligten erwarten

eine zeitnahe gesetzgeberische Umsetzung.

Im Detail stellt das neue Pflegepersonalbemessungsinstrument PPR 2.0 eine

grundlegend überarbeitete und modernisierte Pflege-Personalregelung (PPR) dar,

die in ihrer ursprünglichen Form immer noch von vielen Krankenhäusern zur

Kalkulation der vorhandenen Pflegepersonalkosten angewendet wird. So wurden

nunmehr die der Bemessung zugrundeliegenden Leistungen und Zeitwerte an die

aktuellen Anforderungen einer guten pflegerischen Versorgung (z.B. Umsetzung

von Expertenstandards und Leitlinien) angepasst. In diesem Zusammenhang

erfolgte auch eine fachlich-inhaltliche Bewertung der Leistungsinhalte der

allgemeinen und speziellen Pflege. Es ist zudem gelungen, den

Pflegekomplexmaßnahmen-Score (PKMS) in das Pflegepersonalbemessungsinstrument

zu überführen. In einem Pretest mit 44 Krankenhäusern zeigte sich, dass das

Pflegepersonalbemessungsinstrument gut anwendbar ist und die Zeitwerte und

Einstufungskriterien plausibel erscheinen.

„Mit der PPR 2.0 ist es uns gelungen, ein unbürokratisches

Personalbedarfsbemessungsinstrument vorzulegen, das eine bedarfsgerechte

pflegerische Versorgung der Patienten im Krankenhaus abbildet“, erklärte

DKG-Präsident Dr. Gerald Gaß. Die drei Partner sind sich einig, dass nach

Einführung des Personalbedarfsbemessungsinstruments auf die gesetzlichen

Pflegepersonaluntergrenzen und ihre Ausweitung verzichtet werden sollte, da

jetzt ein weitaus bedarfsgerechteres Verfahren zur Sicherung der Pflegequalität

zur Verfügung steht.

„Das wirksamste Mittel gegen den Fachkräftemangel ist eine Personalausstattung,

die eine gute Pflege ermöglicht und die Beschäftigten vor Überarbeitung

schützt. Die professionell Pflegenden dürfen die zügige Einführung der PPR 2.0

erwarten“, sagte Sylvia Bühler, Mitglied des ver.di-Bundesvorstandes. „ver.di

war es in den Verhandlungen wichtig, dass auch Regelungen für die

Nachtschichten und die Verteilung der Pflegestellen im Krankenhaus getroffen

werden müssen. Außerdem müssen Personalausfallkonzepte Beschäftigte vor

Überlastung schützen.“

Franz Wagner, Präsident des Deutschen Pflegerats (DPR), erklärte: „Ein

Instrument zur Bestimmung einer angemessenen Personalausstattung ist

überfällig. Seine konsequente Umsetzung ist auch ein Beitrag zur Beendigung der

Personalkrise in der Pflege im Krankenhaus. Wir müssen zeitnah spürbare

Verbesserungen für die Pflegefachpersonen vor Ort erreichen.“

Quelle: Deutsche Krankenhausgesellschaft, 14.01.2020