Bedarfsgerechtes DRG-System / Stellungnahme der DGKJ

Bundesrat beschließt Antrag zur Weiterentwicklung des DRG-Systems. Die DGKJ begrüßt den heutigen Bundesratsbeschluss zum Antrag des Landes Niedersachsen Für eine zukunftsfähige Krankenhauslandschaft - Weiterentwicklung des DRG-Systems. Der Antrag beinhaltet u. a. die Aufforderung an die

Bundesregierung, Maßnahmen gegen die bislang im DRG-System unzureichend dargestellten Leistungen der Pädiatrie zu ergreifen, um zu verhindern, dass diese Leistungsangebote aus

wirtschaftlichen Gründen abnehmen und dadurch eine gut erreichbare Versorgung gefährdet ist.

Das Land Niedersachsen hatte den entsprechenden Antrag im November in den

Bundesrat eingebracht. Der zuständige Ausschuss für Gesundheit nimmt hierzu in

seiner Empfehlung Bezug auf die auf Bundesebene im Koalitionsvertrag

angekündigte kurzfristig einzusetzende Regierungskommission, die Empfehlungen

für die Weiterentwicklung der Krankenhausfinanzierung vorlegen soll. Der

Bundesrat bittet explizit darum, die Länder bei der Erarbeitung der

Empfehlungen einzubeziehen.

Schon lange setzt sich die DGKJ gemeinsam mit anderen kinder- und

jugendmedizinischen Fachgesellschaften und Verbänden für die Überarbeitung des

Finanzierungssystems der stationären Pädiatrie ein. Die Finanzierung allein

durch das Fallzahl-abhängige DRG-System kann neben anderen Gründen v.a.

aufgrund der erhöhten Fix- und Vorhaltekosten die Leistungen der Pädiatrie

bisher nicht angemessen auffangen. Dies führt - trotz langjähriger Bemühungen,

das DRG-System anzupassen - insbesondere im Bereich der komplex und chronisch

kranken Kinder nachgewiesenermaßen zur Unterfinanzierung. Die flächendeckende

stationäre Versorgung von Kindern und Jugendlichen auf hohem Niveau in

akzeptabler Nähe zum Wohnort kann langfristig nur durch entsprechende

Anpassungen in der Finanzierung durch Bund und Länder gesichert werden.

Das seit einigen Jahren offensichtliche Finanzierungsproblem wird durch den

Mangel an Pflegekräften, v.a. in der Kinderkrankenpflege, zusätzlich

verschärft. Ein Beispiel für den überbordenden Bürokratismus ist die

Pflegepersonaluntergrenzenverordnung, die aktuell in der Pädiatrie eine

zusätzliche Aufgliederung definiert, die in den Krankenhäusern neben der

bereits existierenden einerseits kaum umgesetzt werden kann und zusätzliche

Dokumentationspflichten und Pflegepersonaleinsatzplanung zur Folge hat.

Im September 2020 hatten die Länder Mecklenburg-Vorpommern, Bremen und

Sachsen-Anhalt bereits einen Antrag zur Thematik der Finanzierung von

Kinderkliniken und -abteilungen in den Bundesrat eingebracht. Dieser wurde im

Juni 2021 nach längerem Stillstand wieder aufgenommen und mit einer

Aufforderung an die Bundesregierung beschlossen, bis Ende des Jahres 2021 ein

entsprechendes Modell vorzulegen. Dies ist jedoch bisher nicht umgesetzt

worden.

Die DGKJ steht sehr gern als vertrauensvoller Gesprächspartner mit Expertise

bereit, um die bedarfsgerechte Weiterentwicklung des DRG-Systems fachlich zu

begleiten.

Quelle: Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, 17.12.2021