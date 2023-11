Bund und Länder müssen bei Krankenhausreform an einem Strang ziehen

Krankenhausreform: Marburger Bund fordert neues System der Finanzierung und mehr Investitionen der Länder (Marburger Bund).

Der Marburger Bund begrüßt die Ankündigung von Bundesgesundheitsminister Prof. Dr. Karl Lauterbach, das bisherige Fallpauschalensystem zur Vergütung von Krankenhausleistungen überwinden zu wollen. Wir brauchen ein neues System auf der Basis einer Finanzierung von Vorhaltekosten. Alles beim Alten zu

lassen, ist keine Option“, sagte Dr. Susanne Johna, 1. Vorsitzende des Marburger Bundes, vor der morgen beginnenden 140. Hauptversammlung des größten deutschen

Ärzteverbandes.

„Das pauschalierte Abrechnungssystem hat zu viele Fehlanreize. Die bisherigen

Bemühungen mit einzelnen Korrekturen haben das System immer komplexer gemacht,

aber nicht besser. Es zwingt Krankenhäuser zum Aufbau von Spezialabteilungen,

obwohl diese in der Region bereits vorhanden sind. Diese Fehlanreize und

Risiken des DRG-Vergütungssystems, insbesondere die betriebswirtschaftlichen

Anreize zur weiteren Leistungsverdichtung auf Kosten des Krankenhauspersonals,

tragen maßgeblich zu Personalengpässen bei. Das System der Fallpauschalen ist

nicht nur für die stationäre Kinderheilkunde und Geburtshilfe ungeeignet – es

hat komplett ausgedient“, bekräftigte Johna.

In einem neuen System müssten zukünftig die Vorhaltekosten entsprechend der

Versorgungsstufe eines Krankenhauses als leistungsunabhängige Pauschale von den

Krankenkassen finanziert werden. Dadurch würden Krankenhäuser nicht nur

Planungssicherheit erhalten, sondern auch Anreize, „damit nicht alle

Krankenhäuser das tun, was manche besser können“. Gleichzeitig müssten die

Strukturen der Krankenhausversorgung stärker auf Kooperation, Vernetzung und

Bedarfsgerechtigkeit ausgerichtet werden. „Wir brauchen eine Krankenhausreform

aus einem Guss. Dazu gehört unabdingbar, dass die Länder endlich wieder ihren

Verpflichtungen bei der Planung und Investitionskostenfinanzierung im vollen

Umfang nachkommen. Wenn es keine bedarfsgerechte Planung gibt und die Länder

weiterhin nur etwa die Hälfte der notwendigen Investitionen tragen, wird jede

Reform scheitern. Dann kommen wir vom Regen in die Traufe“, erklärte die

MB-Bundesvorsitzende.

Das jüngste Eckpunktepapier der Gesundheitsministerkonferenz der Länder sei in

dieser Hinsicht enttäuschend und lasse das notwendige Problembewusstsein

vermissen. „Die Länder müssen sich endlich ihrer Verantwortung für die

Krankenhäuser stellen. Die unzureichende Bereitstellung von

Investitionsmitteln, beispielsweise auch für die energetische Sanierung, wirkt

sich unmittelbar auf die Versorgung aus, weil Krankenhäuser notwendige

Investitionen in die bauliche Infrastruktur teilweise aus den Betriebsmitteln

abzweigen, die aus den Fallpauschalen stammen. Das geht schon viel zu lange so

und muss jetzt endlich im Zuge der Reform gelöst werden. Wir erwarten deshalb

auch, dass Bund und Länder bei der anstehenden Krankenhausreform an einem

Strang ziehen“, betonte Johna.

Quelle: Marburger Bund, 03.11.2022